Қазақстанның Елшісі Дания Короліне сенім грамоталарын тапсырды

Сурет: gov.kz
Қазақстанның Вьетнамдағы Елшілігі Ханой университетінде, Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауына, ҚР Мемлекеттік егемендігінің 35-ші жылдығына және Әл-Фарабидің 1155-ші жылдығына орай, Ханойда салтанатты іс-шара өткізді, деп хабарлайды
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Оның барысында орта ғасырлық философ, танымал ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітабының вьетнам тіліне аударылған нұсқасының тұсау кесері әрі таныстырылымы өтті.
Іс-шара барысында Вьетнамның тұңғыш президенті Хо Ши Миннің 1959 жылғы ҚазКСР-ге жасаған тарихи сапары туралы деректі фильм, сондай-ақ, биыл 5-7 мамыр аралығында өткен ВКП Бас хатшысы То Ламның Қазақстанға мемлекеттік сапары туралы видео көрсетілді.
Бұл маңызды іс-шараға болу елінің СІМ Бірінші орынбасары, ВКП Орталық комитетінің мүшесі Нгуен Мань Кыонг, Вьетнамның Достық қауымдастықтары Одағының вице-президенті Нгуен Нгок Хунг, мемлекеттік органдарының, ЖОО-лардың, іскер топтарының, БАҚ өкілдері және Ханойдағы дипломатиялық корпустың басшылығы (Дуайен, Палестина Елшісі Саади Салама) және дипломаттар қатысты.
Қазақстан Елшісі Қанат Тумыш іс-шараның ашылуында қатысушылар алдында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауы және Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияның 35-жылдығының тәуелсіздік пен жаңғырудың символы ретіндегі маңызына кеңінен тоқталып, сөз сөйледі.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы егемендігінің 35-ші жылдығын жаңарған, жаңғырған ел, әділдікті ту еткен мемлекет биігінде қарсы алуда, қазақ елі әлемдік деңгейде өзінің бейбіт бағытымен және қоғамдық-саяси тұрақтылығымен танымал екенін мақтанышпен хабарлады.
Сонымен қатар биыл Қазақстан мен Вьетнам арасында стратегиялық әріптестік орнатылғаны, екі елдің жан-жақты ынтымақтастықты әрі қарай дамытуға бейілділігі, жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды саяси, сауда-экономикалық және инвестициялық салаларда жүйелі түрде орындаудың маңыздылығы аталып өтті.
Елші Қ.Тумыш орта ғасырлық философ, ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1155-жылдық мерейтойына орай вьетнам тіліне аударылған "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітабының тұсаукесер рәсімінде Әл-Фарабидің әлемдік өркениетке қосқан зор үлесіне айрықша тоқталды.
Әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабидің кітабын вьетнам тіліне аударған Ханой Университетінің профессоры Нгуен Ван Чиенге, Қазақстанды, Түркі және Ислам әлемдерін Вьетнаммен жақындату тұрғысынан қосқан маңызды үлесі үшін алғысын білдірді.
Бұған қоса Қазақстан Елшісі Вьетнам мен Түркі әлемінің мәдениеті мен өнері арасындағы байланыстарға қосқан сүбелі үлесі үшін профессор Нгуен Ван Чиенге Түркия мен Әзірбайжан Елшілерімен бірге, Халықаралық Түркі мәдениеті ұйымының (TÜRKSOY) Бас хатшысы атынан алтын медаль табыстады.
Өз кезегінде Вьетнам СІМ бірінші орынбасары Нгуен Мань Кыонг Қазақстанның бүгінде аймақтық және жаһандық маңызы артып келе жатқан ұлт ретінде қалыптасып, өткен мен болашақ, мәдени мұра мен жаңғыру арасындағы үйлесімділіктің үлгісіне айналғандығын айтты.
2025 жылғы мамыр айында Вьетнам Коммунистік партиясының Орталық комитетінің Бас хатшысы То Ламның Қазақстанға мемлекеттік сапары шеңберінде екіжақты байланыстарды ресми түрде Стратегиялық әріптестікке көтергеннен кейін қарым-қатынастарымыз үшін тарихи кезең басталғандығын атап өтті. Вьетнам мен Қазақстан бірлесіп, жаңа серпінмен алға жылжулары қажет. Нгуен Мань Кыонг, бұған әрі саяси сенім, әрі табандылық, әрі ортақ ұмтылыстың бар екенін мәлімдеп, қазақстандықтарды Республика күнімен, келе жатқан Тәуелсіздік күнімен және Әл-Фарабидің мерейтойымен құттықтады.
Оның айтуынша, Әл-Фарабидің "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітап, Ханойда вьетнам тіліне аударылып, жарық көруі - екі ел арасындағы мәдени және академиялық алмасудың құнды дәлелі болып табылады, оның зияткерлік мұрасын вьетнамдық ғалымдарға, студенттерге және оқырмандарға жақын етуге мүмкіндік бермек.
Іс-шараның соңында, Елші барлық қатысушыларға Әл-Фарабидің вьетнам тіліндегі "Мінсіз мемлекетке ұмтылу керектігі туралы трактаты" атты кітапты табыс етті. Қазақстан Елшісі вьетнамдық БАҚ өкілдеріне сұхбат беріп, іс-шараны қорытындылады.