Қазақстанның конституциялық реформалары Ташкентте өткен сараптамалық талқылаудың назарында
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Өзбекстандағы Елшілігінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2026 жылғы 20 қаңтарда өткен Қазақстандағы Ұлттық құрылтайының V отырысында ұсынған конституциялық реформалары мен Мемлекет басшысының "Turkistan" газетіне берген жуырдағы сұхбатын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығару палатасы мен Сенатының депутаттары, шет мемлекеттердің елшілері мен дипломатиялық миссиялардың өкілдері, сондай-ақ сараптамалық орталықтардың мамандары, сарапшылар мен журналистер қатысты.
Өз сөзінде Елші Бейбіт Атамқұлов қатысушыларды конституциялық реформалардың негізгі бағыттарымен таныстырып, Конституциялық комиссия жұмысының басталғаны туралы хабарлады. Бірпалаталы Парламентке көшу, "Халық кеңесі" атты Халық кеңесін құру және Вице-президент лауазымын енгізу мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар Елші Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтарына тоқталып, дипломатияның өңірлік және жаһандық тұрақтылықты қалыптастырудағы рөлін атап өтті. Осы тұрғыда Қазақстанның Авраам келісімдеріне қосылуы және Жаһандық бейбітшілік кеңесінің құрылуы диалогты дамыту мен сенімді нығайту жолындағы маңызды қадам ретінде бағаланды.
Дөңгелек үстел аясында Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісінің Заң шығару палатасының депутаттары, дипломатиялық корпус өкілдері және сарапшылар сөз сөйледі. Олардың мазмұнды пікірлері мен практикалық ұсыныстары пікірталасқа конструктивті сипат берді.
Қатысушылар Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев ұсынған реформалардың ауқымдылығын атап өтіп, олардың елдің саяси жүйесін жаңғыртуға ғана емес, бүкіл Орталық Азияның ұзақмерзімді даму бағытын қалыптастыруға ықпал ететінін атап көрсетті. Депутаттар мен сарапшылар реформалардың іске асырылу барысын мұқият қадағалауға жоғары қызығушылық білдіріп, олардың жүйелілігі мен қазіргі жағдайдағы өзектілігін атап өтті.
Олий Мәжілістің Заң шығару палатасы атынан мазмұнды пікірлер мен бағалауларды депутаттар Дилором Файзиева мен Илхом Абдуллаев ұсынды.
Ғылыми-сараптамалық қауымдастық атынан Журналистика және бұқаралық коммуникациялар университетінің ректоры Шерзодхон Қудратходжа, Өзбекстан Президенті жанындағы Стратегиялық және өңіраралық зерттеулер институты директорының бірінші орынбасары Акрамжон Неъматов, Орталық Азия халықаралық институты директорының орынбасары Шерзод Файзиев және "Ижтимоий фикр" Қоғамдық пікірді зерделеу республикалық орталығы басшысының орынбасары Мансур Сеитов сөз сөйледі.
Дипломатиялық корпус атынан Әзербайжанның Өзбекстандағы Елшісі Гусейн Гулиев жарияланған реформалар аясындағы өңірлік күн тәртібіне қатысты өз көзқарасын білдірді.
Іс-шара қорытындысында белгілі сарапшылар Равшан Назаров пен Бахтиёр Эргашевтің белсенді қатысуымен мазмұнды пікірталас өтті.
Кездесу соңында Елші Б.Атамқұлов Өзбекстанның 2023 жылғы конституциялық реформасы барысында жинақталған тәжірибесінің маңыздылығын атап өтіп, ашық сараптамалық диалог теңгерімді әрі тиімді шешімдер қабылдауға ықпал ететініне сенім білдірді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.