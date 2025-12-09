08.12.2025, 17:46 18286
Братиславада Қазақстан мен Словакия арасындағы серіктестіктің басым бағыттары қарастырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Словакиядағы Елшісі Жанна Сағынова Словак Республикасының Сыртқы және еуропалық істер министрлігінің Мемлекеттік хатшысы Марек Эштокпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Әңгіме барысында тараптар екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін талқылады. Жоғары және жоғарғы деңгейдегі іссапарларды ұйымдастырудың маңыздылығы аталып өтті. Сонымен қатар, ү.ж. 10-11 маусымда Словакия Премьер-министрі Роберт Фицоның Қазақстанға ресми сапарының қорытындылары бойынша қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысы жөнінде пікір алмасылды.
Словакия тарапы 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Братиславада саяси консультациялар мен сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның кезекті отырысын өткізуге дайын екенін білдірді.
Кездесу соңында тараптар екіжақты ынтымақтастықты одан әрі тереңдету бойынша жұмысты жалғастыруға келісті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.12.2025, 19:52 17581
Қазақстан мен Польша стратегиялық диалог пен гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Польшадағы Елшісі Нұрлан Жалғасбаев Польша Республикасының экс-Президенті Александр Квасьневскиймен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында қазақстандық дипломат А.Квасьневскийге Қазақстан мен Польша арасындағы тығыз, достық және одақтастық қатынастардың берік негізін қалаудағы тарихи үлесі үшін терең алғысын білдірді. Сондай-ақ Елші Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жылы лебіздерін жеткізді.
А.Квасьневский Қазақстанның қазіргі ішкі және сыртқы саясатын жоғары бағалап, оның салмақтылығы, ымыраға келуге ұмтылысы, төзімділік пен халықаралық диалогқа ашықтығы ерекше атап өтілетінін жеткізді.
Кездесуде гуманитарлық ынтымақтастық мәселелеріне айрықша көңіл бөлінді. Польшада 3 000-нан астам қазақстандық студенттің білім алуы екі ел арасындағы білім және мәдени байланыстарды кеңейтуге елеулі үлес қосатыны атап өтілді. Сонымен қатар Қазақстанда Орталық Азиядағы ең ірі польша диаспораларының бірі тұрады. Ол екі халық арасындағы қатынастарды нығайтуда маңызды рөл атқарады. Екі ел арасындағы тікелей әуе рейстерінің кеңеюі іскерлік, гуманитарлық және қоғамдық байланыстарды дамытуға едәуір серпін беріп отырғаны да аталып өтті.
Тараптар сауда-экономикалық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен келешегін де талқылады. Елші агроөнеркәсіп және фармацевтика салаларында Қазақстан мен Польша арасындағы сауда қатынастарының қарқынды дамып келе жатқанын айтып, өзара тиімді әріптестікті әрі қарай кеңейтуге Қазақстанның мүдделі екенін білдірді.
Тараптар ашық диалогты жалғастыруға және екіжақты қатынастарды одан әрі тереңдетуге жан-жақты қолдау көрсетуге ниетті екенін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.12.2025, 18:49 17811
Қазақстан Елшісі Финляндия Парламентінің Спикерімен кездесті
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Финляндиядағы Елшісі Азамат Әбдіраимов Финляндия Парламентінің Спикері Юсси Халла-хомен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты, сондай-ақ екіжақты өзара іс-қимылды одан әрі нығайту перспективаларын талқылады.
Казақстандық дипломат елде жүргізіліп жатқан саяси және әлеуметтік өзгерістер, оның ішінде азаматтық саладағы демократиялық реформалар туралы жан-жақты ақпарат берді. Сондай-ақ ол Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы негізгі жетістіктерімен таныстырып, жоспарланып отырған парламенттік реформалар жөнінде хабардар етті.
Өз кезегінде Ю.Халла-ахо Қазақстанның сыртқы саяси белсенділігі мен халықаралық бастамаларға қатысуын жоғары бағалады. Ол сондай-ақ екі елдің парламенттік достық топтарының заң шығарушы органдар арасындағы пікір алмасу мен байланыстарды кеңейтуге тұрақты алаң қалыптастырып отырғанын атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша 2026 жылы парламенттік делегациялардың өзара сапарларын ұйымдастыру жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.12.2025, 14:09 26426
Доха форумы: Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға өз үлесін қосуда
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Қатар астанасында өткен Доха форумының жұмысына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Халықаралық беделді алаң саналатын форумға 162 елден 5000-нан астам қатысушы, соның ішінде мемлекет және үкімет басшылары, министрлер, халықаралық ұйымдардың жетекшілері, академиялық топтар, бизнес қауымдастық өкілдері және үкіметтік емес ұйымдар қатысты.
Биылғы форум "Іс-әрекеттегі әділеттілік: уәдеден прогреске" тақырыбында өтіп, әділеттіліктің дипломатия, орнықты даму және инклюзивті басқару арқылы жаһандық деңгейде ілгерілеу мәселелерін талқылауға арналды. Қатысушылар халықаралық жүйенің трансформациясы, жаңа дағдарыстар дәуіріндегі көпжақты ынтымақтастықтың рөлі және мемлекеттердің жауапкершілігін күшейту тетіктерін қарастырды.
Форум аясында Астана халықаралық форумы (AIF) ұйымдастырған "Көпір салушы орта державалар: жаһандық ынтымақтастықты қайта құру" атты арнайы сессиясы өтті. Іс-шара орта державалардың жаһандық дипломатиядағы рөлін күшейту, халықаралық шиеленістерді еңсеру үшін көпір салушы мемлекеттердің бірлескен әрекеттерін үйлестіру сияқты мәселелерді талқылауға мүмкіндік берді.
Форум шеңберінде Ә.Бақаев Қатар Сыртқы істер министрлігінің Бас хатшысы Ахмед Әл Хамадимен екіжақты келіссөздер өткізіп, Қазақстан мен Қатар арасындағы саяси, сауда-экономикалық және гуманитарлық өзара іс-қимылдың өзекті мәселелерін талқылады. Тараптар екі ел арасындағы қарым-қатынастардың барлық деңгейде серпінді дамып келе жатқанын атап өтіп, бұл прогресс Қазақстан мен Қатар басшылары арасындағы стратегиялық диалог пен саяси ерік-жігердің нәтижесі екенін жеткізді. Мемлекет басшылары деңгейінде қол жеткізілген уағдаластықтарды тиімді жүзеге асырудың маңызы аталып өтіп, стратегиялық серіктестікті жаңа сапалы деңгейге көтеру жолында бірлескен жұмысты жалғастыруға дайындық қуатталды.
Ә.Бақаев сонымен бірге Испанияның Сыртқы істер жөніндегі Мемлекеттік хатшысы Диего Мартинеспен кездесті. Келіссөздер барысында саяси ынтымақтастық, экономика, мәдени-гуманитарлық байланыстар сияқты бағыттар бойынша Астана мен Мадридтің күн тәртібіндегі басты мәселелер қаралды. Сұхбаттасушы алдағы уақытта Қазақстанға сапар жасайтынын растап, екіжақты қарым-қатынастарды жан-жақты дамытуға ниетті екенін білдірді.
Сонымен қатар форум алаңында Министрдің орынбасары бірқатар халықаралық ұйымдардың және форумға қатысушы мемлекеттердің өкілдерімен бейресми пікір алмасып, Қазақстанның көпвекторлы сыртқы саясаты, өңірлік қауіпсіздік, жаһандық сын-қатерлерге ортақ жауап қалыптастыру мәселелері бойынша ой бөлісті. Бұл байланыстар Қазақстанның халықаралық диалогқа белсенді қатысуы мен жаһандық бастамаларға қосқан үлесін көрсетеді.
Доха форумының жұмысына қатысу Қазақстанның халықаралық аренадағы ашықтығы мен белсенді позициясын, сондай-ақ жаһандық тұрақтылық пен ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған ұстанымын тағы бір мәрте айқындады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.12.2025, 14:49 32676
Қазақстан БҰҰ-да Халықаралық еріктілер жылының тұсаукесер рәсіміне қатысты
Сурет: gov.kz
БҰҰ штаб-пәтерінде 2026 жылғы Орнықты даму жолындағы Халықаралық еріктілер жылының (Халықаралық еріктілер жылы) ресми басталуына арналған жоғары деңгейдегі рәсім өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан, Германия және БҰҰ Еріктілер бағдарламасының бірлесіп ұйымдастыруымен өткен іс-шараға мүше мемлекеттер, азаматтық қоғам, академиялық орта мен жеке сектор өкілдері қатысып, еріктілік қызметін 2030 жылға дейінгі Орнықты даму күн тәртібін іске асырудағы маңызды тетік ретінде ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен және БҰҰ Бас Ассамблеясының 78/127 қарарымен жарияланған Халықаралық жыл еріктілердің тұрақты даму мен жаһандық орнықтылықты нығайтуға қосатын үлесін мойындауға және күшейтуге бағытталған.
Бас Ассамблея Төрайымы Анналена Бербок кіріспе сөзінде еріктілерді "тұрақты дамудың тірегі" деп атады.
Президент Қ.Тоқаев бейнеүндеуінде Халықаралық жылдың басталуын ресми түрде құптап, күрделі жаһандық жағдайда еріктілік "қуатты жасампаз күшке" айналғанын атап өтті. Мемлекет басшысы еріктілердің адам өмірін сақтау, қиындыққа душар болған жандарға жәрдемдесу және қоғамдағы ынтымақты нығайтудағы маңызды рөлін атап өтті. Президент Қ.Тоқаев табиғи ландшафтарды қалпына келтіруге мыңдаған азаматты жұмылдырған "Таза Қазақстан" акциясы мысалында мемлекеттің еріктілік қозғалысын дамытуға бейілділігін атап өтті. Сонымен қатар Президент Алматы қаласының БҰҰ қолдауымен халықаралық ынтымақтастық хабы ретінде стратегиялық дамыту жоспарларын, оның ішінде БҰҰ Еріктілер бағдарламасының субөңірлік кеңсесінің ашылуын жариялады.
БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш те жаһандық қоғамдастыққа және қызмет атқарып жүрген БҰҰ-ның 14 мың еріктісіне арнайы үндеуін жолдады. "Саяси алауыздық пен әлеуметтік оқшаулану кезеңінде еріктілік адамдар арасындағы байланысты нығайту және ортақ адами құндылықтарымызды күшейтудің қуатты құралы. Дағдарыс пен белгісіздік уақытында сіздер армандаған өзгерістің бастамашысы бола аласыздар" - деді ол.
Іс-шарада Қазақстан атынан қатысқан Премьер-министрдің орынбасары - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев елдегі азаматтық қатысудың жаңғыртылып жатқаны туралы айтып берді. "Қазақстан үшін Халықаралық жыл - мейірімділік, бірлік және ортақ жауапкершіліктің салтанаты" - деп атап өтті ол. Ол жасанды интеллектті пайдалана отырып, төтенше жағдайларға әрекет етуді оңтайландыратын "цифрлық еріктілер" санының артып келе жатқанын атап өтіп, бүгінде Қазақстанда 300 мыңға жуық белсенді ерікті бар екенін хабарлады. Ж.Мәдиев алдағы Еріктілер жылы аясындағы Іс-шаралар жоспарын таныстырды, оның ішінде Арал және Каспий теңіздерін қалпына келтіруге бағытталған экологиялық бастамалар бар.
Салтанатты рәсім барысында 2026 жылғы "Әлемдегі еріктіліктің жағдайы туралы баяндаманың" таныстырылымы өтті. Бұл стратегиялық құжат алдағы науқанның негізін қалауға бағытталып, еріктіліктің бейбітшілікті нығайту мен гуманитарлық көмек көрсету салаларындағы маңызды рөлін айқындайды.
Қазақстан БҰҰ-ға барлық мүше мемлекетпен тәжірибе алмасуға және осы Халықаралық жылды нақты іс-әрекеттер, өзара қолдау және жасампаз шешімдер кезеңіне айналдыру үшін бірлесе жұмыс істеуге дайын" - деп түйіндеді Ж.Мәдиев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.12.2025, 12:43 32621
Мемлекет басшысы Қырғызстан Президентімен телефон арқылы сөйлесті
Президенттер екіжақты ықпалдастық қарқынды түрде дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар жоғары деңгейде, соның ішінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың биыл 21-22 тамызда Қырғызстанға жасаған ресми сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру барысын талқылады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты туған күнімен құттықтап, бауырлас қырғыз халқының игілігі жолында атқарып жатқан мемлекеттік қызметіне табыс тіледі.
Мемлекет басшысы Қырғызстан Президентінің екі елдің достық, тату көршілік және өзара қолдау рухындағы сан қырлы ынтымақтастығын кеңейтуге қосқан елеулі үлесін жоғары бағалайтынын жеткізді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.12.2025, 11:41 32966
Мемлекет басшысы Финляндия Президентін құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Александр Стуббқа Финляндияның Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Президент хатта Суоми ұдайы экономикалық өрлеу, әлеуметтік әділдік және экологиялық орнықтылықты тиімді ұштастырып келе жатқан ел екенін атап өткен.
Сондай-ақ Финляндия Президентінің таяуда Астанаға жасаған сапары екіжақты қарым-қатынасқа тың серпін беріп, елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты нығайтуда нақты нәтижелерге жетуге мүмкіндік бергеніне тоқталған.
Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Стуббтың жауапты мемлекеттік қызметіне толағай табыс, ал достас фин халқына бақ-береке тіледі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.12.2025, 09:46 32406
Қазақстан СІМ басшысы Аустрияның бизнес өкілдерімен ынтымақтастық перспективаларын талқылады
Сурет: gov.kz
Аустрияға сапары аясында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев елдің жетекші өнеркәсіптік және инвестициялық компаниялардың өкілдерімен кездесу өткізді. Іс-шара машина жасау, көлік, жасыл металлургия, инновациялар және жоғары технологиялар салаларында жұмыс істейтін аустриялық компанияларды біріктірді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуге "ÖBB", "Lasselsberger Group", "Primetals Technologies Austria GmbH", "AVL List GmbH", "Steyr Automotive", "Rosenbauer International", "Magnatech GmbH" сияқты Аустрияның өнеркәсіптік әрі технологиялық бейнесін айқындайтын компаниялардың өкілдері қатысты.
Министр инвесторларға Қазақстан экономикасындағы негізгі үрдістер туралы ақпарат беріп, Аустрияның сенімді еуропалық серіктес ретіндегі орнын атап өтті. Бүгінде Қазақстанда "Lasselsberger Group", "Liebherr", "Andritz Hydro", "Swarovski" секілді брендтерді қоса алғанда, аустриялық қатысуы бар шамамен 170 кәсіпорын жұмыс істейді. Сонымен қатар Қазақстан Аустрия үшін мұнай импортының негізгі бағыттарының бірі - елдің мұнай жеткізілімдерінің 40%-дан астамы қазақстандық үлеске тиесілі.
Келіссөздер барысында тараптар машина жасау, жасыл металлургия, көлік жүйелерін жаңғырту, шикізатты қайта өңдеу және зияткерлік технологияларды енгізу салаларындағы бірлескен жобаларды іске асыру мүмкіндіктерін қарастырды. Ауыл шаруашылығы өнімі, металлургия, химия өнеркәсібі, машина жасау және IT-қызметтер бойынша Қазақстанның экспорттық әлеуетін күшейту мәселелеріне де назар аударылды.
Сонымен қатар аустриялық компанияларға өндірістерді орналастыру, технологияларды локализациялау және Орталық Азия нарықтарына қол жеткізуді кеңейту бағытында жаңа мүмкіндіктер ұсынылды.
Аустрия бизнесі Қазақстанға жоғары сенім білдіріп келеді. Біздің ынтымақтастығымыз технологиялық даму, ұзақмерзімділік және ортақ прогреске деген ұмтылысқа негізделген. Қазақстан тұрақты макроэкономикалық орта, өңірлік нарықтарға шығу және өнеркәсіптік жобаларды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай ұсынады. Аустриялық компанияларды өз қызметін кеңейтіп, жаңа бастамаларға белсенді қатысуға шақырамыз", - деді Қазақстан СІМ басшысы.
Е.Көшербаев Қазақстанның тікелей шетелдік инвестициялар тарту бойынша өңірлік көшбасшылығын атап өтті. Тәуелсіздік жылдарында ел экономикасына 470 млрд АҚШ долларынан астам инвестиция салынғаны - халықаралық серіктестердің тұрақты қызығушылығы мен сенімінің дәлелі.
Тараптар инвестициялық және индустриялық жобаларды одан әрі егжей-тегжейлі пысықтап, екі елдің мемлекеттік құрылымдары мен бизнес топтары арасындағы өзара іс-қимылды жандандыруға уағдаласты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
05.12.2025, 22:59 95401
Қазақстан мен Аустрия парламенттік ынтымақтастықты жандандыруға келісті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Вена қаласына сапары аясында Аустрия Республикасының Парламенті Ұлттық кеңесінің президенті Вальтер Розенкранцпен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Cұхбат барысында қазақ-аустрия қарым-қатынастарының қазіргі күйі мен келешегі, Еуропалық одақпен серіктестікті тереңдету және ЕҚЫҰ аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды.
Министр екіжақты ынтымақтастықтың жоғары қарқынын атап өтіп, түрлі салалардағы байланыстарды одан әрі кеңейту маңыздылығына назар аударды.
Аустрия тарапы Қазақстан мен ЕО арасындағы белсенді саяси диалогты және Астананың халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша сындарлы ұстанымын жоғары бағалады.
Тараптар екіжақты парламентаралық ынтымақтастығын жандандыруға уағдаласып, тұрақты кездесулерді қолдауға ниет білдірілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
