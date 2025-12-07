Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы көрнекті ғалым, белгілі қоғам қайраткері Жабайхан Әбділдиннің отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан мен Аустрия парламенттік ынтымақтастықты жандандыруға келісті
АҚШ сарапшылары Қазақстанды Орталық Азиядағы жетекші экономика ретінде сипаттады
Қазақстан мен Оман арасындағы Үкіметаралық ынтымақтастық нығаюда
Қазақстан Мадрид үшін Азия бағытындағы негізгі басымдықтарының қатарында
Қазақстан мен Аустрия индустриялық ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын пысықтауда
Мемлекет басшысы Таиланд Короліне құттықтау жеделхатын жолдады
Туризм және серіктестік: Қазақстан Финляндияда өз мүмкіндіктерін таныстырды
Сеулде "Travel Kazakhstan" туристік жолсілтеменің тұсаукесері өтті
