Мемлекет басшысы Палестина Президенті Махмұд Аббаспен телефон арқылы сөйлесті
Қазақстан мен Сауд Арабиясы тау-кен металлургия кешені саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Қазақстан Халықаралық еңбек ұйымымен стратегиялық байланысты нығайтуда
Қазақстан Душанбеде өткен қайырымдылық жәрмеңкесіне қатысты
Шымкент жастар театры Халықаралық Сахара фестивалінде Гран-при жеңіп алды
Қазақстан есірткімен және қылмыспен күрес жүргізуде БҰҰ-мен ынтымақтастыққа бейілдігін растады
Астана Опера мен Масқат Корольдік опера театры мәдени ынтымақтастықты нығайтуда
Астана Опера" театры Оман Сұлтандығындағы Маскат Корольдік опера театрында Лéo Делиб музыкасына қойылған Ролан Петидің әлемдік балет классикасының танымал туындысы - "Коппелия" балетін сахналады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан Елшісі Черногория Президентіне сенім грамоталарын табыстады
ҚР Президентінің Ауғанстан бойынша арнаулы өкілі - СІМ-нің Ерекше тапсырмалар жөніндегі Елшісі Е.Тұқымовтың Ауғанстанға сапары өтті
