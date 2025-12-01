Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентін "Алтын Қыран" орденімен марапаттады
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы Индонезия Президенті мен Таиландтың Премьер-министріне көңіл айту жеделхаттарын жолдады
Алматыда Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері орынбасарларының 15-ші жыл сайынғы кездесуі өтті
Қазақстан СІМ-де адам құқықтарын ілгерілетудегі әлеуметтік қызметкерлердің әлеуеті талқыланды
Ұлттық кәсіби әлеуметтік қызметкерлер альянсының" (Альянс) атқарушы директоры Динара Есимова қатысушыларды "Әлеуметтік жұмыс туралы" заң жобасының негізгі ережелерімен таныстырды. Бұл заң, кәсіпті сектораралық деңгейде бекітіп, кадрларды даярлау мен супервизияның тұрақты жүйесін құруға мүмкіндік береді.
Қазақстанның төрағалығымен ЭЫҰ Сыртқы істер министрлері кеңесінің 29-шы отырысы өтті
АҚШ сауда палатасы қазақстандық бизнеспен ынтымақтастықты жандандыруға ниетті
Финляндия бизнесі Қазақстанға өткен іскерлік сапардың нәтижелерін талқылады
EastCham Finland" кеңсесінде Финляндия Президенті Александр Стуббтың 2025 жылғы 28-29 қазанда Қазақстанға жасаған ресми сапары кезінде еріп келген бизнес-делегация мен фин компанияларының кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ханойда Әл-Фараби кітабының тұсаукесері өтті
Қазақстан Республикасы мен Словения парламентаралық ынтымақтастықты дамытуға ниетті
