Венгриялық сарапшылар Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенді және конструктивті саясатын жоғары бағаладыВенгриялық сарапшылар Қазақстанның халықаралық аренадағы белсенді және конструктивті саясатын жоғары бағалады
Олжас Бектенов Мәскеуде өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына қатысты
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына қатысты. Шағын және кеңейтілген құрамда ЕҮАК қатысушылары сауда-экономикалық ынтымақтастықты, өнеркәсіп кооперациясын дамыту, сондай-ақ энергетика, цифрлық, кеден сияқты басқа да салалардағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқылады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиынға Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинян, Беларусь Республикасының Премьер-министрі Александр Турчин, Қырғыз Республикасы Министрлер кабинетінің төрағасы - Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Касымалиев, Ресей Федерациясы Үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин, Өзбекстан Республикасының Премьер-министрі Абдулла Арипов, бейнеконференция арқылы Куба Республикасының Премьер-министрі Мануэль Марреро Крус, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысты.
Делегация басшылары биылғы бірлескен іс-шаралар және 2026 жылға арналған ЕАЭО шеңберіндегі интеграция мен әріптестіктің басым бағыттары туралы пікір алмасты. Мұнай-газ саласындағы ынтымақтастық, кедендік бақылау тетіктерін жетілдіру, электронды сауда, тауарларды таңбалау жүйесін дамыту және басқа да мәселелерге назар аударылды.
ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов өз сөзінде экономиканың негізгі салаларында оң серпінді қамтамасыз еткен ынтымақтастықтың іс-жүзіндегі нәтижелерін атап өтті.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ЕАЭО туралы шартты жан-жақты орындау және үшінші елдермен сыртқы экономикалық ынтымақтастықты кеңейту қажеттігін атап өтті. Жалпы, ЕАЭО ұйымы жұмыс істей бастаған уақыттан бері Қазақстанның мүше мемлекеттермен өзара сауда көлемі 90%-ға өсті. Біз экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға, кедергілерді жоюға және өзара сауданы дамытуға бағытталған бірлескен жұмыстың серпінін сақтауымыз қажет", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
ЕАЭО елдері биыл интеграцияны нығайтуға және мемлекеттердің орнықты экономикалық өсімін қамтамасыз етуге ықпал ететін бірқатар құжаттарды қабылдады. "IV Үлкен" Хаттамаға қол қою базалық Шартты жетілдіруге және ЕАЭО институттарының қызметін одан әрі дамытуға бағытталған. Сыртқы экономикалық байланыстардың кеңеюіне БАӘ, Моңғолия және Индонезиямен халықаралық келісімдер жасасу ықпал етпек.
Отырысқа қатысушылар мемлекеттік сатып алуды цифрландыру саласындағы бірлескен жұмысқа баса назар аударды. Халықаралық зерттеулер деректері бойынша Қазақстанның ұлттық мемлекеттік сатып алу жүйесі қолжетімділік пен ашықтық деңгейі бойынша алдыңғы қатарда. Мемлекеттік сатып алудың жоспарлаудан бастап төлем жасауға дейінгі барлық циклі тек электрондық форматта жүзеге асырылады. Конкурстар комиссияның қатысуынсыз рейтингтік-балдық жүйе бойынша өткізіледі, жеңімпаз автоматты түрде анықталады, бұл субъективтілікке жол бермейді. Осы шаралардың нәтижесінде жыл басынан бері Қазақстан бюджетінің қаражатын үнемдеу шамамен $1,5 млрд-ты (766 млрд теңгеден астам) құрады. Еліміздің Премьер-министрі озық IT-шешімдердің дамуын және цифрлық құралдардың артықшылықтарын толық пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, мемлекеттік сатып алу саласындағы ЕАЭО-ның келісімшарттық базасының жекелеген нормаларын өзектендіру қажеттігін атап өтті.
Бірлескен бизнес-бастамаларды қолдаудың тиімді құралы - өнеркәсіптік кооперацияны қаржыландырудың қолданыстағы тетігі.
Биыл ЕАЭО бюджеті есебінен 5 жоба, оның ішінде машина жасау және т/ж өнеркәсібі саласындағы қазақстандық бизнестің қатысуымен 3 жоба мақұлданды.
ЕАЭО елдерінің бизнес өкілдері тарапынан артып келе жатқан қызығушылықты ескере отырып, қазақстандық тарап заманауи цифрлық шешімдер мен жасанды интеллект технологияларын пайдаланатын кәсіпорындарға басым тәртіппен субсидиялар беру қажеттігін атап өтті.
Бұл жоғары технологиялық өндірістер мен инновациялық бағыттардың дамуына қосымша серпін береді әрі жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуаттылығын арттыруға, жаңа кәсіпорындар ашуға, жаңа жұмыс орындарын құруға және мемлекеттер экономикаларының өсуіне ықпал етеді.
Сондай-ақ артық нормалардың пайда болуын болдырмауға, реттеудің болжамдылығы мен ашықтығын қамтамасыз етуге баса назар аудара отырып, бизнесті жүргізу үшін жағдайларды жетілдіру мәселелері талқыланды.
Еуразиялық үкіметаралық кеңес отырысының қорытындысы бойынша бірқатар құжатқа қол қойылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.