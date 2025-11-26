Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент Оман Сұлтанына құттықтау жеделхатын жолдады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан СІМ-де БҰҰ-мен бірлескен бастамалар талқыланды
Қазақстан мен Әмірліктер жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниеттерін растады
Қазақстан Елшісі Кувейт Әміріне сенім грамоталарын тапсырды
Қазақстан СІМ-де Грекиямен ынтымақтастықты дамыту перспективалары талқыланды
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Сердар Бердімұхамедов БАҚ өкілдеріне арналған брифинг өткізді
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентін "Алтын Қыран" орденімен марапаттады
Қазақстан мен Түрікменстан президенттері келіссөз жүргізді
Қазақстан Сыртқы істер министрлігінде Швейцария Елшісін жылы қошеметпен шығарып салды
Ең көп оқылғаны
26.11.2025, 08:50Энергетика министрлігі мен PowerChina зерттеу орталығын құрады 26.11.2025, 12:069831Алматыда заңсыз ірі нысан сүріліп жатыр 26.11.2025, 10:317101Қазақстан СІМ-де БҰҰ-мен бірлескен бастамалар талқыланды 26.11.2025, 11:596816Үкімет жеңілдетілген салық режимімен жұмыс істейтін кәсіпкерлер тізімін жариялады 26.11.2025, 09:541606ІІМ: Мұнай өнімдерін ұрлау мен контрабанда арналары әшкереленді 19.11.2025, 13:23145251Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады 19.11.2025, 16:26145216Президент Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады 20.11.2025, 15:30Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші - Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады144826Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші - Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады 19.11.2025, 12:42Олжас Бектенов вирустық аурулар маусымында көмекке жүгінген азаматтарға медициналық қызмет көрсету сапасын қатаң бақылауға алуды тапсырды130766Олжас Бектенов вирустық аурулар маусымында көмекке жүгінген азаматтарға медициналық қызмет көрсету сапасын қатаң бақылауға алуды тапсырды 19.11.2025, 11:39Премьер-министр өрттің, адамдардың қаза болуы мен жарақаттануының алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды130511Премьер-министр өрттің, адамдардың қаза болуы мен жарақаттануының алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды 03.11.2025, 13:05Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды193651Қызылорда облысына су жеткізуді жақсарту мақсатында Көксарай су реттегішінен 60 мың текше метр құм мен қиыршық тас шығарылды 03.11.2025, 12:09193191Қазақстанда жыл басынан бері 26 мыңнан астам веб-сайт бұғатталды 03.11.2025, 17:16192901Жыл басынан бері заңсыз ұтыс ойындарын ұйымдастырғандар 40 миллион теңгеге жуық айыппұл төледі 03.11.2025, 18:55189271Алматы қаласында 4,3 мыңнан астам нысан мүгедектігі бар жандарға бейімделген 03.11.2025, 19:15188451Үкіметте Алматы әуежайын жаңғырту жұмыстарының барысы қаралды