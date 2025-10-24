Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Серік Жұманғарин Invest Hong Kong бас директоры Альфа Лаумен кездесті
Қазақстан Сыртқы істер министрі Ресейге ресми сапармен барды
Мемлекет басшыларымыз арасындағы сенімді байланыстар екіжақты қатынастардың дамуында шешуші рөл атқарады. Жоғары деңгейдегі тұрақты диалог барлық ынтымақтастық бағыттарының серпінін айқындап, бірлескен бастамалардың дәйекті ілгерілеуін қамтамасыз етеді", - деп мәлімдеді Е.Көшербаев.
Ресей Қазақстан үшін жетекші сауда және инвестициялық серіктес болып қала береді. 2024 жылдың қорытындысы бойынша өзара тауар айналымы 28 млрд АҚШ долларынан асып, жаңа рекордтық көрсеткішке жетті. Екіжақты сауданы 30 млрд АҚШ долларына дейін жеткізу жөнінде биік міндет қойылды. Өткен жылы Ресей Қазақстан экономикасына 4 млрд АҚШ доллары көлемінде инвестиция салып, ең ірі инвестор атанды", - деді Қазақстан СІМ басшысы.
Қазақстан мен Әзербайжан президенттері Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
Қазақстан мен Әзербайжан президенттері брифинг өткізді
Қазақстан мен Әзербайжан президенттері Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысын өткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ильхам Әлиевке Орта дәлізді дамыту жобасы таныстырылды
Мемлекет басшысы Әзербайжан Президентімен келіссөз жүргізді
Ақорда" резиденциясында Әзербайжан Президентін ресми қарсы алу рәсімі өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ильхам Әлиев бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы мемлекеттер басшыларына рапорт берді. Екі елдің әнұрандары орындалған соң президенттер келіссөз залына барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Серік Жұманғарин Нью-Йорк қор биржасына барды
Мемлекет басшысы Халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) Бас хатшысы Серхио Мухиканы қабылдады
