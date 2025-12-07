Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
14 желтоқсаннан бастап "Астана - Омбы" бағыты бойынша пойыз қатынайды
46 жалған диплом: дипломдар енді тек QR-код пен бірегей нөмір арқылы тексеріледі
Сауда министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары тізбесін кеңейту туралы бұйрық жобасын қоғамдық талқылауға шығарды
Алматыда жер сілкінді
Алматы қаласы аумағында жер сілкінісі", - делінген хабарламада.
- Алматы қаласы – 3 балл, 277 шақырым;
- Алматы облысы, Талғар қаласы – 3 балл, 271 шақырым;
- Алматы облысы, Қаскелең қаласы – 3 балл, 283 шақырым;
- Алматы облысы, Алатау (Жетіген) қаласы – 2 балл, 314 шақырым;
- Алматы облысы, Қонаев қаласы – 2 балл, 336 шақырым;
- Жетісу облысы, Жаркент қаласы – 2 балл, 374 шақырым;
- Жетісу облысы, Талдықорған қаласы – 2 балл, 444 шақырым;
- Жамбыл облысы, Шу қаласы – 2 балл, 476 шақырым.
Қазақстанда офтальмологиялық қызметке зейнетақы қаражатын пайдалану жойылды
Бәйтерек" холдингінің еншілес ұйымы - "Отбасы банк" АҚ хабарлайды: біржолғы зейнетақы төлемдері есебінен офтальмологиялық қызметтерді төлеуге арналған өтінімдерді enpf-otbasy.kz платформасы 2025 жылдың 4-ші желтоқсанынан бастап қабылдамайды, деп хабарлайды hcsbk.kz.
- 5131 өтінім (4,6 млрд теңге) бойынша банк мамандары құжаттарды тексеріп жатыр;
- 10 677 өтінім (8,7 млрд теңге) бойынша клиенттерден қосымша құжат сұралуда.
- орфандық (сирек) ауруларды емдеу;
- реконструктивтік және қалпына келтіру операциялары;
- радионуклидті және радио-йод терапия;
- радиохирургиялық ем;
- протондық терапия.
Алматыдағы ауа сапасы туралы ресми деректерді тек Қазгидромет ұсынады
Шығыс Қазақстанда құтқарушылар "Қауіпсіз үй" акциясы аясында күш біріктірді
Анықталған бұзушылықтар бойынша біз оларды жою жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Өрттердің алдын алу және көміртегі тотығынан улану жағдайларын болдырмау үшін көп балалы және аз қамтылған отбасылардың үйлерінде пештерді жөндейміз, қарт адамдарға мұржаларын тазалауға көмектесеміз, көміртегі тотығы датчиктерін орнатамыз", - деді ШҚО ТЖД Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Нұржан Өміржанов.
Қауіпсіз үй" акциясы өрттердің алдын алуға бағытталған кешенді шараларды жүзеге асыруды, ұйымдар мен қызметтердің, сондай-ақ халықтың күшін біріктіруді көздейді. Бұл шара тұрғындарды өрттен және көміртегі тотығымен уланудан қорғауға бағытталған.
eGov порталы ұялы байланыс желісінен тыс пайдаланушылар үшін авторизациялаудың жаңа әдісін енгізді
Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ ("ҰАТ" АҚ) электрондық үкімет порталы eGov.kz пен оның құрамдас бөліктерінде (eOtinish сервисі, Smart Bridge платформасы, "Ашық үкімет" порталы) пайдаланушыларға жаңа авторизация әдісі енгізілгенін хабарлайды, деп хабарлайды egov.kz.
- eGov QR - eGov Mobile мобильді қосымшасында QR кодты сканерлеу арқылы кіру;
- Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланып авторизациядан өту - растама SMS-код арқылы жүзеге асады;
- Логин мен пароль арқылы кіру - пайдаланушы ЖСН/БСН мен парольді енгізеді, ал жеке тұлғаны растау ЭЦҚ арқылы жүргізіледі.
Ұлттық Банк "қате" ақша аударымдарына қатысты алаяқтық барын ескертеді
