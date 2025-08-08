Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады

Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен кеңесте қаланың жарықтандыру жүйесінің шебер жоспарының жобасы таныстырылды. Құжат қаланың барлық аумағын және негізгі көлік бағыттарын қамтып, заманауи қауіпсіздік, энергия үнемділік және визуалды қабылдау талаптарына сай келетін сыртқы және сәулеттік жарықтандырудың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға бағытталған, деп хабарлайды
Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Талқылау барысында әкім жарықтандыру стратегиясы қағаз жүзінде қалмай, нақты нәтиже беретін жүйе болуы керектігін баса айтты.
Қазір біз әртүрлі елден білікті мамандарды тартып жатырмыз. Өзім де бұл істі жіті бақылауға аламын, кешкі уақытта нысандарды аралап, жарықтың шын мәнінде халық үшін қалай қызмет етіп жатқанын көріп, бағалаймын", - деді Дархан Сатыбалды.
Әкімнің айтуынша, жарықтандырудың шебер жоспары сәулет, қауіпсіздік пен заманауи технология тоғысқан жүйелі шешім. Бұл ретте, халықаралық стандарттарға сай болу және Алматының тарихи келбетін сақтау негізгі басымдықтардың бірі.
Шебер жоспар "Atlas Global KZ" компаниясының қатысуымен әзірленіп жатыр. Жоба барысында Мәскеу, Лондон, Лион, Сеул, Измир секілді әлемнің ірі қалаларындағы тәжірибе сараланып, Алматының ерекшеліктеріне сай бейімделіп ұсынылып отыр.
Құжатта көше мен қоғамдық кеңістіктерді жарықтандыруды жүйелі тарату, сәулеттік және оқиғалық жарықтандыруды дамыту, жарықтық ластануды азайту, сыртқы жарықтандыруды "ақылды қала" жүйесіне біріктіру, сондай-ақ түнгі уақытта, әсіресе әйелдер, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аудару көзделген.
Жоспарға сай, 2025 жылдың соңына дейін Алматының барлық көшесі толық жарықтандырылады. Бұл түнгі қауіпсіздікті арттырып қана қоймай, қала өмірінің кешкі тынысын жандандыруға - туризмді дамытуға, дәмханалар мен дүкендердің, шағын бизнестің өркендеуіне жол ашады.
Кеңес соңында қала әкімі Энергетика және сумен жабдықтау басқармасына және "Алматы Қала Жарық" мекемесіне шебер жоспардың орындалуын тұрақты бақылауда ұстауды және қолданыстағы нормативтік құжаттарға қажетті толықтырулар мен өзгерістер енгізуді тапсырды.