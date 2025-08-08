06.08.2025, 18:38 5291

Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады

Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен кеңесте қаланың жарықтандыру жүйесінің шебер жоспарының жобасы таныстырылды. Құжат қаланың барлық аумағын және негізгі көлік бағыттарын қамтып, заманауи қауіпсіздік, энергия үнемділік және визуалды қабылдау талаптарына сай келетін сыртқы және сәулеттік жарықтандырудың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға бағытталған, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.

Талқылау барысында әкім жарықтандыру стратегиясы қағаз жүзінде қалмай, нақты нәтиже беретін жүйе болуы керектігін баса айтты.

Қазір біз әртүрлі елден білікті мамандарды тартып жатырмыз. Өзім де бұл істі жіті бақылауға аламын, кешкі уақытта нысандарды аралап, жарықтың шын мәнінде халық үшін қалай қызмет етіп жатқанын көріп, бағалаймын", - деді Дархан Сатыбалды.


Әкімнің айтуынша, жарықтандырудың шебер жоспары сәулет, қауіпсіздік пен заманауи технология тоғысқан жүйелі шешім. Бұл ретте, халықаралық стандарттарға сай болу және Алматының тарихи келбетін сақтау негізгі басымдықтардың бірі.

Шебер жоспар "Atlas Global KZ" компаниясының қатысуымен әзірленіп жатыр. Жоба барысында Мәскеу, Лондон, Лион, Сеул, Измир секілді әлемнің ірі қалаларындағы тәжірибе сараланып, Алматының ерекшеліктеріне сай бейімделіп ұсынылып отыр.

Құжатта көше мен қоғамдық кеңістіктерді жарықтандыруды жүйелі тарату, сәулеттік және оқиғалық жарықтандыруды дамыту, жарықтық ластануды азайту, сыртқы жарықтандыруды "ақылды қала" жүйесіне біріктіру, сондай-ақ түнгі уақытта, әсіресе әйелдер, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аудару көзделген.

Жоспарға сай, 2025 жылдың соңына дейін Алматының барлық көшесі толық жарықтандырылады. Бұл түнгі қауіпсіздікті арттырып қана қоймай, қала өмірінің кешкі тынысын жандандыруға - туризмді дамытуға, дәмханалар мен дүкендердің, шағын бизнестің өркендеуіне жол ашады.

Кеңес соңында қала әкімі Энергетика және сумен жабдықтау басқармасына және "Алматы Қала Жарық" мекемесіне шебер жоспардың орындалуын тұрақты бақылауда ұстауды және қолданыстағы нормативтік құжаттарға қажетті толықтырулар мен өзгерістер енгізуді тапсырды.
 

31.07.2025, 18:18

Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр

Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр
Полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда бетті жабуға тыйым салу туралы түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды Polisia.kz.

Құқық қорғау органдары қоғамдық орындарда адамның түр-сипатын анықтауға кедергі келтіретін киім элементтерін киюге тыйым салу жөніндегі заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталған тыйым Қазақстан Республикасының "Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы" заңына енгізілген өзгерістер арқылы заңмен бекітілді.

Бұл норма қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын күшейтуге бағытталған. Соның ішінде адамның тұлғасын сәйкестендіру - құқық бұзушылықтың алдын алуда да, қылмысты ашуда да аса маңызды процесс.

Полиция қызметкерлері тұрғындарға бұл тыйым тек бетті толықтай жауып тұратын киімдерге ғана қатысты екенін түсіндіруде. Ал жүзді жаппайтын діни киімдер бұл тыйым аясында қарастырылмайды.

Сонымен қатар бұл шектеу ауа райының ерекшеліктеріне, медициналық көрсеткіштерге байланысты және заң талаптарына сәйкес қызметтік, еңбек міндеттерін орындау үшін, азаматтық қорғау мақсатында, сондай-ақ спорттық немесе мәдени-көпшілік іс-шараларға қатысу барысында бет жабуға мәжбүр болған жағдайларға қолданылмайды.

Полиция қызметкерлері қабылданып жатқан шаралар азаматтардың құқығы мен бостандығын, оның ішінде діни сенім бостандығын шектеуге емес, тек қана қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталғанын ерекше атап өтеді.
 

31.07.2025, 11:59

Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі

Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі
2025-2026 оқу жылының қарсаңында елімізде "Жалпыға бірдей білім беру" қоры аясында оқушыларды мектепке дайындау жұмыстары жүргізілуде. Биыл 500 мыңнан астам балаға қолдау көрсетіледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.

Қор дәстүрлі түрде жетім, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға, аз қамтылған және атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы балаларына көмек береді. Сонымен қатар, өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар да назардан тыс қалмайды.

Көмек ата-аналардың есепшоттарына аударылады, бұл оларға мектеп формасын, аяқ киім және кеңсе тауарларын өздігінен таңдауға мүмкіндік береді. 2025 жылы бір балаға берілетін ең төменгі сома көлемі - 46 228 теңге.

Оқу-ағарту министрлігі әлеуметтік осал санаттағы балаларға көмек көрсету бойынша ашық әрі ыңғайлы тетік қалыптастырды. Бұл қолдау шарасы бүгінде барлық өңірде іске асырылуда", - деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.


Жалпыға бірдей білім беру" қоры жыл сайын мыңдаған баланың оқу жылына дайындалуына жағдай жасап келеді. Биыл бұл мақсатқа өткен жылғыдай көлемде қаржы қарастырылған.

 

29.07.2025, 13:33

"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді

Астана қаласы әкімдігінің №7 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің "Кикбоксинг" бөлімінің тәрбиеленушілері жазғы жаттығу лагері аясында экологиялық мәдениетті дәріптеуге бағытталған игі іске атсалысты, деп хабарлайды Астана қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен..

Бөлім бапкері Данияр Шимировтің жетекшілігімен жас спортшылар "Таза Қазақстан" республикалық акциясына қолдау білдіріп, тазалық жұмысын жүргізді.

Жазғы лагерьге қатысып жатқан спортшылар өздері жаттығатын Әл-Фараби көшесі, 53/3 мекенжайындағы спорт залының маңын қоқыстан тазартып, айналаны ретке келтірді. Бұл бастама өскелең ұрпақтың табиғатқа жанашырлықпен қарауына, жауапкершілік сезімінің қалыптасуына және экологиялық тәрбиенің артуына ықпал етеді дейді жаттықтырушы.

Біз тек спортпен шұғылданып қана қоймай, балалардың бойына отансүйгіштік пен табиғатқа құрмет сияқты құндылықтарды сіңіруге тырысамыз. "Таза Қазақстан" акциясы - осы тұрғыда үлкен тәрбие мектебі", - дейді бапкер Данияр Шимиров.


Айта кетейік, жазғы кезеңде аталған бөлімде бірқатар белсенді іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Бұл тек спорттық шеберлікті шыңдап қана қоймай, жасөспірімдердің жан-жақты дамуына серпін беруде. Мұнда спортшылар кикбоксингпен қатар қазақ күресі, футбол, волейбол сияқты спорт түрлерімен айналысады. Сондай-ақ тренажер залында жаттығады. Бұдан бөлек, өрт қауіпсіздігі, алғашқы медициналық көмек көрсету және тәрбиелік бағыттағы дәрістер де жүйелі түрде өткізіліп тұрады.
 

24.07.2025, 14:06

27 мың акция: елімізде волонтерлер белсенділігі артып келеді

Қазақстанда волонтерлік қозғалыс қарқынды дамуда. 2024-2026 жылдарға арналған Волонтерлікті дамыту және қолдау жөніндегі жол картасы аясында Ұлттық және 20 өңірлік фронт-кеңсе жүйелі жұмыс жүргізуде. 2025 жылдың алғашқы жартыжылдығында елімізде волонтерлердің қатысуымен 27 мыңнан аса іс-шара ұйымдастырылды. Бұл - өткен жылмен салыстырғанда бірнеше есе жоғары нәтиже, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің баспасөз қызметінен.

Наурыз айында бастау алған "Жақсылық жаса" марафоны бүкіл ел аумағында жалғасуда. Осы уақыт ішінде әлеуметтік, экологиялық және мәдени бағыттарды қамтыған 1600-ден астам игі іс атқарылды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, ТМД елдері волонтерлерінің форумын өткізуге арналған халықаралық ереже әзірленіп, ереже негізінде жыл сайынғы Волонтерлер форумы құрылды. Сонымен қатар, Қазақстан 2026 жылы өтетін Халықаралық волонтерлер жылына қызу дайындық үстінде. Жыл басынан бері еліміздің түрлі аймақтарында 10 мақсатты топтың кездесуі өтті. Екі қазақстандық волонтер халықаралық хатшылықтарға, Түркия мен Таиландқа жіберілді.

Волонтерлер қарттар және балалар үйлерінде көмек көрсетіп, құтқару жұмыстарынан бастап оқыту жобаларына дейін түрлі салада белсенділік танытуда. Сонымен бірге, төтенше жағдайлардың алдын алу мен қауіпсіздік бағытында ақпараттық жұмыстар жүргізуде. Барлық өңірде 63 жастан асқан азаматтарға арналған "Белсенді ұзақ өмір сүру" орталығы жемісті жұмыс істеуде. Олар әлеуметтік, білім беру, экологиялық және мәдени жобаларға белсене атсалысуда.

Құқықтық волонтерлік те дамып келеді. Бүгінде елімізде 3,5 мыңнан астам заңгер, адвокат, нотариус пен заң факультеттерінің студенттері халыққа тегін құқықтық көмек көрсетіп отыр. Жыл басынан бері 9 мыңнан астам азамат кеңес алған.

Волонтерлік қызмет Qazvolunteer.kz онлайн-платформасы арқылы үйлестіріледі. Қазір бұл платформада 3,7 мыңнан астам ұйым мен 1,2 мыңға жуық жоба тіркелген.

Қазақстанда волонтерлік бастамалар көбейіп келеді. Жақсылық жасауға ұмтылған, қоғамға пайдасын тигізуді мақсат еткен белсенді азаматтар да жыл санап артуда.
 

22.07.2025, 11:51

"Таза Қазақстан" акциясы: Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды

"Таза Қазақстан" акциясы: Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды
Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды, - деп хабарлайды Polisia.kz.

Таза Қазақстан" республикалық экологиялық акциясы басталғалы полиция қызметкерлері 55 мыңнан астам заң бұзушылықты анықтады.


Қоқысты заңсыз тастау, рұқсат етілмеген жерлерге ағынды суларды төгу, қоршаған ортаны ластауға байланысты басқа да заң бұзушылықтар басты назарда болды. Акция басталғалы бері 630 жүк және ассенизатор көлігінің жүргізушісі жауапкершілікке тартылды. Рейдтік іс-шаралар жүргізу кезінде қоқыс төгу фактілері тіркелді. Одан бөлек өндірістік база аумағында қалдықтарды жинақтау фактісі анықталды.

Профилактикалық шаралар шеңберінде:

- Астана қаласы әкімдігімен және "109" Бірыңғай анықтама қызметімен бірлесіп рейдтер жүргізілуде;

- Рұқсат етілмеген қоқыс тастау орындарын анықтау бойынша рейдтер;

- Жеке және заңды тұлғалармен түсіндіру жұмыстары;

- Қалдықтарды тек арнайы белгіленген жерлерге төгу қажеттігі туралы ақпараттық ескертулер тарату;

- Қоғам белсенділерімен бірлесіп тазалық акцияларын өткізу.

Құқық қорғау органдары тұрғындарды заң талаптарын сақтауға, тазалық пен тәртіпке үлес қосуға және қоршаған ортаға ұқыппен қарауға шақырады.
 

22.07.2025, 09:09

Ұлттық банк қазақстандықтарды жалған банкноттардың пайда болғандығы туралы ескерту жасады

Ұлттық банк қазақстандықтарды жалған банкноттардың пайда болғандығы туралы ескерту жасады
Қазақстан Ұлттық Банкі мен екінші деңгейлі банктер 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында 465 150 теңгенің 96 жалған ақша белгісін (93 банкнота және 3 монета) анықтады, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.

Көбіне 5 000 теңгелік номинал қолдан жасалған. 85 дана банкнота жалпы тәркіленген ақшалардың 88,5%-ын құрады. Одан кейін 5 дана (5,2%) - 2 000 теңгелік номиналға, 3 дана (3,1%) - номиналы 10 000 теңгелік банкноталарға, қалған 3,2% - монеталарға тиесілі.

Ұлттық Банк шынайы банкноталарды қолдан жасалған ақшадан өз бетінше ажыратуға көмектесетін қарапайым ережелерді еске салады.

Жалған банкноталар, әдетте, кәдімгі офсеттік қағазға түрлі түсті принтер арқылы және компьютерлік техниканың көмегімен жасалады. Микротекстер бұлыңғыр келеді және ұлғайтқан сайын анықтығын жоғалтады. Жалған банкнотада сутамғы белгісі жоқ.

Патч элементінің көлемді бейнесі жоқ және кәдімгі бояумен басылған, күн белгісі сәулесінің жан-жаққа шашыраған голографиялық әсері мен номиналдың цифрлық кескінінен ою-өрнекке ауысу әсері болмайды.

Қорғаныш жібі динамикалық және түсін өзгерте алатын әсерден ада, әрі жарыққа тосып қарағанда тұтастығы байқалмайды.

Шынайы банкноталарда көзбен қарап және қолмен ұстап анықтауға болатын бірнеше қорғаныш белгілері бар. Ол белгілермен Ұлттық Банктің ресми сайтында танысуға болады: https://www.nationalbank.kz/kz/news/zashchitnye-elementy-na-banknotah-nacionalnoy-valyuty---tenge.

Қазақстан Ұлттық Банкі банкноталарды қолдан жасауға жол бермеу үшін тұрақты түрде жұмыс жүргізіп келеді және азаматтарды қолма-қол ақшаны пайдаланған кезде мұқият әрі сақ болуға шақырады.

Егер шынайы ақша белгілеріне ұқсас күмәнді банкноталар кезігетін болса, дереу құқық қорғау органдарына жүгінген жөн.
 

18.07.2025, 13:22

Мемлекет басшысы ақын Исраил Сапарбайдың отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев көрнекті ақын, сазгер, Қазақстанның халық жазушысы, "Парасат" орденінің иегері Исраил Сапарбайдың дүниеден өтуіне байланысты отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.

Исраил Сапарбай ғибратты ғұмырын киелі сөз өнеріне арнаған, төл әдебиетіміздің көкжиегін кеңейтуге зор үлес қосқан дарынды қаламгер еді. Ұлттық поэзия мен драматургияда өзіндік қолтаңбасын қалдырып, нағыз шығармашыл тұлға ретінде өнімді еңбек етті. Қалың оқырман өміршең туындыларымен қатар ұлтжанды азаматтығын жоғары бағалады. Соңына бай әдеби-мәдени мұра қалдырған Исраил Сапарбайдың жарқын бейнесі мен есімі ұмытылмайды", - деп жазылған жеделхатта.

 

17.07.2025, 14:31

Астанада "BaiQymyz" фестивалі өтеді

Астанадағы "Қазанат" атшабарында 19-20 шілде күндері қазақ халқының дәстүрлі сусыны - қымызға арналған ауқымды "BaiQymyz - Бапталған қымыз" гастрофестивалі өтеді. Іс-шараға еліміздің барлық өңірінен 50-ден астам қымыз өндіруші қатысады деп күтіліп отыр. Қонақтар саны 60 мың адамға дейін жетуі мүмкін, деп хабарлайды Астана қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен..

Фестивальге байланысты 19-20 шілде күндері №18, 37 және 303 бағытындағы автобус қозғалысына уақытша өзгерістер енгізіледі. Осыған орай, қала тұрғындары мен қонақтарына жол жүру бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылады.

Іс-шараның басты мақсаты - ұлттық тағам мәдениетін қайта жаңғырту, атап айтқанда, қымыз өндірісін ілгерілету және бұл дәстүрді халықаралық деңгейде таныстыру. Фестиваль аясында ең үздік қымыз өндірушіні анықтайтын байқау өткізіледі.

Жеңімпаздар мынадай жүлде қорымен марапатталады:

• І орын - 20 млн теңге;

• ІІ орын - 15 млн теңге;

• ІІІ орын - 10 млн теңге.

Жалпы жүлде қоры - 45 миллион теңге.

Фестиваль қазақтың ұлттық сусынын - қымызды денсаулық пен қонақжайлылықтың символы ретінде дәріптеуге, сонымен қатар еліміздегі агротуризм мен жылқы шаруашылығын дамытуға серпін беруге бағытталған.
 

