06.10.2025, 17:00 19561
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды
Сурет: gov.kz
Жоспардан тыс тексеріс нәтижесінде Абылай хан даңғылы, 64 мекенжайындағы тұрғын емес нысанға қосымша салынған құрылыстың заңсыз тұрғызылғаны анықталды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
2025 жылы 25 мамырда нысан иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, материалдар Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.
Аталған соттың 2025 жылы 3 маусымдағы шешімімен меншік иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынды және заңсыз салынған нысанды мәжбүрлі түрде бұзу міндеттелді.
Сот шешімін орындау мақсатында меншік иесі нысанды өзі бұзды.
тақырып бойынша жаңалықтар
09.10.2025, 19:39 7476
"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚҰБ) "7-20-25" ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасын бекіту туралы" қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы хабарлайды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық банкінің баспасөз қызметінен.
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысында мынадай өзгерістер:
- Астана, Алматы қалалары және олардың қала маңы аймақтары, сондай-ақ Ақтау, Атырау, Шымкент қалалары үшін сатып алынатын тұрғын үйдің ең жоғары құнын 25 млн теңгеден 30 млн теңгеге дейін;
- Қарағанды қаласы үшін 20 млн теңгеден 25 млн теңгеге дейін;
- басқа өңірлер үшін 15 млн теңгеден 20 млн теңгеге дейін ұлғайту көзделеді;
- қарыз алушыларға төлем қабілеттілігін растау үшін тең қарыз алушыны (тең қарыз алушыларды) ғана емес, кепілгерді де тарту мүмкіндігі беріледі.
Бұл нормалар ипотекалық тұрғын үй қарыздарының қолжетімділігін арттыру және тұрғын үйді сатып алу шарттарын жақсарту үшін енгізіледі.
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарының параметрлерi мен Бағдарламаның қаулымен қозғалмаған талаптары өзгерiссiз қалады.
7-20-25" бағдарламасы азаматтарды 20%-дан басталған бастапқы жарнасы кезінде мерзімі 25 жылға дейінгі жеңілдігі бар жылдық 7% мөлшерлемесімен қолжетімді ипотекамен қамтамасыз ету үшін 2018 жылы іске қосылды.
2025 жылғы 2 қазандағы жағдай бойынша бағдарлама шеңберінде 1,1 трлн теңге сомаға 81,8 мың жеңілдігі бар қарыз берілді.
Қаулының толық мәтінімен ҚҰБ ресми интернет-ресурсында танысуға болады.
Өзгерістер мен толықтырулар қаулы қабылданған күннен бастап күшіне енеді.
08.10.2025, 21:55 8001
Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады
Сурет: gov.kz
Бүгінде Қазақстанда күту парағында 4 384 пациент, олардың ішінде 121 бала бар. Пациенттердің басым бөлігі - бүйрек трансплантациясын қажет ететіндер, олар жағдайлардың жалпы санының шамамен 91%-ын құрайды. Бауырды 222 пациент, жүректі - 149, өкпені - 27, өкпе-жүрек кешенін - 6 адам күтуде. Жыл сайын 300-ден астам адам трансплантацияны күтпей, өмірден озады, бұл туралы бүгін Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Трансплантация және жоғары технологиялық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталығының директоры м.а. Назгүл Жангелдина хабарлады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ағзалық донорлық - денсаулық сақтау саласындағы ең күрделі әрі өмірлік маңызы зор бағыттардың бірі. Әрбір трансплантация операциясының артында - өмір сүруге мүмкіндік күтетін пациенттердің тағдыры мен қиын шешім қабылдаған донорлардың отбасылары тұр.
2012 жылдан бері Қазақстанда 3 200-ден астам ағза трансплантациясы жасалды, олардың негізгі бөлігін тірі донорлардан жасалған операциялар құрайды. 2023 жылдан бастап консервацияланған мөлдір қабықты трансплантаттау енгізілді, 308 ауыстырып салу операциясы жасалды. Алайда, бүкіл жүйенің дамуы ең алдымен қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа тікелей байланысты болып отыр.
Солтүстік Қазақстан облысындағы жақында болған мысал көрсеткендей, қайтыс болғаннан кейінгі донор отбасының келісімі бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Бұл оқиға бір ғана шешімнің қаншама адамның тағдырын өзгерте алатынын еске салды. Алайда мұндай жағдайлар әлі де жеткіліксіз. eGov.kz порталында 135 мыңнан астам ерік білдіру өтініштері тіркелген, бірақ олардың ішінен небәрі 10 724 адам ғана қайтыс болғаннан кейін донор болуға келісім берген, ал 112 мыңнан астам адам бұдан бас тартқан.
Келісім білдірушілер саны артқанына қарамастан, бас тарту үлесі одан да жылдам өсіп келеді. Бұл қоғамда әлі де сенімсіздік пен ақпараттану деңгейінің төмен екенін көрсетеді.
Донорлық үдерістердің ең жоғары белсенділігі Астана мен Алматы қалаларында, сондай-ақ Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Жамбыл облыстарында байқалады. Ал Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Қарағанды өңірлерінде көрсеткіштер өте төмен деңгейде қалып отыр. Қоғамда донорлық туралы түрлі қате түсініктер: отбасының келісімінсіз ағзалардың алынуынан қорқу, ағзаларды бөлу процесінің ашықтығына күмән және діни стереотиптер әлі де кең таралған.
Келешекте нормативтік базаны жетілдіру, жасанды интеллект элементтері бар донорлар мен реципиенттерді есепке алудың медициналық ақпараттық жүйесін енгізу, донорлар отбасыларын әлеуметтік қолдау, сондай-ақ Транспланттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру жөніндегі республикалық орталықты өңірлердегі филиалдары бар Ұлттық орталыққа айналдыру жоспарлануда. Бұл қадамдар донорлықты дамыту жөніндегі 2026-2030 жылдарға арналған кешенді жоспармен бірге процестердің ашықтығын қамтамасыз етіп, қоғамның сенімін нығайтуға тиіс.
Қазақстанда ағзалық донорлық белсенді дамудың кезеңінде тұр. Тірі донорлардан ағза трансплантациясы жүйелі түрде жүргізіліп келеді, алайда мыңдаған адамның өмірін сақтап қалудың кілті - қайтыс болғаннан кейінгі донорлық болып табылады.
08.10.2025, 14:09 7776
Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады
ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен бірлесіп, азаматтарды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне проактивті түрде тарту аясында ОСМС жүйесіндегі мәртебе туралы SMS-таратылымның басталғанын хабарлайды. Хабарламалар 1414 қысқа нөмірінен жіберіледі, деп хабарлайды msqory.kz.
SMS-хабарлама таратудың мақсаты - азаматтарды алдын ала ескерту арқылы сақтандырылған мәртебесін жоғалтпау үшін дер кезінде шара қабылдауға мүмкіндік беру, сондай-ақ төлеушілердің медициналық көмек алу құқығын қорғау.
Алғашқы SMS-хабарламалар осы жылдың қыркүйегінде таратыла бастады, олар МӘМС-тегі мәртебесін қазан айында жоғалту қаупі бар азаматтарға жіберілген. SMS-хабарламаға енгізілген азаматтар тізімі мынадай тәртіппен қалыптастырылды: олардың МӘМС-ке соңғы төлемі маусым айында түскен, ал шілде, тамыз және қыркүйек айларында жарналар түспеген. Осыған байланысты бұл азаматтар қазан айында сақтандырылған мәртебесін жоғалтуы мүмкін.
Еске сала кетейік, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Заңға сәйкес, жарналарды төлеуді тоқтатқан азаматтар МӘМС аясында үш ай ішінде медициналық көмек алуға құқылы. Бұл кезеңде олар шартты түрде сақтандырылған болып саналады, алайда өткізіп алған айлар үшін жарналарды төлеу міндеті сақталады.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры азаматтарды "сақтандырылған" мәртебесінің тоқтатылуына жол бермеу және медициналық көмек алу кезінде шектеулерге тап болмау үшін жарналарды уақытылы әрі толық көлемде төлеуге кеңес береді.
Сақтандыру мәртебесі бойынша ақпаратты Қордың msqory.kz сайтында, Telegram-дағы SaqtandyryBot, сондай-ақ eGov Mobile, Damumed, Qoldau 24/7, Kaspi Bank, Halyk Bank, Банк Центр Кредит (BCC.KZ), Freedom Bank, Bank Bereke, Bank Home Credit Bank, АО "Евразийский банк" мобильді қосымшалары арқылы алуға болады.
МӘМС-ке аударымдар мен жарналарды төлеу, сондай-ақ медициналық көмек көрсету сапасы мәселелері бойынша төмендегі байланыс арналары арқылы хабарласа аласыз:
- Қордың msqory.kz сайтында;
- Telegram-дағы SaqtandyryBot.
03.10.2025, 15:17 44861
Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Жәрмеңке күні қала тұрғындары мен қонақтарына 420 тонна өнім ұсынылады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
2025 жылы 4-5 қазанда Алматыда Алматы облысының тауар өндірушілері мен қала кәсіпорындары қатысатын кеңейтілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Іс-шара "Береке Fest" республикалық бастамасы аясында ұйымдастырылады. Жәрмеңке бірінші кезектегі қажетті өнімдердің бағасын тұрақтандыруға, отандық өндірушілерді қолдауға және қазақстандық өнімді тұтынуды ынталандыруға бағытталған.
Жәрмеңкеге Алматы облысының 12 ауданы мен Алматы және Қонаев қаласы қатысады. Қала тұрғындарына 50-ден астам өнім түрі: ет және сүт, жемістер мен көкөністер, шұжық өнімдері, ұн, жарма, өсімдік және мал майы ұсынылады. Жәрмеңкедегі өнімнің жалпы көлемі 420 тонна, оның ішінде 100 тонна ет, 150 тонна жеміс-көкөніс, 50 тонна сүт және 120 тонна басқа да өнімдер.
Алматылықтар мен қала қонақтары қажетті өнімдерін тікелей өндірушілерден қолжетімді бағамен сатып алады.
Жәрмеңке сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін Қазыбек би көшесінде, Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аралықта өтеді.
02.10.2025, 10:47 50956
Алматы облысында полиция қызметкерлері студенттермен кездесу өткізді
Сурет: gov.kz
Кәсіби бағдар беру мен профилактикалық жұмыс аясында ішкі істер органдарының қызметкерлері жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттерімен кездесу ұйымдастырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі министрлігінің баспасөз қызметінен.
Шара барысында полиция өкілдері ішкі істер органдарындағы қызметтің маңызы мен ерекшелігі туралы әңгімелеп, полицей мамандығының қоғамдағы орнына тоқталды. Олар құқықтық тәртіпті сақтау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сондай-ақ қылмыспен күрестегі полицейдің рөлі жөнінде кеңінен баяндады.
Студенттерге қызметке орналасу талаптары, қызмет өткеру тәртібі, кәсіби және мансаптық өсу мүмкіндіктері, сондай-ақ әлеуметтік қолдау шаралары түсіндірілді. Кездесуде жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, есірткі қылмысына, киберқылмыс пен интернет-алаяқтыққа қарсы тұру, деструктивті ағымдарға тартудың қауіптілігі мәселелеріне ерекше назар аударылды. Болашақ мамандарға жеке қауіпсіздікті сақтау, цифрлық гигиена ережелерін ұстану туралы практикалық кеңестер берілді.
Сонымен қатар құқыққа қайшы жағдайлар туындаған кезде әрекет ету алгоритмдері түсіндірілді. Мұндай кездесулер жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, заңға құрметпен қарауына және ішкі істер органдарындағы қызметке деген қызығушылығын арттыруға ықпал етеді.
30.09.2025, 18:44 51181
"Taza Qazaqstan": Алматыдан Қызылордаға дейінгі road-эстафета басталды
Бүгін Алматы облысы Тарғап ауылы тұсындағы кемпинг-алаңда ауқымды экологиялық бастама - "Taza Qazaqstan" road-эстафетасының ашылу салтанаты өтті. Бір аптаға жалғасатын ауқымды іс-шара барысында қатысушылар Алматы, Шымкент қалалары және Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары арқылы мың шақырымнан астам жолды еңсереді. Акцияның басты мақсаты - қоғамда жаңа экологиялық мәдениет қалыптастыру, табиғат пен тарихи мұраға құрметпен қарау және азаматтардың қоршаған орта алдындағы жауапкершілігін арттыру, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Эстафета аясында тек қоқыс жинау ғана емес, депутаттардың халықпен кездесулері, жастарға арналған open-air іс-шаралары, қоғамдық қабылдаулар және таза ауада "Чемпиондық рух" жаттығулары өтеді. Сонымен қатар "Вандализмге жол жоқ!" жобасы шеңберінде "Тұлғалар тұғыры" мемориалдық кешені, "Ақыртас" сарай кешені, "Бірлік" монументі және ежелгі Сауран қалашығы сияқты тарихи нысандар тазартылып, абаттандырылады. Осылайша road-эстафета табиғатты қорғау, мәдени мұраны сақтау және экологиялық патриотизмді қалыптастыру міндеттерін тоғыстырады.
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Мансұр Ошурбаев: "Мемлекет басшысы егер осындай белсенді жұмысты жалғастыра берсек, Қазақстан нағыз жасыл ел болатынын айтты. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау, оған ұқыпты қарау тек міндет қана емес, күнделікті өмір салтымыздың ажырамас бөлігіне айналуы тиіс", - деп атап өтті.
Акция аясында белсенділер мен волонтерлер жол жиегін, автотұрақтар мен кемпинг аумақтарын тазалайды. Жұмыс квадрокоптерлер арқылы жүргізілген аэробарлау деректеріне сүйене отырып ұйымдастырылады. Жиналған қоқыс полигондарға жеткізілмек.
23.09.2025, 15:28 115526
Алматыда жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады
Сурет: gov.kz
Наурызбай ауданында биыл Рахат шағынауданында жаңа саябақ аймағын құру жұмыстары басталды. Жаңа жайлы саябақ аудан тұрғындары үшін көптен күткен демалыс орнына айналмақ, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасы бойынша саябақтың құрылысы биыл аяқталады.
Жобаның тарихы 2023 жылы басталды. Сол кезде Наурызбай ауданы әкімдігінің бастамасымен 1,5 гектар жер телімін алу рәсімі жүргізілген. Аталған жер Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институтының жанында орналасқан. Жоспар бойынша Қызыл кітапқа енген ағаштарды сақтай отырып, саябақ салу көзделген. Кейін жердің иесі ауысып, ол "BI Development" құрылыс компаниясына өтті. Компания қол қойылған меморандум аясында "BIOGRAPHY" деп аталатын ландшафтық саябақ жобасын жүзеге асыруға міндеттенді.
Жобада бар ағаштарды сақтау, ыңғайлы жүргіншілер жолдарын салу және табиғи элементтерді саябақ тұжырымдамасына үйлесімді енгізу ерекше назарға алынған.
Біздің ауданымызда саябақтар жетіспейді. Енді балаларымызбен серуендеп, отбасымызбен тынығатын әсем орынның салынатыны өте қуаныштымыз", - дейді Рахат шағынауданының тұрғыны.
23.09.2025, 13:17 116931
Қазақстандық колледж студенттері ТМД-да киберқауіпсіздік саласы бойынша үздік танылды
Елордадағы Жоғары политехникалық колледж студенттері киберқауіпсіздік бойынша GO CTF TATARSTAN 2025 II Халықаралық турнирінде І -ші орынды жеңіп алды. Финалға ТМД елдерінің ең мықты 20 командасы қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
GO CTF бұл XXI ғасырдағы ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі - киберқауіпсіздік саласында цифрлық құзыреттерді, командалық жұмысты дамытуға және жас кадрларды даярлауға бағытталған халықаралық чемпионат.
Astana Polytechnic студенттерінің Жұмысшы мамандықтар жылы аясындағы бұл жеңісі қолданбалы мамандықтардың сұранысқа ие, әрі беделді екенін айқындап қана қоймай, қазақстандық жас мамандардың киберқауіпсіздік сияқты алдыңғы қатарлы бағыттарда халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті екенін көрсетті.
Біздің студенттер жұмысшы мамандықтар қазір тек дәстүрлі салалар ғана емес, сонымен қатар білімді, креативтілікті және командалық еңбекті талап ететін жоғары технологиялық бағыттар екенін дәлелдеді. GO CTF турниріндегі жеңіс - елдің цифрлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарын қалыптастыруға қосқан үлес", - деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
