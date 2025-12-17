Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
"Қажымұқан" фильмі варшавалық көрерменге таныстырылды
тақырып бойынша жаңалықтар
Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды
Музыка - баршаға түсінікті әмбебап тіл. Бүгінгі концерт мәдениет арқылы халықтарымызды жақындастырып, болашақ әріптестікке берік негіз қалайтынымызды айқын көрсетті", - деп атап өтті Қазақстанның Малайзиядағы Елшісі Болат Сүгірбаев.
Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті
Қазақстанның Қытайдағы достары Клубы" қазақ дипломаттары, ҚХР мемлекеттік органдары мен Орталық Азия бойынша жетекші қытай мамандары арасында тұрақты пікір алмасуға арналған сараптамалық алаң болып табылады. 2015 жылдан бері өткізілетін Клуб отырыстары өзекті ішкі саяси, экономикалық және өңірлік процестерді, сондай-ақ Қазақстан мен Қытай арасындағы екіжақты және көпсалалы ынтымақтастықтың жағдайы мен келешегін талқылауға арналған.
Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді
Қазақстандық делегация "Ертіс: достық өзені - даму өзені" халықаралық форумына қатысты
Ыстанбұлда Абайдың 180 жылдығына арналған "Қара сөздер" байқауы өтті
KazAID қызметіне бес жыл: Қазақстанның жаһандық орнықты дамуға қосқан үлесі
Ыстанбұлда Қазақ киносының күндері өтті
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы "Түзелу жолы" гайд-турын ұйымдастырды
- Құқықбұзушылықтың алдын алу: Заңды қайталап бұзудың оқшаулауға әкелу себептері.
- Жазаның бұлтартпастығы: Заңсыз әрекеттердің болашаққа және өмірлік мақсаттардың жүзеге асуына қалай қауіп төндіретіні.
