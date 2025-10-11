Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады
"7-20-25" бағдарламасын іске асыру аясында баспана сатып алуға арналған лимиттер ұлғайтылды
- Астана, Алматы қалалары және олардың қала маңы аймақтары, сондай-ақ Ақтау, Атырау, Шымкент қалалары үшін сатып алынатын тұрғын үйдің ең жоғары құнын 25 млн теңгеден 30 млн теңгеге дейін;
- Қарағанды қаласы үшін 20 млн теңгеден 25 млн теңгеге дейін;
- басқа өңірлер үшін 15 млн теңгеден 20 млн теңгеге дейін ұлғайту көзделеді;
- қарыз алушыларға төлем қабілеттілігін растау үшін тең қарыз алушыны (тең қарыз алушыларды) ғана емес, кепілгерді де тарту мүмкіндігі беріледі.
7-20-25" бағдарламасы азаматтарды 20%-дан басталған бастапқы жарнасы кезінде мерзімі 25 жылға дейінгі жеңілдігі бар жылдық 7% мөлшерлемесімен қолжетімді ипотекамен қамтамасыз ету үшін 2018 жылы іске қосылды.
Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды
Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Алматы облысында полиция қызметкерлері студенттермен кездесу өткізді
"Taza Qazaqstan": Алматыдан Қызылордаға дейінгі road-эстафета басталды
Алматыда жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады
Біздің ауданымызда саябақтар жетіспейді. Енді балаларымызбен серуендеп, отбасымызбен тынығатын әсем орынның салынатыны өте қуаныштымыз", - дейді Рахат шағынауданының тұрғыны.
Қазақстандық колледж студенттері ТМД-да киберқауіпсіздік саласы бойынша үздік танылды
Біздің студенттер жұмысшы мамандықтар қазір тек дәстүрлі салалар ғана емес, сонымен қатар білімді, креативтілікті және командалық еңбекті талап ететін жоғары технологиялық бағыттар екенін дәлелдеді. GO CTF турниріндегі жеңіс - елдің цифрлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарын қалыптастыруға қосқан үлес", - деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
