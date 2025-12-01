Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ұлттық Банк "қате" ақша аударымдарына қатысты алаяқтық барын ескертеді
Алматыдағы ауа сапасы туралы ресми деректерді тек Қазгидромет ұсынады
Шығыс Қазақстанда құтқарушылар "Қауіпсіз үй" акциясы аясында күш біріктірді
Анықталған бұзушылықтар бойынша біз оларды жою жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Өрттердің алдын алу және көміртегі тотығынан улану жағдайларын болдырмау үшін көп балалы және аз қамтылған отбасылардың үйлерінде пештерді жөндейміз, қарт адамдарға мұржаларын тазалауға көмектесеміз, көміртегі тотығы датчиктерін орнатамыз", - деді ШҚО ТЖД Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Нұржан Өміржанов.
Қауіпсіз үй" акциясы өрттердің алдын алуға бағытталған кешенді шараларды жүзеге асыруды, ұйымдар мен қызметтердің, сондай-ақ халықтың күшін біріктіруді көздейді. Бұл шара тұрғындарды өрттен және көміртегі тотығымен уланудан қорғауға бағытталған.
eGov порталы ұялы байланыс желісінен тыс пайдаланушылар үшін авторизациялаудың жаңа әдісін енгізді
Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ ("ҰАТ" АҚ) электрондық үкімет порталы eGov.kz пен оның құрамдас бөліктерінде (eOtinish сервисі, Smart Bridge платформасы, "Ашық үкімет" порталы) пайдаланушыларға жаңа авторизация әдісі енгізілгенін хабарлайды, деп хабарлайды egov.kz.
- eGov QR - eGov Mobile мобильді қосымшасында QR кодты сканерлеу арқылы кіру;
- Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланып авторизациядан өту - растама SMS-код арқылы жүзеге асады;
- Логин мен пароль арқылы кіру - пайдаланушы ЖСН/БСН мен парольді енгізеді, ал жеке тұлғаны растау ЭЦҚ арқылы жүргізіледі.
Алматыда бұрынғы президент резиденциясының орнында жаңа саябақ ашылды
Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты
- Асан елді мекенінен Форт-Шевченко қаласының жағажайына дейін - 39 бас,
- Форт-Шевченко қаласының жағажайынан Баутино мүйісіне дейін - 73 бас.
Қар, көктайғақ, қатты жел: ІІМ жол жүрісіне қатысушыларға үндеу жасады
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан мен Сербия астаналары арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылды
Астана мен Белград арасындағы тікелей рейстердің ашылуы Қазақстан мен Сербия арасындағы байланысты нығайтудағы маңызды қадам болып табылады. Жаңа бағыт екі ел арасындағы бизнес, туризм және мәдени ынтымақтастық үшін жаңа жол ашады", - деп атап өтті Талғат Ластаев.
Жаңаөзен қаласында мұнай-газ саласына арналған жаңа зауыт ашылды
Бұл зауыттың іске қосылуы - Жаңаөзен қаласының экономикалық әлеуетін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және жергілікті тұрғындарды тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Зауыт еліміздің мұнай-газ саласы үшін маңызды өнім өндіретін отандық кәсіпорынға айналатынына сенеміз", - деді Нұрдәулет Қилыбай.
