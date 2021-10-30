Лучшие танцевальные коллективы определили в Акмолинской области

Сурет: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - В регионе в рамках плана мероприятий "Культурная столица Казахстана" республиканского фестиваля "Рухани қазына-2021" и проекта "Тысяча лет степного фольклора и музыки" состоялся областной конкурс "Биле, жастық!", посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба управления внутренней политики, мероприятие на протяжении двух дней прошло на площадке Дома культуры Атбасарского района.

Развитие творческих связей, повышение профессионального уровня самодеятельных коллективов, обмен опытом и популяризация всех жанров хореографического искусства стали главными целями проведения мероприятия.

В конкурсе приняли участие 15 самодеятельных хореографических коллективов из 13 городов и районов Акмолинской области. Первый тур творческого состязания прошел в онлайн формате, второй - офлайн. Коллективы представили программу из двух композиций. Это народный танец и танец на выбор", - рассказали в управлении культуры, архивов и документации.

Отмечается, что заключительной частью праздника стал гала-концерт, на котором участники показали свои яркие номера из разных танцевальных жанров.

Обладателем Гран-при конкурса стал народный хореографический коллектив "Асыл мұра" из города Кокшетау. Первого места удостоен коллектив "Қазына" из Коргалжынского района. Второе место занял народный коллектив "Молодость", представляющий Атбасарский район. Третье место присуждено коллективу "Оқжетпес" из Бурабайского района. Специальным призом награжден народный коллектив Атбасарского района "Родничок".

Победителям и призерам были вручены дипломы и ценные подарки.

К слову, в регионе в рамках юбилея Независимости проведено свыше двух тысяч различных культурных мероприятий.