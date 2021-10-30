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Лучшие танцевальные коллективы определили в Акмолинской области

29.10.2021, 16:15 28567
Лучшие танцевальные коллективы определили в Акмолинской области
Сурет: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - В регионе в рамках плана мероприятий "Культурная столица Казахстана" республиканского фестиваля "Рухани қазына-2021" и проекта "Тысяча лет степного фольклора и музыки" состоялся областной конкурс "Биле, жастық!", посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба управления внутренней политики, мероприятие на протяжении двух дней прошло на площадке Дома культуры Атбасарского района.
 
Развитие творческих связей, повышение профессионального уровня самодеятельных коллективов, обмен опытом и популяризация всех жанров хореографического искусства стали главными целями проведения мероприятия.
 

В конкурсе приняли участие 15 самодеятельных хореографических коллективов из 13 городов и районов Акмолинской области. Первый тур творческого состязания прошел в онлайн формате, второй - офлайн. Коллективы представили программу из двух композиций. Это народный танец и танец на выбор", - рассказали в управлении культуры, архивов и документации.

 
Отмечается, что заключительной частью праздника стал гала-концерт, на котором участники показали свои яркие номера из разных танцевальных жанров.
 
Обладателем Гран-при конкурса стал народный хореографический коллектив "Асыл мұра" из города Кокшетау. Первого места удостоен коллектив "Қазына" из Коргалжынского района. Второе место занял народный коллектив "Молодость", представляющий Атбасарский район. Третье место присуждено коллективу "Оқжетпес" из Бурабайского района. Специальным призом награжден народный коллектив Атбасарского района "Родничок".
 
Победителям и призерам были вручены дипломы и ценные подарки.
 
К слову, в регионе в рамках юбилея Независимости проведено свыше двух тысяч различных культурных мероприятий.
 
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Мектептерде екінші тоқсан дәстүрлі форматта басталады - ҚР БҒМ

29.10.2021, 21:23 28810
Мектептерде екінші тоқсан дәстүрлі форматта басталады - ҚР БҒМ
Сурет: ашық көздерден
НҰР-СҰЛТАН. 29 ҚАЗАН - Қазақстандық білім беру ұйымдарында бірінші тоқсан аяқталды. Күзгі демалыс 1 қарашадан басталып, 7 қарашаға дейін жалғасады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY ҚР Бiлiм және ғылым министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Екінші тоқсанды білім алушылар 8 қараша күні дәстүрлі форматта бастайды", - деп хабарлады ҚР БҒМ.

 
Естеріңізге сала кетейік, бірінші тоқсандағы білім беру процесі де офлайн режимде өтті.
 

Өткен жылы орын алған пандемия мен онлайн оқыту салдарынан бірінші тоқсанда оқушылардың білімі бойынша диагностика жүргізіліп, білімдегі олқылықтарды жою әрі орнын толтыру аясында жұмыстар жүзеге асырылды. Барлық негізгі пән бойынша күрделі тақырыптар анықталып, оларды игеруге жеке уақыт бөлінді. Балалар мен олардың ата-аналарының қалауы бойынша 62 мыңнан астам оқушы үшін жекелеген оқу пәндері бойынша сабақтар ұйымдастырылды", – деді ҚР БҒМ Мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы Гүлмира Кәрімова.

 
Айта кетейік, бірінші тоқсанда Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Түркістан, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы оқушылардың 100%-ға жуығы дәстүрлі форматта білім алды.
 
Бірінші тоқсанның соңында оқушылардың жалпы санының 0,04%-ы коронавирус жұқтырған. Бірінші тоқсанда жалпы сыныптар санының 6%-ы карантинге жіберілді.
 
Жаңа оқу жылында 7 мыңнан астам мектепте 3,6 млн бала оқиды. Биыл 394 мың бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш рет аттады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 19 мыңға көп.
 
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Сот ММХҚИ студенті Томирис Байсафаның өліміне қатысты ақтау үкімін жойды

29.10.2021, 19:19 42769
Сот ММХҚИ студенті Томирис Байсафаның өліміне қатысты ақтау үкімін жойды
Сурет: inform.kz
МӘСКЕУ. 29 ҚАЗАН - Сот Мәскеуде қаза болған қазақстандық студент Томирис Байсафаның ісі бойынша Муртузали Меджидовке қатысты ақтау үкімінің күшін жойды. Бұл туралы қыздың анасы Жанна Ахметова Іnstagram парақшасында жазды.
 
Бұл ақпаратты Меджидовтың адвокаты Шамиль Яндарбаев та растады. Сот үкімінің күші жойылды.
 
Іс Мәскеудің Никулин сотына қайта қарауға жіберілді.
 
Бұған дейін Мәскеудің Никулин сотының алқабилер соты ер адамды ақтап шыққан. Себебі өлімге қатысы бар деген дәлелдерді таппады.
 
Соның негізінде Меджидовты ақтау жөнінде шешім қабылданған болатын.
 
Еске сала кетсек, 2018 жылдың сәуір айында қазақстандық студент қыз Томирис Байсафа Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының терезесінен құлап кеткен еді.
 
Ол 3 мамырда ауруханада қайтыс болды. Қыздың ата-анасы оның өзіне қол салғандығына қатысты тергеудің нұсқасымен келіспей, тергеудің әділ жүргізілуін талап етті.
 
Кейіннен ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіров Ресей Федерациясының омбудсмені Татьяна Москальковаға Томирис Байсафаның өлімін тергеуге көмек сұраған болатын. 
 
Ақпарат көзі: inform.kz
 
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ҚР 29 қазанға арналған эпидемиологиялық жағдай: бір тәулік ішінде коронавирус ауруының 1 697 жаңа жағдайы

29.10.2021, 18:58 44740
ҚР 29 қазанға арналған эпидемиологиялық жағдай: бір тәулік ішінде коронавирус ауруының 1 697 жаңа жағдайы
Сурет: ашық көздерден
НҰР-СҰЛТАН. 29 ҚАЗАН - 2021 жылғы 28 қазан 23.59-дағы эпидемиологиялық жағдай бойынша Қазақстанда коронавирустық инфекцияның 936 084 жағдайы расталды, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Қазақстанда өткен тәулікте 1 697 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталып ауырғаны белгілі болды. Аймақтар бойынша: 
 
Нұр-Сұлтан қаласында - 136; 
 
Алматы қаласында - 222; 
 
Шымкент қаласында - 34; 
 
Ақмола облысында - 142; 
 
Ақтөбе облысында - 54; 
 
Алматы облысында - 134; 
 
Атырау облысында - 24; 
 
ШҚО-да - 120; 
 
Жамбыл облысында - 30; 
 
БҚО-да - 48; 
 
Қарағанды облысында - 136; 
 
Қостанай облысында - 131; 
 
Қызылорда облысында - 46; 
 
Маңғыстау облысында - 11; 
 
Павлодар облысында - 236; 
 
СҚО-да - 163; 
 
Түркістан облысында - 30.
 
Қазақстанда бір тәулік ішінде 2 141 адам коронавирустық инфекциядан сауығып кетті. Жалпы, елде CОVID-19-дан 881 124 адам жазылып кетті, деп хабарлайды CОVID-19 таратпау жөніндегі ВАК. 
 
29 қазанға КВИ-ден 48 742 адам (42 907 КВИ+ және 5 835 КВИ -) ем алуды жалғастыруда, оның ішінде: 
 
- стационарларда 8 435 пациент бар; 
 
- амбулаториялық деңгейде - 40 307 пациент. 
 
КВИ+ және КВИ- науқастарының ішінде: 
 
- ауыр халде – 587 пациент, 
 
- аса ауыр халде – 154 пациент, 
 
- ӨЖЖ аппаратында – 107 пациент бар.
 
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда 2020 жылдың 13 наурызынан 2021 жылдың 28 қазанға дейін коронавирустық инфекцияға оң ПТР-тесті бар коронавирустан 12 053 өлім жағдайы тіркелген. 27 қазан күні КВИ-ден 25 адам қайтыс болды. 
 
27 қазан күні коронавирустық инфекция белгілері бар пневмонияның 239 жағдайы тіркелді, 3 адам қайтыс болды және 295 адам сауығып кетті. 2020 жылғы 13 наурыздан бастап барлығы тіркелді: ауру – 79 355, өлім – 5 025, сауыққандар – 68 495. 
 
Қазақстанда 2021 жылғы 28 қазанға I компонентпен 8 257 226 адам вакцинацияланды, II компонентпен 7 449 299 адам вакцинацияланды. 
 
"Қызыл" аймақта: Қостанай, Павлодар, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары. 
 
"Сары" аймақта: Нұр-Сұлтан қ., Алматы қ., Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, Қызылорда облыстары. 
 
"Жасыл" аймақта: Шымкент қ., Атырау, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау облыстары. 
 
 Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.

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