Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
"Taza Qazaqstan": Алматыдан Қызылордаға дейінгі road-эстафета басталды
тақырып бойынша жаңалықтар
Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматы облысында полиция қызметкерлері студенттермен кездесу өткізді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматыда жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады
Біздің ауданымызда саябақтар жетіспейді. Енді балаларымызбен серуендеп, отбасымызбен тынығатын әсем орынның салынатыны өте қуаныштымыз", - дейді Рахат шағынауданының тұрғыны.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстандық колледж студенттері ТМД-да киберқауіпсіздік саласы бойынша үздік танылды
Біздің студенттер жұмысшы мамандықтар қазір тек дәстүрлі салалар ғана емес, сонымен қатар білімді, креативтілікті және командалық еңбекті талап ететін жоғары технологиялық бағыттар екенін дәлелдеді. GO CTF турниріндегі жеңіс - елдің цифрлық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын мамандарын қалыптастыруға қосқан үлес", - деді ҚР Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Әсет Мұханбетов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ірі француз корпорациясы Қазақстанда су бұру, су және жылумен жабдықтау жүйесін жаңғыртуға қатысуға дайын
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Полигондағы өрт: Алатау қаласында төтенше жағдай режимі енгізілді
Өрт ауқымды аумақты қамтығандықтан, төтенше жағдай режимін енгізу қажетті күштер мен құралдарды - өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды, арнайы техниканы дер кезінде жұмылдыруға және барлық қызметтің жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді", - деп хабарлады облыс әкімдігі.
Жағдай тұрақты бақылауға алынды. Тұрғындардың өміріне еш қауіп жоқ. Барлық қызмет түрі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында арнайы тексеріс жүргізіледі", - делінген мәлімдемеде.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ІІМ жүргізушілердің масаңдығын тексерудің жаңартылған ережелерін түсіндірді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Автокөлік әуесқойлары интернет-алаяқтардың нысанасына айналды
- сілтемелер арқылы өтпеңіз және күмән тудыратын хаттардың тіркемелерін ашпаңыз;
- айыппұлдар туралы ақпаратты тек egov.kz, qamqor.gov.kz ресми ресурстарында және банктердің мобильді қосымшаларында қайта тексеріңіз.
- банк картасын шұғыл бұғаттаңыз;
- ықтимал алаяқтық фактісі туралы банкке және полицияға 102 телефоны арқылы хабарлаңыз;
- құрылғыны вирустың бар-жоғына тексеріңіз.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
02.10.2025, 09:40Мүгедектікті белгілеу бойынша 79 мыңға жуық өтінім сырттай форматта қаралды 01.10.2025, 16:5553756Мемлекет басшысы Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысын өткізді 01.10.2025, 17:1453466Президент алдағы Ұстаздар күнімен құттықтады 02.10.2025, 11:48Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды52011Мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды 02.10.2025, 12:13ҚР Энергетика министрі ЕЭК-тің энергетика саласындағы интеграция мәселелері жөніндегі Коллегия мүшесімен кездесті50606ҚР Энергетика министрі ЕЭК-тің энергетика саласындағы интеграция мәселелері жөніндегі Коллегия мүшесімен кездесті 10.09.2025, 18:32212056Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр 17.09.2025, 21:42193391Роман Скляр Астанада салынып жатқан Ұлттық спорт университетінің құрылысымен танысты 12.09.2025, 09:03Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда189551Президент тапсырмасы бойынша 5,6 млрд теңге көлеміндегі қайтарылған активтер қаржысы Абай облысында медициналық нысандардың құрылысына жұмсалуда 23.09.2025, 14:06Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды188791Олжас Бектенов тапсырмалардың орындалу барысын тыңдап, Орал, Степногорск, Аягөз және Сәтбаев қалаларына тоқталды 23.09.2025, 12:12188256Бағаны тұрақтандыру үшін тиімсіз делдалдар жойылады