15.09.2025, 10:20 1676
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатының жалпыкомандалық есебінде жеңіске жетті
Сурет: olympic.kz
Ливерпульде (Ұлыбритания) бокстан әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды olympic.kz.
Қазақстан құрамасы бұл жарыста он медаль жеңіп алды, оның жетеуі - алтын. Нәтижесінде отандастарымыз жалпыкомандалық есепте бірінші орынға жайғасты (жеті алтын, бір күміс және екі қола).
Екінші орынға Өзбекстан құрамасы ие болды - алты алтын, екі күміс, үш қола. Үндістан екі алтын, бір күміс және бір қола жүлдемен үшінші орынға тұрақтады.
Еске салайық, Қазақстан құрамасы әлем чемпионатын жеті алтын медальмен аяқтады. Бірінші орын иеленгендер: Алуа Балқыбекова (51 келіге дейін), Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін), Махмұд Сабырхан (55 келіге дейін), Аида Әбікеева (65 келіге дейін), Наталья Богданова (70 келіге дейін), Төрехан Сабырхан (70 келіге дейін).
Назым Қызайбай (48 келіге дейін) күміс жүлдегер атанды. Виктория Графеева (60 келіге дейін) мен Елдана Тәліпова (80 келіден жоғары) қола жүлдемен ерекшеленді.
28.07.2025, 18:06 17336
Спорт жарыстарына қатысу үшін белгіленген ең төменгі жас шегі туралы
Спорт жарыстарына қатысу үшін белгіленген ең төменгі жас шегі туралы, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі бұқаралық ақпарат құралдарында тарап жатқан "балаларға спортпен айналысуға тыйым салу" жөніндегі ақпараттарға қатысты түсініктеме беруді қажет деп санайды. Аталған мәлімдемелер 2025 жылғы 16 шілдеде бекітілген №133 бұйрыққа сәйкес келмейді.
Бүгінде елімізде 4 пен 17 жас аралығындағы 5,1 миллионнан астам бала мен жасөспірім тұрақты түрде спортпен айналысады. Жарыстар - спорттық дайындықтың бір бөлігі ретінде белгілі бір физикалық және эмоциялық жүктемелермен байланысты. Осыған орай, министрлік жарыстарға қатысу үшін ең төменгі жас шегін белгіледі. Бұл, ең алдымен, балалардың денсаулығын қорғауға және ерте жаста жарақат алу қаупін азайтуға бағытталған.
Жас шектеулері спорт федерацияларының ұсынысы негізінде әзірленіп, Денсаулық сақтау министрлігімен келісілген және халықаралық стандарттарға сай келеді. Бұл талаптар тек жарыстарға қатысуға қатысты. Ал балаларды спорт мектептеріне, үйірмелерге және спорт резервін даярлайтын өзге де мекемелерге қабылдауға ешқандай шектеу қойылмайды.
Осылайша, "спортпен айналысуға тыйым салынды" деген хабарламалар шындыққа жанаспайды. Бұл жерде тек жарыстарға қатысуға қойылатын жас талаптары туралы айтылып отыр.
Жас ерекшеліктеріне байланысты қойылған шектеулер жөніндегі толық ақпарат жоғарыдағы кестеде көрсетілген.
23.07.2025, 11:38 20336
Қазақстандық таеквондист Универсиада-2025 алтын медалін жеңіп алды
Қазақстандық таеквондошы Самирхон Абабакиров Германиядағы XXXII Дүниежүзілік жазғы Универсиадада Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметінен.
Жерлесіміз 63 келі салмақта ел намысын абыроймен қорғады.
Самирхон ақтық сында Түркия елінің өкілі Омер Фарук Дайоглуды 2:0 есебімен жеңді.
Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында жеті медаль бар. Бұған дейін отандастарымыз алты қола медаль еншілеген болатын.
15.07.2025, 20:06 27916
Қазақстан қазіргі бессайыс федерациясының жаңа президенті сайланды
Қазақстан қазіргі бессайыс федерациясының жаңа президенті сайланды, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елордада Қазақстан қазіргі бессайыс федерациясының жиыны өтті. Іс-шараға Туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев, Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитетінің Бас директоры Нұрлан Нөгербек, федерацияның вице-президенті Юрий Соловьев, атқарушы директоры Замир Ихсанғалиев, бас хатшы Леонид Зимарев және өңірлік филиал басшылары қатысты.
Жиынның күн тәртібінде бірқатар маңызды мәселелер қаралды. Соның ішінде ең негізгісі – федерация президентін сайлау. Жиынға қатысушылар, облыстық федерация басшылары мен спорт қауымдастығының өкілдері президенттікке ұсынылған Арман Жаркеевтің кандидатурасын бірауыздан қолдады.
Министрлік өз тарапынан федерация бастамаларын, спорттық инфрақұрылымды дамытуға, кадрлар даярлауға және отандық спортшылардың ірі халықаралық жарыстарға қатысуына бағытталған жұмыстарды жан-жақты қолдауға дайын екенін жеткізді.
24.06.2025, 14:19 39241
Жасөспірімдер арасында көркем гимнастикадан тұңғыш әлем чемпионы Ақмарал Ерекешева елге оралды
Астана халықаралық әуежайында Болгарияда өткен жаһандық додада ел намысын абыроймен қорғаған көркем гимнасшыларды қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Астана қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Болгария астанасы Софияда өткен жасөспірімдер арасындағы үшінші әлем чемпионатында Қазақстан атынан Ақмарал Ерекешева 3 жаттығу, Айғаным Рысбек 1 жаттығу және топтық жаттығуда жүлдеге таласты.
Нәтижесінде 14 жастағы Ақмарал Ерекешева 2 алтын (доп және лента сайысы) және 1 күміс медаль (шығыршық) жеңіп алды.
1 ай бұрын ғана Сингапурде өткен Азия чемпионатынан кейін қателіктермен жұмыс істеп, күнделікті дайындалдым. Иә, өте қиын. Бірақ 2 жылдан кейін өткізіліп жатқан әлемдік додада жоғары деңгейде өнер көрсетуге тиіспін. Бірінші кезекте ата-анама, бапкеріме алғысымды айтамын. Қарсыластарымды да елеусіз қалдырғым келмейді. Себебі, өзге 60 елден келген спортшылардың да өзіндік арман-мақсаты болды", - деді Ақмарал Ерекешева.
Бұған дейін 2019 және 2023 жылдары ұйымдастырылған жасөспірімдер әлем чемпионатында ең жоғарғы көрсеткіш Елжан Таниеваға (4-орын) тиесілі еді.
Әлем чемпионатында қазақтың көк туы алғаш рет көтерілгенде, көңіліміз босап кетті. Ақмарал 4 жасында осы спортқа келіп еді. Үздіксіз 10 жыл бойы жаттыққанның арқасында ғана осындай жоғары нәтижеге қол жеткізіп отыр. Өте қуаныштымыз. Бізді әуежайда салтанатты түрде күтіп алғандарыңызға, қолдағандарыңызға рақмет!" - деп бапкер Меруерт Балғымбаева өз ойымен бөлісті.
Енді жасөспірімдердің келесі әлемдік додасы 2027 жылы Румынияда өтеді дкп жоспарланған.
30.05.2025, 15:45 62461
Астанада конкурдан Еуразия Лигасы Әлем Кубогының кезеңінің бірінші күні аяқталды
Астанада Ат спортының конкур түрінен Еуразия Лигасы Әлем Кубогының кезеңі басталып, бірінші күні аяқталды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Жарыс FEI (Халықаралық ат спорты федерациясы) аясында өтіп жатыр. Халықаралық деңгейдегі бұл турнирге Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Армения және Грузия елдерінен келген шабандоздар қатысып жатыр.
Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаев қатысып, ресми түрде турнирдің басталғанын жариялады. Сонымен қатар, шараға спорт саласының танымал тұлғалары мен халықаралық төрешілер де қатысты.
Конкур - ат спортының техникалық жағынан ең күрделі әрі тартысты түрі. Бұл жарыста шабандоз бен ат түрлі биіктіктегі кедергілерден белгіленген ретпен секіріп, дистанцияны мүмкіндігінше тез және қателіксіз өтуі қажет. Сайыс жылдамдық пен дәлдікті, атпен үйлесімді жұмысты талап етеді.
Аталған жарыстың Астанада өтуі де ерекше мәнге ие. Елордалық көрермендер үшін бұл - тарихи сәт. Себебі конкур сайысы Астанада соңғы 10 жылда алғаш рет ұйымдастырылып отыр.
Бірінші күннің қорытындысы бойынша үш жарыс өтті:
Еуразия Лигасы Әлем Кубогы, конкур 125 см
Жеңімпаздар:
1 орын - Андрей Тряпицын (Қырғызстан);
2 орын - Хуршидбек Алимджанов (Өзбекстан);
3 орын - Даяна Оңаева (Қазақстан).
Maxima Masters Eurasia шағын кубогы - конкур 125 см Жеңімпаздар:
1 орын - Бекжан Байжанұлы (Қазақстан);
2 орын - Андрей Тряпицын (Қырғызстан);
3 орын - Хуршидбек Алимджанов (Өзбекстан).
Еуразия Лигасы Әлем Кубогы, конкур 140 см
Жеңімпаздар:
1 орын - Хуршидбек Алимджанов (Өзбекстан);
2 орын - Акбар Шарипов (Өзбекстан);
3 орын - Бекзод Курбанов (Өзбекстан).
Турнир 1 маусымға дейін жалғасады. Жарыстар Астанадағы "Арғымақ" ат спорт кешенінде өтіп жатыр.
29.05.2025, 13:30 65476
Қазақстандық жеңіл атлет Азия чемпионатында алтын медалін жеңіп алды
Жеңіл атлетикадан Оңтүстік Кореяның Гуми қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы алғашқы алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды ҰОК-нің баспасөз қызметінен.
Жеңіс тұғырының ең жоғары сатысына Дейзи Джепкемей көтерілді.
Ол 10 000 метрге жүгіруден өткен финалдық сайыста жеңіске жетті.
Қазақстандық спортшы қашықтықты 30 минут 48.44 секундта жүгіріп өтті.
Екінші орынды жапониялық Ририка Хиронака (30:56.32), үшінші орынды тағы бір жапон спортшысы Микуни Яда (31:12.21) иеленді.
Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында екі медаль бар. Бұған дейін Ясмина Тоқсанбаева 20 шақырымдық спорттық жүрісте қола медаль жеңіп алған болатын.
27.05.2025, 18:20 68001
Қазақстан Азия чемпионатында жеңіл атлетикадан қола жүлдеге ие болды
Қазақстан қоржынында алғашқы медаль: Ясмина Тоқсанбаева - Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды Спорт және дене шынықтыру комитетінен.
Оңтүстік Кореяның Гуми қаласында өтіп жатқан жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы жүлде түсті. Ясмина Тоқсанбаева 20 шақырымдық спорттық жүрісте жеке рекордын тіркеп (1:32.15), қола медаль иеленді.
Сондай-ақ дәл осы бағдарламада ерлер арасында тағы бір отандасымыз Георгий Шейко 7-сатыға тұрақтады.
02.05.2025, 13:28 87031
Қазақстандық ауыр атлет Перуде өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатыда алтын медаль жеңіп алды
Ауыр атлетикадан Перу астанасы Лимада өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының өкілі Бейбарыс Ерсейіт жеңімпаз атанды, деп хабарлайды ҰОК-нің баспасөз қызметінен.
Спортшы 61 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алды.
Қоссайыстың жалпы есебінде қазақстандық зілтемірші 262 келіні (117+145) көтерді.
Күміс жүлде түркиялық спортшы Рамазан Йылмазға бұйырды - 261 келі (108+153). Ал үздік үштікті ресейлік Абубакар Цакаев қорытындылады - 252 келі (113+139).
