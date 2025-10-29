25.10.2025, 15:08 4816
Премьер-министр Олжас Бектенов үстел теннисінен ҚР Президентінің кубогына арналған халықаралық турнирді ашты
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектенов үстел теннисінен Қазақстан Республикасы Президентінің кубогына арналған халықаралық турнирдің ашылу салтанатына қатысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз сөзінде ол бұқаралық спортты дамытуға және осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстарға назар аудартты.
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөледі. Үстел теннисі бұқаралық спорт қозғалысын қалыптастыруға және саламатты өмір салтын насихаттауға елеулі үлес қосады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Қазақстанда бүгінде 260 мыңнан астам адам үстел теннисімен тұрақты түрде айналысады. Ал салада 10 мыңнан астам кәсіби спортшы және 400-ге жуық жаттықтырушы жұмыс істейді.
Бүкіл республика бойынша 20 өңірлік федерация бар, 12 заманауи үстел теннисі орталығы, 30 жаңа бөлімше және 35 мамандандырылған зал ашылған.
Қазақстандық спортшылар халықаралық ареналарда табысты өнер көрсетуде. Соңғы екі жылда олар 85 медаль жеңіп алды, оның ішінде 31-і алтын алқа. Олардың арасынан Олимпиада ойындарының қатысушысы Кирилл Герасименконы, жастар арасындағы әлем чемпионы Алан Құрманғалиевті, халықаралық турнирлердің жеңімпаздары Зәуреш Акашева және Сарвиноз Миркадироваларды ерекше атай кету керек.
2023 жылы Астанада алғаш рет үстел теннисінен Азия чемпионаты өткен болатын. Енді 2027 жылы Қазақстанда әлем чемпионатын өткізу жоспарланып отыр.
Премьер-министр Президент Кубогына арнап турнир өткізу отандық спортты әлемдік деңгейге көтеру мақсатындағы маңызды қадам екенін және мұнда Қазақстан мен шет елдердің мықты теннисшілері бас қосатынын атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
01.10.2025, 09:25 24931
Чемпиондар лигасы: "Қайрат" өз алаңында мадридтік "Реалдан" ірі есеппен жеңілді
Сурет: instagram/f.c.kairat
Достарға айту
UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің екінші турында қазақстандық "Қайрат" (Алматы) испаниялық "Реал Мадрид" (Испания) командасын қабылдады, деп хабарлайды Inform.kz.
Алматының Орталық стадионындағы тарихи матч алаң иелерінің шабуылымен басталды. Әп дегеннен "Қайрат" ойыншылары қонақтарға қауіп төндіріп, Куртуаның қақпасын торуылдаумен болды. Алайда Хаби Алонсо жаттықтыратын футболшылар да қарап қалмады. Орайы келгенде шабуылға шығып, Шерхан Қалмырзаның да шеберлігін тексеріп көрді.
Кездесудің 25-минутында "Қайрат" командасының қақпасына пенальти белгіленіп, он бір метрліктен оныншы нөмірдегі Мбаппе гол соқты. Осылайша корольдік клуб есепте алға шықты. Мұнан соң таблодағы есеп екінші таймда өзгерді. "Реалдың" үздігі Киллиан 52-минутта дубль авторы атанды. Ойынның 58 минутында Мбаппенің тамаша мүмкіндігі болған. Алайда қақпа алдында білгенінен жаңылды. Дегенмен қырағы шабуылшы 74-минутта хет-трик жасап, есепті еселей түсті.
Қонақтар мұнымен тоқтап қалмады. Кезекті шабуылдарының бірін Камавинга голға айналдырды. Франциялық ойыншы 83-минутта кездесудегі төртінші голды өз атына жазды. Ал, Браим Дияс ойынның нүктесін қойды.
Өкінішке қарай, Орталық стадиондағы 22 788 жанкүйер жиналған ойында алаң иелері 0:5 есебімен қарсылас командаға жол берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
01.10.2025, 08:56 24461
Кадеттер арасындағы ӘЧ-2025: Әлиша, Әдинұр және Данис - әлем чемпиондары
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Алматыда кадеттер арасындағы 2025 жылғы әлем чемпионаты аяқталды. «Кадет» деп 12 жасқа дейінгі жас шахматшыларды атайды. Әлем чемпиондары атанғандар – 8 жастағы Әлиша Бисалиева мен Әдинұр Әділбек, сондай-ақ 12 жастағы Данис Қуандықұлы. Қазақстандық шахматшылар командалық есепте де үздік шықты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.
Шахматтан кадеттер арасындағы 2025 жылғы әлем чемпионаты (FIDE World Cadet Chess Championships 2025) 19–30 қыркүйек аралығында Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы СКК бас аренасында өтті.
88 елден келген 842 жас шахматшы, оның ішінде Қазақстанның 20 өңірінен келген 229 ойыншы, классикалық уақыт бақылауымен 90+30 (партияға 90 минут және әр жүріске 30 секунд қосылады) швейцариялық жүйе бойынша 11 турлық қиын жолдан өтті.
11 тур қорытындысы бойынша әлем чемпиондары, күміс және қола жүлдегерлер ұлдар (Open) және қыздар (Girls) арасындағы алты жас санатында анықталды: 8 жасқа дейін (O8 және G8), 10 жасқа дейін (O10 және G10), 12 жасқа дейін (O12 және G12).
G8 санаты (94 қатысушы):
- Әлиша Бисалиева (1704, Қазақстан) – 9½ ұпай;
- Чжу Цзяхэ (1630, Қытай) – 9;
- Болд-Эрдене Целмег (1661, Моңғолия) – 8½.
Астаналық Әлиша Бисалиеваның чемпион атануы үшін соңғы турда тең ойын жеткілікті болды. Ол бұл нәтижеге сенімді түрде, мықты позициядан қол жеткізді.
O8 санаты (150 қатысушы):
- Әдинұр Әділбек (1935, Қазақстан) – 9½ ұпай;
- Фёдор Сидельников (1720, FIDE) – 8½;
- Ван Юйсюань (1728, Қытай) – 8½.
Ұқсас жағдай тағы бір біздің рейтинг фавориті, Астанадан шыққан Әдинұр Әділбекте де болды. Ресейлік Дамир Хасанчинге қарсы ақ фигуралармен ойнаған ол қарсыласын тек қорғанысқа мәжбүр етті. Әдинұрдың шабуылда тәуекел етуге еш қажеттілігі болған жоқ. Тең ойын – және алтын медаль!
G10 санаты (115 қатысушы):
- WCM Шарвааника Сараванан (1971, Үндістан) – 9 ұпай;
- WCM Чинзориг Нандинджигуур (1887, Моңғолия) – 9;
- Киянна Парихар (1728, Үндістан) – 8½.
Бұл жерде де рейтингтегі №1 атанып, жеңіс үшін тең ойын жеткілікті еді. Бірақ Шарвааника жеңіліп қалды, моңғол қызы Нандинджигуурға алға шығуға мүмкіндік туды. Алайда оның қарсыласы – өзбек шахматшысы – оған жол бермеді. Нәтижесінде ұпайлары тең болғанда жеке кездесу бойынша артықшылық үндістандық спортшыда қалды.
O10 санаты (185 қатысушы):
- Юань Шуньчжэ (1805, Қытай) – 9 ұпай;
- CM Ле Фан Хоанг Куан (2031, Вьетнам) – 9;
- AFM Мани Сарбарто (2072, Үндістан) – 8½.
Жарыс басталғанда қытайлық Юань Шуньчжэ 47-ші орында тұрды. Ал мәреде бірінші болып, соңғы турда алматылық Нұрмұхамед Елеместі жеңді де, оны алтын медальдан (және жалпы медальдан) айырды.
G12 санаты (123 қатысушы):
- Лейси Ванг (1883, АҚШ) – 8½ ұпай;
- WFM Лори Кью (1994, АҚШ) – 8½;
- Милана Соколова (1870, FIDE) – 8½.
Соңғы тур алдында екі америкалық пен бір ресейліктен құралған үштік көш бастап тұрды. Олар өз партияларын тең аяқтап, жүлделі орындарды өзара бөлісті. Қуып жеткендер «үштікті бұза» алмады.
O12 санаты (175 қатысушы):
- CM Данис Қуандықұлы (2211, Қазақстан) – 9 ұпай;
- CM Али Пойраз Уздемир (2196, Түркия) – 9;
- CM Итан Гуо (2330, АҚШ) – 8½.
Бұл жерде тең ойынға ойнау көшбасшыға жамандық кері әсерін берді. Сириялық FM Мазен Фанди (2307) өзі жүлдеге жете алмай қалды, бірақ түрік Уздемирді жеңіп, пьедесталға ықпал етті. Осыдан кейін Данис Қуандықұлы теңесуге және Бухгольц коэффициенті бойынша алға шығуға мүмкіндік алды. Оның CM Дамир Булгакпен (2254) партиясы теңге жақындап келе жатқан еді, бірақ цейтнотта Булгак шешуші қателік жіберді. Қара «g» сарбаз бен тураның қолдауымен уәзірге жетіп, қарсылас сағатын тоқтатуға мәжбүр болды. 2023 жылы 10 жасқа дейінгі санатта әлем чемпионы атанған алматылық Данис екі дүркін әлем чемпионы болды!
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.09.2025, 10:20 37336
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатының жалпыкомандалық есебінде жеңіске жетті
Сурет: olympic.kz
Достарға айту
Ливерпульде (Ұлыбритания) бокстан әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды olympic.kz.
Қазақстан құрамасы бұл жарыста он медаль жеңіп алды, оның жетеуі - алтын. Нәтижесінде отандастарымыз жалпыкомандалық есепте бірінші орынға жайғасты (жеті алтын, бір күміс және екі қола).
Екінші орынға Өзбекстан құрамасы ие болды - алты алтын, екі күміс, үш қола. Үндістан екі алтын, бір күміс және бір қола жүлдемен үшінші орынға тұрақтады.
Еске салайық, Қазақстан құрамасы әлем чемпионатын жеті алтын медальмен аяқтады. Бірінші орын иеленгендер: Алуа Балқыбекова (51 келіге дейін), Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін), Махмұд Сабырхан (55 келіге дейін), Аида Әбікеева (65 келіге дейін), Наталья Богданова (70 келіге дейін), Төрехан Сабырхан (70 келіге дейін).
Назым Қызайбай (48 келіге дейін) күміс жүлдегер атанды. Виктория Графеева (60 келіге дейін) мен Елдана Тәліпова (80 келіден жоғары) қола жүлдемен ерекшеленді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
28.07.2025, 18:06 53051
Спорт жарыстарына қатысу үшін белгіленген ең төменгі жас шегі туралы
Достарға айту
Спорт жарыстарына қатысу үшін белгіленген ең төменгі жас шегі туралы, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі бұқаралық ақпарат құралдарында тарап жатқан "балаларға спортпен айналысуға тыйым салу" жөніндегі ақпараттарға қатысты түсініктеме беруді қажет деп санайды. Аталған мәлімдемелер 2025 жылғы 16 шілдеде бекітілген №133 бұйрыққа сәйкес келмейді.
Бүгінде елімізде 4 пен 17 жас аралығындағы 5,1 миллионнан астам бала мен жасөспірім тұрақты түрде спортпен айналысады. Жарыстар - спорттық дайындықтың бір бөлігі ретінде белгілі бір физикалық және эмоциялық жүктемелермен байланысты. Осыған орай, министрлік жарыстарға қатысу үшін ең төменгі жас шегін белгіледі. Бұл, ең алдымен, балалардың денсаулығын қорғауға және ерте жаста жарақат алу қаупін азайтуға бағытталған.
Жас шектеулері спорт федерацияларының ұсынысы негізінде әзірленіп, Денсаулық сақтау министрлігімен келісілген және халықаралық стандарттарға сай келеді. Бұл талаптар тек жарыстарға қатысуға қатысты. Ал балаларды спорт мектептеріне, үйірмелерге және спорт резервін даярлайтын өзге де мекемелерге қабылдауға ешқандай шектеу қойылмайды.
Осылайша, "спортпен айналысуға тыйым салынды" деген хабарламалар шындыққа жанаспайды. Бұл жерде тек жарыстарға қатысуға қойылатын жас талаптары туралы айтылып отыр.
Жас ерекшеліктеріне байланысты қойылған шектеулер жөніндегі толық ақпарат жоғарыдағы кестеде көрсетілген.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
23.07.2025, 11:38 56051
Қазақстандық таеквондист Универсиада-2025 алтын медалін жеңіп алды
Достарға айту
Қазақстандық таеквондошы Самирхон Абабакиров Германиядағы XXXII Дүниежүзілік жазғы Универсиадада Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды, деп хабарлайды ҚР Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметінен.
Жерлесіміз 63 келі салмақта ел намысын абыроймен қорғады.
Самирхон ақтық сында Түркия елінің өкілі Омер Фарук Дайоглуды 2:0 есебімен жеңді.
Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында жеті медаль бар. Бұған дейін отандастарымыз алты қола медаль еншілеген болатын.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.07.2025, 20:06 63631
Қазақстан қазіргі бессайыс федерациясының жаңа президенті сайланды
Достарға айту
Қазақстан қазіргі бессайыс федерациясының жаңа президенті сайланды, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елордада Қазақстан қазіргі бессайыс федерациясының жиыны өтті. Іс-шараға Туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев, Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитетінің Бас директоры Нұрлан Нөгербек, федерацияның вице-президенті Юрий Соловьев, атқарушы директоры Замир Ихсанғалиев, бас хатшы Леонид Зимарев және өңірлік филиал басшылары қатысты.
Жиынның күн тәртібінде бірқатар маңызды мәселелер қаралды. Соның ішінде ең негізгісі – федерация президентін сайлау. Жиынға қатысушылар, облыстық федерация басшылары мен спорт қауымдастығының өкілдері президенттікке ұсынылған Арман Жаркеевтің кандидатурасын бірауыздан қолдады.
Министрлік өз тарапынан федерация бастамаларын, спорттық инфрақұрылымды дамытуға, кадрлар даярлауға және отандық спортшылардың ірі халықаралық жарыстарға қатысуына бағытталған жұмыстарды жан-жақты қолдауға дайын екенін жеткізді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.06.2025, 14:19 74956
Жасөспірімдер арасында көркем гимнастикадан тұңғыш әлем чемпионы Ақмарал Ерекешева елге оралды
Достарға айту
Астана халықаралық әуежайында Болгарияда өткен жаһандық додада ел намысын абыроймен қорғаған көркем гимнасшыларды қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Астана қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Болгария астанасы Софияда өткен жасөспірімдер арасындағы үшінші әлем чемпионатында Қазақстан атынан Ақмарал Ерекешева 3 жаттығу, Айғаным Рысбек 1 жаттығу және топтық жаттығуда жүлдеге таласты.
Нәтижесінде 14 жастағы Ақмарал Ерекешева 2 алтын (доп және лента сайысы) және 1 күміс медаль (шығыршық) жеңіп алды.
1 ай бұрын ғана Сингапурде өткен Азия чемпионатынан кейін қателіктермен жұмыс істеп, күнделікті дайындалдым. Иә, өте қиын. Бірақ 2 жылдан кейін өткізіліп жатқан әлемдік додада жоғары деңгейде өнер көрсетуге тиіспін. Бірінші кезекте ата-анама, бапкеріме алғысымды айтамын. Қарсыластарымды да елеусіз қалдырғым келмейді. Себебі, өзге 60 елден келген спортшылардың да өзіндік арман-мақсаты болды", - деді Ақмарал Ерекешева.
Бұған дейін 2019 және 2023 жылдары ұйымдастырылған жасөспірімдер әлем чемпионатында ең жоғарғы көрсеткіш Елжан Таниеваға (4-орын) тиесілі еді.
Әлем чемпионатында қазақтың көк туы алғаш рет көтерілгенде, көңіліміз босап кетті. Ақмарал 4 жасында осы спортқа келіп еді. Үздіксіз 10 жыл бойы жаттыққанның арқасында ғана осындай жоғары нәтижеге қол жеткізіп отыр. Өте қуаныштымыз. Бізді әуежайда салтанатты түрде күтіп алғандарыңызға, қолдағандарыңызға рақмет!" - деп бапкер Меруерт Балғымбаева өз ойымен бөлісті.
Енді жасөспірімдердің келесі әлемдік додасы 2027 жылы Румынияда өтеді дкп жоспарланған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
30.05.2025, 15:45 97426
Астанада конкурдан Еуразия Лигасы Әлем Кубогының кезеңінің бірінші күні аяқталды
Достарға айту
Астанада Ат спортының конкур түрінен Еуразия Лигасы Әлем Кубогының кезеңі басталып, бірінші күні аяқталды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Жарыс FEI (Халықаралық ат спорты федерациясы) аясында өтіп жатыр. Халықаралық деңгейдегі бұл турнирге Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Армения және Грузия елдерінен келген шабандоздар қатысып жатыр.
Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаев қатысып, ресми түрде турнирдің басталғанын жариялады. Сонымен қатар, шараға спорт саласының танымал тұлғалары мен халықаралық төрешілер де қатысты.
Конкур - ат спортының техникалық жағынан ең күрделі әрі тартысты түрі. Бұл жарыста шабандоз бен ат түрлі биіктіктегі кедергілерден белгіленген ретпен секіріп, дистанцияны мүмкіндігінше тез және қателіксіз өтуі қажет. Сайыс жылдамдық пен дәлдікті, атпен үйлесімді жұмысты талап етеді.
Аталған жарыстың Астанада өтуі де ерекше мәнге ие. Елордалық көрермендер үшін бұл - тарихи сәт. Себебі конкур сайысы Астанада соңғы 10 жылда алғаш рет ұйымдастырылып отыр.
Бірінші күннің қорытындысы бойынша үш жарыс өтті:
Еуразия Лигасы Әлем Кубогы, конкур 125 см
Жеңімпаздар:
1 орын - Андрей Тряпицын (Қырғызстан);
2 орын - Хуршидбек Алимджанов (Өзбекстан);
3 орын - Даяна Оңаева (Қазақстан).
Maxima Masters Eurasia шағын кубогы - конкур 125 см Жеңімпаздар:
1 орын - Бекжан Байжанұлы (Қазақстан);
2 орын - Андрей Тряпицын (Қырғызстан);
3 орын - Хуршидбек Алимджанов (Өзбекстан).
Еуразия Лигасы Әлем Кубогы, конкур 140 см
Жеңімпаздар:
1 орын - Хуршидбек Алимджанов (Өзбекстан);
2 орын - Акбар Шарипов (Өзбекстан);
3 орын - Бекзод Курбанов (Өзбекстан).
Турнир 1 маусымға дейін жалғасады. Жарыстар Астанадағы "Арғымақ" ат спорт кешенінде өтіп жатыр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
22.10.2025, 13:50Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды 22.10.2025, 14:19Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр98676Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр 22.10.2025, 10:5198601Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады 22.10.2025, 16:5874661Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау 22.10.2025, 17:0774491Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда 03.10.2025, 15:17172151Алматыда "Береке Fest" аясында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді 16.10.2025, 17:17163576Қыркүйек айында жылдық инфляция 12,9%-ға дейін өсті 16.10.2025, 19:06161206Бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды 08.10.2025, 21:55152506Қазақстандағы мүше донорлығы: бір шешім - бірнеше өмірді құтқарады 08.10.2025, 14:09Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады152281Кейбір қазақстандықтар міндетті медициналық сақтандыру мәртебесінен айырылып қалуы мүмкін екенін ескертетін SMS-хабарламалар ала бастады