Қазақстанда зорлық-зомбылықтан зардап шеккен балаларға арналған көмек кабинеттері ашылады
тақырып бойынша жаңалықтар
6 760 мектеп мектептегі тамақтануды "Әлеуметтік әмиян" арқылы цифрлық есепке алуға көшті
Газ саласында 25 жаңа перспективалы учаске геологиялық барлауға енгізіледі
Мемлекет басшысы энергетика министрі Ерлан Ақкенженовті қабылдады
Қазақстан табиғатты қорғау жөніндегі тұжырымдаманы бекітті: 2026-2035 жылдарға арналған биоәртүрлілікті сақтау тұжырымдамасының мақсаттарын ашамыз
Тұжырымдама - бұл болашаққа бағытталған инвестиция, ұлттық және халықаралық міндеттемелерді жүзеге асыру жолындағы көпжылдық жүйелі еңбектің жемісі.
Биоәртүрлілікті сақтау - бұл планетамыздың болашақтағы өміршеңдігін айқындайтын ортақ жауапкершілік. Осы құжаттың қабылдануы экожүйелердің тұрақтылығын арттыруға және еліміздің табиғи байлығын келешек ұрпақ үшін сақтауға мүмкіндік береді", - деп атап өтті БҰҰ Даму бағдарламасының Қазақстандағы Тұрақты өкілінің орынбасары Сухроб Ходжиматов.
Тұжырымдаманың бекітілуі - мемлекеттік органдардың, ғылыми орта мен қоғамдық ұйымдардың бірлескен жұмысының жемісі. Құжатты әзірлеу барысында халықаралық тәсілдер мен ұсынымдарды ескере отырып, негізгі ұлттық басымдықтарды айқындау бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. Қазақстанның табиғатты қорғау қауымдастығын осынау маңызды стратегиялық құжаттың қабылдануымен құттықтаймын", - деп атап өтті Қазақстанның биоалуантүрлілікті сақтау ассоциациясының (ҚБСА) директоры Вера Воронова.
Өңірлерде су тасқыны қаупі бар учаскелерге мониторинг және тасқынға қарсы жұмыстар жүргізілуде
ҚазАвтоЖол: 2026 жылғы жол-құрылыс маусымында барлық жұмыс түрлерімен 8,9 мың шақырым қамтылады
Көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында 2025 жылғы жол-құрылыс маусымында жалпы 8 мың 800 шақырым автожол барлық жұмыс түрлерімен қамтылды. Биыл 8 мың 900 шақырым автожолда жөндеу жұмыстары жүргізіледі, оның ішінде 3 мың 400 шақырым - құрылыс жəне қайта жаңарту жобалары, 324 шақырым - күрделі жөндеу, 5 мың 200 шақырым - орташа жөндеу. Сондай-ақ апаттық қауіпті жағдайда тұрған 53 көпірдің жөндеу жұмыстарына ерекше көңіл бөлінбек. Осы жоспарланған тапсырмаларды жүзеге асыру үшін 10 млн текше метр фракциялық қиыршық тас, 210 мың тонна битум, 230 мың текше метр темір-бетон бұйымдары əзірленуде. Биылғы жол-құрылыс маусымында шамамен 12 мың бірлік арнайы техника, 25 мың жол маманы жəне 193 асфальтбетон жəне бетон зауыттары жұмылдырылады", - деді ол.
Өткен жылы ақылы жолдардан 87 млрд теңге кіріс түсті. Бұл қаражат толықтай жолдарды күтіп ұстауға бағытталды. Түскен кіріс есебінен: - 1 мың 456 арнайы техника мен жабдықтар сатып алынды; - 354 мың шаршы метр жол жабынына ағымдағы жөндеу жүргізілді; - 340 мың текше метр көктайғаққа қарсы материал себілді", - деді басқарма төрағасы.
Одан бөлек Жолдарды басқару үдерістерін бағытында Интеллектуалды көлік жүйесі (ИКЖ) цифрлық шешімдер енгізілуде. Былтыр пилоттық жоба ретінде "Алматы-Қонаев" ақылы жол телімінде тесттік режимде интеллектуалды көлік жүйесі іске қосылды. Жоба аясында жасанды интеллектінің элементтерін пайдалану арқылы жол-көлік оқиғаларын, жануарлардың жолға шығу фактісін, ауа райының өзгеруін жəне жол ережесін бұзғандарды анықтау көзделген. Дəл осындай шешімдер "Астана-Теміртау" жəне "Астана-Щучинск" учаскелерінде енгізу жоспарланып отыр. 2025 жылы 1403 байланыс орталығы толық автоматтандырылып, жол пайдаланушылардың өтініштерін өңдеу көлемі 2 есе артты, яғни 500 мыңнан 1 млн 200 мыңға дейін көбейді. 1403-тің қызметтерін одан əрі жетілдіру мақсатында "Сапар" зияткерлік жасанды интеллект диспетчерін енгізуді қолға алдық. Ол "Алиса" жəне "Сири" секілді дауыс көмекшілері қағидаты бойынша қолданушыларға цифрлік ассистент қызметін көрсететін болады", - деді "ҚазАвтоЖол" ҰК басқарма төрағасы Дархан Иманашев.
Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады
Үкіметте автожол жобалары мен өңіраралық жолдарды дамыту жөніндегі Президент тапсырмаларын жүзеге асыру барысы қаралды
Сапалы жолдар - жайлы әрі қауіпсіз қозғалыс қана емес, сондай-ақ өңірлердің экономикалық өсуі мен инвестициялық тартымдылығын арттыруға да мүмкіндік береді. Жол құрылыстары мен жөндеу жұмыстарында технологияларды қатаң сақтау, жобаларды уақтылы іске асыру - Көлік министрлігіне ғана емес, әкімдіктерге де қатысты мәселе. Оны бірінші басшылар тұрақты бақылауда ұстауы тиіс", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
- Жол бойындағы сервисті дамыту. Көлік министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп 1 мамырға дейін тиісті стандарттар мен бизнесті ынталандыру шараларын сақтай отырып, әр өңірде жол бойындағы сервисті дамытудың егжей-тегжейлі картасын әзірлеу тапсырылды.
- Автожол саласын цифрлық трансформациялау ісі. Көлік және Жасанды интеллект министрліктеріне "ҚазАвтоЖол" компаниясы мен Сапа орталығына осы жылдың соңына дейін республикалық, жергілікті және қалалық желілер бойынша деректерді интеграциялап, жолдардың жағдайын, жұмыстардың барысы мен бюджет қаражатының тиімділігін бақылаудың бірыңғай цифрлық платформасының жұмысын қамтамасыз етуді тапсырылды. Бұл объективті жағдайды нақты уақыт режимде бақылауға және ақауларды уақтылы жоюға мүмкіндік береді.
- Қозғалыс қауіпсіздігі. Көлік министрлігіне Ішкі істер, Төтенше жағдайлар министрліктерімен және әкімдіктермен бірге мамыр айының біріне дейін жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бірлескен іс-қимыл жоспарларын жаңартуды тапсырылды.
