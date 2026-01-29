Үкімет туризм саласына қатысты түйткілді мәселелерді шешу үшін Жедел үйлестіру кеңесін құрды
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында Мемлекет басшысы алға қойған міндеттер шеңберінде туризмді дамыту мәселесі қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиында туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов жазғы туристік маусымға дайындық және саланы дамыту жоспарлары туралы, көлік министрі Нұрлан Сауранбаев туристік нысандарды көлік инфрақұрылымын дамыту шаралары туралы, Kazakh Tourism компаниясының басқарма төрағасы Талғат Ғазизов іс-шаралар туризмін дамыту және елімізге шетелдік туристер тарту жоспарлары туралы баяндады. Сондай-ақ Абай, Жетісу, Қарағанды және Маңғыстау облыстарының әкімдерінің баяндамасы тыңдалды.
Былтыр Президент азаматтардың көптеген шағымдарынан соң Алакөлдің айналасындағы, сондай-ақ жалпы еліміздегі туристік дестинациялардағы инфрақұрылым мен сервистің нашарлығын, қарапайым қауіпсіздік ережелерінің сақталмауын қатаң сынға алды", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Өткен жарты жыл ішінде тиісті жұмыстар атқарылды:
- бірқатар өңірлерде, атап айтқанда Жетісу облысындағыдай, туризм саласында тұрақты жұмыс істейтін жедел штабтар құрылды;
- Алакөлге жақын маңдағы елді-мекендерде су бұру және жағалауды бекіту ісі қолға алынды;
- Шығыс Қазақстан облысында танымал туристік аймақтарда коммуналдық қызметтердің жұмысы жолға қойылды.
Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық индексінде Қазақстан 119 елдің ішінен 52-ші орынға көтерілді (бұрын 66-шы орында болатын). Мақсат - үздік 50 елдің қатарына кіру. Еліміздің туризм саласында негізгі көрсеткіштер бойынша өсім байқалады. Осылайша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша туристер саны 12%-ға өсіп, 10 млн адамнан асты. Қонақ үйлер, мейманханалар және т. б. 4,5 мыңға жуық орын бар.
Сондай-ақ өткен жылы 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда салаға инвестиция көлемінің 32%-ға өсуі тіркелді. Барлығы 1,2 трлн теңгеден астам қаржы тартылды.
Сонымен қатар туристік аймақтарда жүргізілген кешенді тексерулер бұл салада әлі де жүйелі мәселелердің барын анықтады, деп атап өтті Премьер-министр. Атап айтқанда, көптеген нысандарда интернет сапасы нашар. Жұмыстар әлі жоспарланып жатыр немесе қарқыны өте баяу.
Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды бұзу фактілері жиі көтеріледі. Көптеген кәсіпкерлер қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды құжаттарды керек қылмайды. Мәселен, Қарағанды облысында қазіргі таңда 149 көпшілік демалыс орнының ішінде 80 нысан ғана санитариялық-эпидемиологиялық қызметтердің қорытындысын алған. Ал, 28 жағажайдың тек 3-еуіне тиісті ұйғарым берілген.
Бұдан басқа, көпшілікке танымал және шалғайда орналасқан туристік дестинацияларға көлікпен жету мәселесі мен жол бойындағы сервиске қатысты үлкен сұрақтар бар.
Кей жерлерде энергия қуаты жетіспейді. Тәулік бойы жұмыс істейтін медициналық бекеттерді, құқық қорғау органдары мен құтқару қызметтерін ұйымдастыру ісі барлық жерде бірдей шешімін таппай келеді.
Туристік нысандарға жақын дәмханалар мен дүкендерде бағалар сол күйі қымбат.
Шашылып жатқан қоқыстарға, демалыс орындарына апаратын жолдар мен көлік тұрақтарының жоқтығына қатысты туристер тарапынан түсіп жатқан шағымдар көп.
Осындай мәселелерді шешу үшін барлық әкімдіктің, "Атамекен" палатасының, әр өңірден туризм саласындағы ірі кәсіпкерлердің, сондай-ақ тиісті сарапшылардың қатысуымен Жедел үйлестіру кеңесін құру қажет. Оған Аида Ғалымқызы басшылық етеді", - деп тапсырды Олжас Бектенов.
Премьер-министр Туризм және спорт министрлігіне үш күн мерзімде Үкімет Аппаратына тиісті өкім жобасын енгізуді тапсырды. Үйлестіру кеңесі Мемлекет басшысының барлық тапсырмасы мен ескертулерін ескере отырып, бір ай ішінде Туризмді дамыту тұжырымдамасына Іс-қимыл жоспарын жаңартуы тиіс.
Мемлекеттік органдардың бірінші басшылары үшін тиісті индикаторларды қарастырып, туристік бизнесті қолдаудың нақты әрі тиімді шараларын әзірлеу қажет. Әрі қарай туристік маусымды жедел қамтамасыз ету барысы жергілікті жерлерде әр облыстағы Жедел штабтардың бақылауымен жүзеге асырылады.
Бұл іске немқұрайлы қарауға болмайды. Үкімет Аппараты туристік нысандарды жүйелі түрде тексеріп, жағдайды үнемі қадағалап отырады. Жазғы туристік маусым басталғанға дейін министрлік пен әкімдіктер демалушыларды қолайлы жағдаймен қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шара қабылдасын", - деп атап өтті Үкімет басшысы Олжас Бектенов.
Мәселені қарау қорытындысы бойынша Премьер-министр жауапты министрліктерге бірқатар тапсырма берді:
- Шетелдік турист саяхаттайтын елді таңдамас бұрын, ашық дереккөздердегі ақпараттарды, ең алдымен интернет пен әлеуметтік желілерді шолып шығады, деп атап өтті Олжас Бектенов. Соңғы төрт жылда шетелдік туристерді тарту құралдары жаңартылмаған. Ескірген ақпарат пайдаланылып келеді, мәдени, этнографиялық және басқа да материалдар қамтылмайды.
- Осыған байланысты Туризм министрлігіне Мәдениет министрлігі, Kazakh Tourism компаниясы және әкімдіктермен бірге бір ай мерзімде Қазақстандағы барлық мәдени, спорттық және басқа да бұқаралық іс-шараларды ескере отырып, 2026 жылға арналған егжей-тегжейлі жұмыс жоспарын әзірлеу тапсырылды.
- Отандық кәсіпкерлердің ұлттық парктер аумағына, сондай-ақ осы тұрғыдағы басқа да орындарға кіруіне қатысты мәселелер бар. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесіНің сақталуын қамтамасыз ете отырып, туристік инфрақұрылымды орнықты дамыту және көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру мақсатында кәсіпкерлердің ұлттық парктер мен қорықтарға, резерваттар аумақтарына реттеу арқылы кіру тетіктері бойынша халықаралық тәжірибені зерделеп, ұсыныстар енгізу қажет. Экология министрлігі кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, тиісті заңнамалық түзетулерді әзірлеуі тиіс.
- Бизнес өкілдері инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезінде су айдындарының жағалауындағы қорғау аймақтарына қойылған шектеулерге немесе кіруге тыйым салынуына байланысты қиындықтарға тап болады. Мысалы, аквапарк құрылысына қажетті инфрақұрылым жүргізу мүмкін емес. Бұл мәселеде барлық тарапқа қолайлы болатын шешім іздеген жөн, деп атап өтті Премьер-министр.
- Су ресурстары министрлігіне озық халықаралық тәжірибені зерттеп, тиісті заңнамалық түзетулер әзірлеу тапсырылды.
Жалпы үйлестіру Премьер-министрдің орынбасары - мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваға жүктелді.
