Үкіметте Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік саласын дамыту мәселелері қаралды
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласының әкімін қабылдады
Үкімет барлық салада инвесторлармен сындарлы диалог орнатуға әзір - Олжас Бектенов Шетелдік инвесторлар кеңесінің аралық отырысын өткізді
Ел Президентінің нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылып жатқан стратегия цифрлық секторды қарқынды дамытуға және IT қызметтері экспортының көлемін биыл $1,2 млрд-қа дейін арттыруға бағытталған. Тұтастай алғанда, цифрлық трансформация және ЖИ дамуы біз үшін тұрақты экономикалық өсу, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартудағы маңызды элементтер саналады. Бұл ретте Үкімет барлық салада инвесторлармен сындарлы диалог орнатуға ашық әрі табысқа жетуге және еліміздің дамуына ықпал ететін шешімдерді бірлесіп талқылауға әзір", - деп атап өтті Олжас Бектенов отырыста сөйлеген сөзінде.
Сенат қару иелеріне қойылатын талаптарды күшейтетін құжатты мақұлдады
Заңның негізгі мақсаты - күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілердің қызметін жетілдіру, қару иелеріне қойылатын талаптарды күшейту, құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету және тұрғын үй төлемдерін жүзеге асыру тәртібін жетілдіру. Қаралып отырған заң келесі негізгі ережелерді қамтиды. Біріншіден, "Тұрғын үй қатынастары туралы" Заңына тұрғын үй төлемдерін беру, есептеу тәртібін айқындау бойынша өкілеттікті Қазақстан Республикасының Үкіметіне беру бөлігінде түзетулер енгізіледі. Осыған байланысты, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдар, азаматтық қорғау органы қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің тұрғын үй төлемдерін алуға құқықтары мен олардың міндеттері осы заңмен бекітіліп, ал осы құқықтарды іске асыру тетігі заңға тәуелді актілерде көзделетін болады", - деді сенатор Советбек Медебаев.
- күзет қызметі саласындағы субъектілердің қызметі туралы есептілікті уәкілетті органға ұсынуы бойынша міндеттері бекітіледі.
- жеке күзет ұйымының филиалы мен өкілдігінің басшыларына қойылатын міндетті талаптар енгізіледі. Қазіргі уақытта бұл талаптар жеке күзет ұйымының басшылары мен күзетшілеріне ғана қолданылады. Төртіншіден. "Теміржол көлігі туралы" Заңында "әскерилендірілген теміржол күзеті" деген ұғым енгізіледі және оның құқықтық мәртебесі бекітіледі.
Сонымен қатар, "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Заңында уәкілетті органның қылмыстық қатерлерді анықтау жөніндегі болжамды-талдамалық қызметті жүзеге асыру нәтижелері бойынша ұсыныстар әзірлеу, оларды құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілеріне жіберу бөлігіндегі құзыреті кеңейтіледі", - деді депутат.
Мемлекет басшысы Жоғарғы Сот төрағасы Асламбек Мерғалиевті қабылдады
Түркістан облысында еліміздегі ең ірі өнеркәсіптік жылыжай кешені іске қосылды
Келес ауданында жүзеге асырылып жатқан "Ecoculture-Eurasia" өнеркәсіптік жылыжай кешені - өңіріміздің агроөнеркәсіптік дамуына серпін беретін маңызды жоба. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі екенін бірнеше рет атап өтті. Бұл бағытта отандық ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту және импортқа тәуелділікті азайту - мемлекеттің негізгі басымдықтарының бірі. Осы тұрғыда "Ecoculture-Eurasia" компаниясының өнеркәсіптік жылыжай кешенін іске асыру жобасының маңызы ерекше. Жоба аясында жылына 25 мың тоннаға дейін қызанақ өнімін өндіру арқылы өңір тұрғындарын жыл бойы сапалы отандық өніммен қамтамасыз етуге, ішкі нарықты тұрақтандыруға және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға нақты үлес қосылады. Жергілікті тұрғындарды оқытуға, кадрлардың біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінгенін атап өткім келеді. Бұл - әлеуметтік жауапкершілігі жоғары әрі ұзақ мерзімді дамуға бағытталған көзқарастың айқын көрінісі. Әкімдік тарапынан жобаға қажетті барлық ұйымдастырушылық және инфрақұрылымдық қолдау көрсетіледі. Біз "Ecoculture-Eurasia" компаниясымен өзара тиімді, сенімді әріптестік орнайтынына сенімдіміз", - деді Нұралхан Оралбайұлы.
Ecoculture-Eurasia" ЖШС құрылтайшысы жобаны іске қосу бойынша қарқынды жұмыстар атқарылып жатқанын жеткізіп, қазіргі жағдайды баяндады.
Өңір қарқынды дамып келеді. Біз жүзеге асырып жатқан ауқымды жоба да аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін береді деп сенемін. Қажетті инфрақұрылым толықтай жеткізілді. Бұл бағытта көрсетілген қолдау үшін ресейлік серіктестеріміз де ризашылығын білдіруде. Жастарды Ресейге тәжірибе алмасуға жіберу, сондай-ақ жергілікті тұрғындарды жыл бойы, яғни жылдың төрт мезгілінде де тұрақты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Сонымен қатар жылыжай кешенінің аумағын кезең-кезеңімен 500 гектарға дейін ұлғайтуды көздеп отырмыз", - деді Алмас Дауытов.
Айбек Смадияров Президенттің кеңесшісі - Баспасөз хатшысы болды
Роман Скляр "Шеврон" корпорациясының Еуразия бөлімшесінің басқарушы директорымен кездесу өткізді
Шеврон" компаниясының басшылығы оқиғалардың салдарын жою және мұнай өндіруді кезең-кезеңімен арттыру бойынша қабылданған шаралар туралы хабардар етті. Сондай-ақ компания басшылығы болашақта мұндай жағдайларға жол бермеу және нысандардың сенімді әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету бойынша нақты іс-қимылдар жасалатынына сенім білдірді.
Жүзден астам кәсіпорын Ұлттық жобаға қатысуға өтінім берді
Жоспар-кестеде желілердің ұзындығы параметрлерін және әр өңір мен инфрақұрылым бағыты бойынша қаржыландыру көлемдерін қоса алғанда, нақты міндеттер мен көрсеткіштер көзделген. 2026 жылы жылумен жабдықтауда тозу деңгейін 48%-ға дейін, электрмен жабдықтауда 62%-ға дейін, сумен жабдықтауда 37%-ға дейін, су бұруда 49%-ға дейін төмендетуге қол жеткізуіміз керек. Сондай-ақ жаңа энергетикалық қуаттарды іске қосу қарастырылған. Сондықтан жоспар-кестені қатаң сақтауға тиіспіз", - деді Қанат Бозымбаев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
