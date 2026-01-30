29.01.2026, 12:59 31606
Түркістан облысында еліміздегі ең ірі өнеркәсіптік жылыжай кешені іске қосылды
Сурет: gov.kz
Түркістан облысы Келес ауданы Ақтөбе ауыл округіндегі 51 гектар аумақта жылыжай кешенінің құрылысы жүргізілуде. Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров "Ecoculture-Eurasia" ЖШС құрылтайшысы Алмас Дауытовты қабылдады. Кездесуде тараптар жобаны іске қосу жайын кеңінен талқылап, атқарылып жатқан жұмыстарды саралады, деп хабарлайды Түркістан облысының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Келес ауданында жүзеге асырылып жатқан "Ecoculture-Eurasia" өнеркәсіптік жылыжай кешені - өңіріміздің агроөнеркәсіптік дамуына серпін беретін маңызды жоба. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі екенін бірнеше рет атап өтті. Бұл бағытта отандық ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту және импортқа тәуелділікті азайту - мемлекеттің негізгі басымдықтарының бірі. Осы тұрғыда "Ecoculture-Eurasia" компаниясының өнеркәсіптік жылыжай кешенін іске асыру жобасының маңызы ерекше. Жоба аясында жылына 25 мың тоннаға дейін қызанақ өнімін өндіру арқылы өңір тұрғындарын жыл бойы сапалы отандық өніммен қамтамасыз етуге, ішкі нарықты тұрақтандыруға және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға нақты үлес қосылады. Жергілікті тұрғындарды оқытуға, кадрлардың біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінгенін атап өткім келеді. Бұл - әлеуметтік жауапкершілігі жоғары әрі ұзақ мерзімді дамуға бағытталған көзқарастың айқын көрінісі. Әкімдік тарапынан жобаға қажетті барлық ұйымдастырушылық және инфрақұрылымдық қолдау көрсетіледі. Біз "Ecoculture-Eurasia" компаниясымен өзара тиімді, сенімді әріптестік орнайтынына сенімдіміз", - деді Нұралхан Оралбайұлы.
Ecoculture-Eurasia" ЖШС құрылтайшысы жобаны іске қосу бойынша қарқынды жұмыстар атқарылып жатқанын жеткізіп, қазіргі жағдайды баяндады.
Өңір қарқынды дамып келеді. Біз жүзеге асырып жатқан ауқымды жоба да аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін береді деп сенемін. Қажетті инфрақұрылым толықтай жеткізілді. Бұл бағытта көрсетілген қолдау үшін ресейлік серіктестеріміз де ризашылығын білдіруде. Жастарды Ресейге тәжірибе алмасуға жіберу, сондай-ақ жергілікті тұрғындарды жыл бойы, яғни жылдың төрт мезгілінде де тұрақты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Сонымен қатар жылыжай кешенінің аумағын кезең-кезеңімен 500 гектарға дейін ұлғайтуды көздеп отырмыз", - деді Алмас Дауытов.
Облыс әкімі Келес ауданында шағын өндірістік парк құрылысы жүргізіліп жатқанын атап өтті. Аталған паркте өнімдерді қаптау, өңдеу және консервілеу цехтарын ашуға мүмкіндік бар екенін жеткізді. Бұл өз кезегінде логистикалық шығындар едәуір қысқартып, шағын және орта бизнестің дамуына серпін берері сөзсіз.
Жобаны іске асыруға 42 млрд теңге инвестиция салынуда. Жылыжайда жылына 25 000 тонна қызанақ өсірілмек. Жоба толық іске қосылғанда, 800 жаңа жұмыс орны ашылады. Жобаны "Қазақстанның Даму банкі" АҚ тарапынан қаржыландыру мақұлданған. 2023 жылы 23,5 млрд теңге мөлшерінде қаражат бөлінген. Жылыжай толық Нидерланд елінен алып келінген жабдықтармен жабдықталған. Бүгінде кешеннің 40 гектар аумағында жылыжай блоктарының металл конструкциялары орнатылды. Сыртқы және ішкі желілері бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар әкімшілік-тұрмыстық кешенінің ғимараты, материалдық-өндірістік қоймалары, бақылау-өткізу пунктінің құрылысы жүргізілуде. Қазандық және төтенше жанар-жағармай қоймасының құрылысы аяқталды. 8 жылыжай блогы және техникалық дәліз орнатылуда. Оның 4 блогы мен техникалық дәлізі іске қосылды. Кешеннің ресми ашылуы көктемде өтеді деп жоспарланып отыр.
Айта кетейік, өткен жылы жалпы жылыжай көлемі 75 гектарға өсіп, 1715 гектарды құраған. Бұл жұмыстар өңірдің аталған саладағы үлесін 76 пайызға жеткізіп отыр. 2025 жылы жылыжайлардан 150 мың тоннадан астам көкөніс өнімі, 550 тонна банан, 3,2 мың тонна лимон мен 13 мың тонна құлпынай өндірілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
29.01.2026, 21:55 22736
Алматы әуежайының инвестициялық жоспарларын іске асыру мәселелері Қазақстан СІМ-де қаралды
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров пен "Kazakh Invest" ҰК" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Мадияр Сұлтанбек "Алматы халықаралық әуежайы" АҚ президенті Гөкер Косемен кездесу өткізді, оның барысында елдегі ең ірі авиациялық хабты дамытуға бағытталған инвестициялық жоспарларды іске асыру мәселелері қаралды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар әуежай инфрақұрылымын кеңейтуге, өткізу қабілетін арттыруға және жолаушылар мен жүк ағындарына қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған жобалардың қазіргі ахуалын талқылады. Алматы халықаралық әуежайын басқаратын "TAV Airports" компаниясының Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің жұмысына бақылаушы мәртебесінде қатысатыны аталып өтті.
Кездесу аясында Алматы әуежайының халықаралық және өңірлік әуе тасымалдарының негізгі торабы ретіндегі стратегиялық басымдықтары туралы ақпарат ұсынылды. Кездесу барысында Гөкер Косе Алматы халықаралық әуежайын дамытудың қазіргі көрінісін таныстырып, инвестициялық бағдарламаның негізгі кезеңдерін айқындады, сондай-ақ жобаларды кезең-кезеңімен іске асыруға, инфрақұрылымдық жүктемеге және қуаттарды одан әрі кеңейтуге қатысты практикалық мәселелерге тоқталды. Жолаушылар және жүк тасымалдарының орнықты өсімін қамтамасыз ету және әуежайдың операциялық тиімділігін арттыру мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Ә.Қуантыров авиациялық инфрақұрылым саласындағы жобалар елдің ұзақ мерзімді көлік басымдықтарын, инвесторлардың мүдделерін және қалалық ортаның орнықты дамуын ескере отырып, теңгерімді тәсілді талап ететінін атап өтті. Оның айтуынша, мемлекет мұндай бастамаларды бәсекеге қабілетті көлік жүйесін қалыптастырудың маңызды элементі ретінде қарастырады және инвестициялық шешімдерді іске асыру үшін болжамды жағдайлар жасауға байланысты мәселелер бойынша одан әрі диалогқа дайын.
Талқылау қорытындысы бойынша тараптар Алматы әуежайының инвестициялық бастамаларын сүйемелдеу бойынша өзара іс-қимылды және әрекеттерді үйлестіруді одан әрі жалғастыруға мүдделілігін растады. Авиациялық инфрақұрылымды дамыту Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттырудың, іскерлік белсенділіктің өсуінің және елдің халықаралық логистикалық және туристік бағыттарға интеграциялануының негізгі факторларының бірі ретінде қарастырылатыны аталып өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 19:51 21156
Жоғары аудиторлық палата Алматы қаласында жүргізген аудит қорытындысы шығарылды
Алматы қаласында бюджет қаражаты мен активтерінің пайдаланылу тиімділігіне мемлекеттік аудит жүргізілді (1 қаңтар мен 17 қыркүйек аралығы қамтылды). Аудит қорытындысы ҚР Жоғары аудиторлық палатасының отырысында қаралды, деп хабарлайды ҚР Жоғары аудиторлық палатасының баспасөз қызметінен.
Бүгінгі таңда Алматы республиканың ең ірі экономикалық орталығы болып отыр. Халықтың 11%-дан астамы тұратын қала
ЖІӨ-нің шамамен 22%-ын құрайды. Алайда қала экономикасы әлі де негізінен сауда мен көрсетілетін қызметтерге бағдарланған, ал өндірістік және инновациялық секторлардың даму серпіні төмен. Бұл Алматының өсу қарқынын тежейді.
Жоғары аудиторлық палата жүргізген тексеру барысында жоспарлау, басқару және бақылау саласында кемшіліктер мен жекелеген бұзушылықтар анықталды.
Мәселен, Алматының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары үнемі түзетулер енгізілуіне қарамастан, басқарудың айтарлықтай тиімді құралына айналмады. Аудит барысында жоспарланған іс-шараларды толық қаржыландырмау практикасы анықталды. Бұл жекелеген нысаналы индикаторларға қол жеткізуге мүмкіндік бермейді.
Бюджеттік инвестициялық жобалар санының 2022 жылғы
365-тен 2025 жылы 529-ға дейін өсуіне қарамастан, оларды іске асыруда кемшіліктер бар.
Мысалы, 2021 жылы жасалған Жас Қанат шағын ауданында 41 көппәтерлі үй салу жобасы бойынша аудит кезінде 7 үй құрылысы аяқталмаған, ал тағы 12-сі іргелес аумақтың абаттандырылмауына байланысты коммуналдық меншікке берілмеген.
Тексеру барысында Қалалық мобилділік басқармасының жұмысына қатысты да көптеген сұрақ туындады. Басқарма 2022-2025 жылдары тасымалдаушыларға 2,3 млрд теңгеге негізсіз субсидиялар төлеуге жол берген.
Аудиторлық қорытындыға сәйкес Жер қатынастары басқармасы жер учаскелерін бөлу кезінде ашықтықты арттырып, олардың нысаналы пайдаланылуына бақылауды күшейтуі қажет. Құрылыс тығыздығының сақталмауы нәтижесінде инженерлік және көлік инфрақұрылымына жүктеме ұлғая түсті, сондай-ақ қала тұрғындары үшін әлеуметтік игіліктерге қадамдық қолжетімділіктің болмауына әкелді.
Алматы" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының қызметіне келетін болсақ, аудиторлардың пікірінше, ӘКК тиімсіз жұмыс істейді. Мәселен, тұрғын үй құрылысына арналған шамамен 30 млрд теңге бюджеттік инвестициялар үш жылға жуық игерілмеген күйінде қалып отыр.
ӘКК сонымен қатар азық-түлік бағасын тұрақтандыруға толық көлемде қол жеткізе алмады. Бюджеттік кредиттер тиімсіз пайдаланылған және қаржы құралдарына орналастырылған.
Жалпы аудит қорытындысы бойынша 203 млрд теңгеден астам сомаға қаржылық бұзушылықтар анықталды. Тексеру жүргізу кезінде оның 26 млрд теңгеден астамы өтелді, сондай-ақ есепке алу бойынша және жұмыстарды орындау жолымен 83 млрд теңгеден астамы қалпына келтірілді.
Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар 417 факт бойынша материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға берілді.
Жоғары аудиторлық палатаның тексеру қорытындысы бойынша анықталған бұзушылықтарды жою және Алматы қаласында стратегиялық жоспарлауды, активтерді басқаруды, бюджеттік тәртіпті жақсарту бойынша қажетті тапсырмалар мен ұсынымдар берілді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 18:52 21791
Су пайдалану лимиттері, су қоймаларының құрылысы, ауылдағы кәсіпкерлікті қолдау: Қанат Бозымбаев Жетісу облысына барды
Сурет: gov.kz
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев жұмыс сапарымен Жетісу облысына барып, вегетация кезеңіне дайындық және "Ауыл аманаты" бағдарламасы аясында ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша кеңес өткізді. Сондай-ақ өңірдегі гидротехникалық нысандардың жай-күйімен танысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Кеңеске Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев, су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов, ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов, AMANAT партиясы, Ұлттық экономика министрлігі, құқық қорғау органдары, су шаруашылығы кәсіпорындары және шаруа қожалықтарының өкілдері қатысты.
Фермерлерге су тапшылығы қаупін азайту үшін су үнемдеу технологияларын жедел енгізу және ылғалды көп қажет ететін дақылдардың егіс көлемін кезең-кезеңімен қысқарту қажеттігі түсіндірілді.
Жетісу облысының ауыл шаруашылығы қажеттілігіне арналған 2026 жылға белгіленген су пайдалану лимиті 1,877 млрд текше метрді құрайды. Оның 1,837 млрд текше метрі егістікті суаруға бағытталады. Облыс әкімдігінің мәліметінше, өңірдегі жоспарланған егіс алқабы 147 мың гектар. Қазіргі уақытта облыстағы барлық су қоймасы су жинау режимінде жұмыс істеп тұр.
Заманауи суару жүйелерін енгізуді ынталандыру мақсатында ұңғыма бұрғылау, инфрақұрылым тарту және су үнемдейтін жабдықтарды сатып алу шығындарын өтеу үлесі 50%-дан 80%-ға дейін ұлғайтылды. Егінге қажетті суға сараланған тариф енгізілді: су үнемдеу технологияларын пайдаланатын шаруалар үшін егіндік судың құнын субсидиялау 60%-дан 85%-ға дейін ұлғайтылды, ал қалғандары үшін субсидиялар мөлшері жыл сайын 10%-ға қысқарып отырады.
Қабылданған шаралар су үнемдеу технологиялары қолданылатын алқаптардың көлемін жыл сайын 150 мың гектардан астамға арттыруға мүмкіндік берді. Бұл Мемлекет басшысының тапсырмасына толық сәйкес келеді. Жалпы ел бойынша мұндай технологиялар 543,5 мың гектар суармалы жерде енгізілген, соның арқасында 874 млн текше метр су үнемделді. Жетісу облысында бұл көрсеткіш 33,7 мың гектарды құрайды.
Қанат Бозымбаев облыс әкімдігіне 2030 жылға дейін суармалы жерлерде су үнемдеу технологияларын 100 пайыз енгізуді кезең-кезеңімен қамтамасыз етуді тапсырды.
Кеңес дәуірінде пайдалануға берілген суармалы жерлерді қалпына келтіруге ерекше көңіл бөлу қажет. 2030 жылға дейін өңірде суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту бойынша негізгі жобаларды аяқтау жоспарланып отыр. Бұрын тозған алқаптарды айналымға енгізу арқылы суармалы жерлердің аумағын кеңейту жұмыстарын жандандыру қажет. Сонымен қатар Мемлекет басшысы атап өткендей, су саласындағы "қара нарық" толық жойылып, су пайдалану саласындағы барлық заңбұзушылық құқық қорғау органдарының белсенді қатысуымен заң аясында қатаң түрде тоқтатылуы тиіс", - деді Қанат Бозымбаев.
Егінге қажетті суды ашық әрі әділ бөлу үшін пилоттық режимде жаңа биллинг жүйесі енгізіліп жатыр. Бұл платформа арқылы су пайдаланушылар мен "Қазсушар" РМК арасында өтінім беру, келісімшарт жасау және төлем жүргізу процестері цифрландырылды. Яғни, өтінім беруден төлем жүргізуге дейінгі барлық процесс электронды форматта жасалады. Фермерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін арнайы жұмыс тобы құрылып, Жетісу облысының алты ауданында шамамен 450 шаруамен кездесу өткізілді.
2028 жылға дейінгі Су шаруашылығын кешенді дамыту жоспарын жүзеге асыру аясында Су ресурстары және ирригация министрлігі үш су қоймасын, екі гидроторапты және бір магистралды каналды реконструкциялауға арналған жобалау-сметалық құжат әзірлеп жатыр. Сондай-ақ жеке инвестициялар есебінен сыйымдылығы 80 млн текше метр болатын бір су қоймасын салу жоспарланған. Сонымен қатар облыс әкімдігі тағы жеті су қоймасының құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме дайындап жатыр. Бұдан бөлек, 2 мың шақырымнан астам суару каналын қалпына келтіру және шамамен 400 шақырым каналға автоматтандыру жүйесін енгізу көзделген.
Ислам даму банкімен бірлесіп, өңірде суару желілерін реконструкциялау бойынша 6 жоба іске қосылып жатыр. Оның біреуі аяқталған, ал жалпы ұзындығы 400 шақырымнан асатын тағы екі жоба биыл аяқталады. Жергілікті жердегі жұмыстармен танысқан вице-премьер облыс әкімдігіне және Су ресурстары және ирригация министрлігіне барлық жоспарланған жобаның уақтылы әрі сапалы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды.
Ауылдық жерлердің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін Мемлекет басшысының тапсырмасымен "Ауыл аманаты" бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Бағдарлама ауыл тұрғындарының өмір сапасын бюджеттік микронесиелер беру арқылы арттыруға бағытталған. 2026-2028 жылдары республика бойынша 450 млрд теңге бөлу жоспарланған, оның ішінде 22,6 млрд теңге Жетісу облысына қарастырылған. Биыл өңірде ауыл кәсіпкерлігі мен кооперацияны дамытуға бағытталған шамамен 400 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Облыс әкімдігі мен Ұлттық экономика министрлігіне "Ауыл аманаты" бағдарламасының сапалы жүзеге асырылуын ерекше бақылауда ұстау тапсырылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 16:25 32726
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласының әкімін қабылдады
Сурет: Akorda
Мемлекет басшысына қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы, сондай-ақ негізгі қала құрылысы мен инфрақұрылым жобаларының жүзеге асырылуы туралы баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Дархан Сатыбалдының айтуынша, былтыр қысқа мерзімді экономикалық индикатор 12,8 пайызға көтерілген. Мемлекет бюджетіне 6,6 триллион теңге салық пен міндетті төлемдер түскен.
Президентке қаланың бірнеше орталығын дамытуға бағытталған жаңа стратегиялық бастамалар таныстырылды. Аталған тұжырымдама аясында заманауи IT-инфрақұрылым, көпфункционалды іскерлік кешендер, сондай-ақ тұрғындардың демалысы үшін абаттандырылған рекреациялық аймақтар жасақталады. Яғни бұл жұртшылық жиі баратын орындарға айналады.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Алматы қаласының заманауи көлік жүйесін қалыптастыру жөнінде мәлімет берілді. Жүрдек қоғамдық көлік жүйелерін дамыту тұрғындардың жүріп-тұруына қолайлы жағдай жасап, қаланы орнықты дамытудың негізгі факторы болмақ.
Қала әкімінің айтуынша, Алматының Бас жоспарында ауаның еркін айналымын қамтамасыз етуді, шаһардың жоғары және орталық бөліктеріндегі шамадан тыс тығыз құрылысты тежеуді, сондай-ақ жасыл желектің аумағын үш есеге - 3 800 гектарға дейін ұлғайтуды көздейтін шешімдер қарастырылған
Мемлекет басшысына 2025 жылы қала көшелері сапалы жарықтандырылып, қуаты екі есе артқаны жөнінде айтылды. Бұдан бөлек, қаланы абаттандыру, көгалдандыру, қоғамдық кеңістіктерді безендірудің бірыңғай стандартына сәйкес саябақтар мен көшелерді жаңғырту шаралары жоспарланған.
Сонымен қатар Президент Алматы тау кластері жобасын дайындау жайындағы есепті тыңдады. Қазіргі кезде "Медеу" базалық станциясы арқылы "Шымбұлақ" және "Ой-Қарағай" курорттарын біріктіруді көздейтін техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу жұмыстары аяқталып қалды. Аталған жобаны жүзеге асыру нәтижесінде аспалы жолдардың саны 16-дан 62-ге дейін көбейеді, тау шаңғысы трассалары 250 шақырымнан аса ұзарады, ал демалыс аймақтары тәулігіне 40 мың адамға дейін қабылдай алатын деңгейге жетеді.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы Алматы қаласының экономикасын одан әрі әртараптандыру, экологиялық жағдайын жақсарту, қаланың орнықты көлік және туристік инфрақұрылымын қалыптастыру, сондай-ақ қала ортасының сапасы мен тұрғындардың тұрмыс деңгейін арттыру жөнінде бірқатар тапсырма берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 15:19 33276
Үкімет барлық салада инвесторлармен сындарлы диалог орнатуға әзір - Олжас Бектенов Шетелдік инвесторлар кеңесінің аралық отырысын өткізді
Сурет: gov.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің аралық отырысын өткізді. Инвесторларды қолдау және Қазақстанда жасанды интеллект пен цифрлық шешімдерді кеңінен қолдана отырып, жаңа буынның жоғары технологиялық өндірістерін бірлесіп қалыптастыру мәселелері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Үкімет Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша проактивті инвестициялық саясатты енгізу жұмыстары жүргізуде. Жасанды интеллектіні дамыту және цифрлық трансформация ұлттық басымдықтардың бірі ретінде айқындалды. Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін институционалдық құрылым қалыптастырылды: халықаралық сарапшылардың қатысуымен ЖИ дамыту жөнінде Президент жанындағы кеңес құрылып, Цифрлық штаб жұмыс істейді. Цифрлық кластерді нығайту үшін халықаралық Alem.ai ЖИ орталығы ашылды, сонымен қатар инфрақұрылымдық жобалар, оның ішінде "Деректерді өңдеу орталығы алқабы" мен Astana Hub экожүйесі жүзеге асырылуда. Технологиялық жобалардың ауқымын кеңейту үшін стартаптардың үдеткіші ретінде Венчурлық инвестициялар қоры іске қосылды. Құны $1 млрд-тан асатын Playrix, Mytona және NetCracker сияқты ірі компаниялар қазақстандық нарыққа енді.
Ел Президентінің нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылып жатқан стратегия цифрлық секторды қарқынды дамытуға және IT қызметтері экспортының көлемін биыл $1,2 млрд-қа дейін арттыруға бағытталған. Тұтастай алғанда, цифрлық трансформация және ЖИ дамуы біз үшін тұрақты экономикалық өсу, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартудағы маңызды элементтер саналады. Бұл ретте Үкімет барлық салада инвесторлармен сындарлы диалог орнатуға ашық әрі табысқа жетуге және еліміздің дамуына ықпал ететін шешімдерді бірлесіп талқылауға әзір", - деп атап өтті Олжас Бектенов отырыста сөйлеген сөзінде.
Премьер-министр Кеңестің 37-ші жалпы отырысының қорытындысы бойынша берілген тапсырмалардың жүзеге асырылу нәтижелерін тыңдады. 2025 жылы Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберінде инвесторлық виза берудің жаңа ережелері бекітілді. Шетелдік азаматтар үшін 10 жылға дейінгі тұруға рұқсат беруді көздейтін "Алтын виза" енгізілді. Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров ұлттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, сертификатталған "бұлтты" сервистерді пайдалануды реттеу бойынша шаралар қабылданып жатқанын баяндады. Салық кодексіне енгізілген өзгерістерге байланысты жаңа нормаларды түсіндіру және шетелдік тараптар көтерген өзекті мәселелерді талқылау мақсатында Шетелдік инвесторлар кеңесінің өкілдерімен кездесулер өткізілді.
Кеңестің 38-ші пленарлық отырысына дайындық барысы туралы Премьер-министрдің орынбасары - жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев баяндады. Бүгінгі таңда Қазақстанда цифрлық елге айналу жолындағы құқықтық және технологиялық база қалыптасты: Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Цифрлық кодекске қол қойды, жасанды интеллект негізіндегі шешімдер дәйекті түрде енгізілуде, отандық тілдік үлкен модельдер мен мемлекеттің цифрлық сервистері дамуда. Басты назарда адами капиталды дамыту және цифрлық кластерді нығайту мәселесі тұр.
Отырыста инвестициялық саясатты жүзеге асыру; энергетика, экология және мұнай-газ саласы мәселелері; еңбек заңнамасы, адами капиталды дамыту және шетелдік жұмыс күшін тарту мәселелері; цифрландыру; денсаулық сақтау және фармацевтика өнеркәсібін дамыту мәселелері бойынша бірлескен жұмыс топтарының баяндамалары тыңдалды. Тауарлардың кедендік құны және ҚҚС бейтараптығы, халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, мұнай-газ секторындағы метан қалдықтарын реттеу мәселелері қозғалды, шетелдік жұмыс күшін визалық қолдау, тәлімгерлікті ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізілді. Көпшілікке арналған "бұлтты" сервистерді реттеу мәселесінде инновациялар мен қауіпсіздік арасындағы тепе-теңдікті ұстау қажеттілігі айтылды, денсаулық сақтау бойынша кәсіптік даярлық, тағылымдама мен дуальды білім беру бағдарламасында мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамытудың маңыздылығы атап өтілді.
Инвесторлар көтерген мәселелер бойынша Ұлттық экономика, Энергетика, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, Жасанды интеллект және цифрлық даму, Денсаулық сақтау министрліктерінің басшылары пікірлерін білдірді.
Энергетика саласына цифрлық шешімдерді енгізуге ерекше назар аударылды. Әуе электр желілерінің ақауын тексеруде сәтті жүзеге асып жатқан ЖИ-дефектоскопиясының жоғары тиімділігі атап өтілді. Мәселен, пилоттық жоба аясында 2 күн ішінде 618 ЭТЖ тірегі тексеріліп, 2 мыңнан астам сурет өңделіп, 7 мыңға жуық ақау анықталған. Типтік үлгідегі зақымдануды тану дәлдігі 98%-ға жетті, соның ішінде оқшаулағыштардың ластануы мен шытынауы, тіректердің деформациясы, бекітпелердің болмауы және желілердің үзілу қаупі нақты анықталды. Сондай-ақ тепловизия және лидар жүйелерін енгізу цифрландырудың әсерін күшейтіп, кешенді диагностикаға көшуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар жылу желілерінде акустикалық резонанс негізінде роботтандырылған құбырішілік диагностика жүзеге асырылуда. Бұл жаңашылдық құбырларды сол күйінде ішінен тексеруге және жөндеу жұмыстарын нақты қажет жерлерде жүргізуге мүмкіндік береді. Шымкенттегі пилоттық жоба 2025 жылы 1,2 шақырымдық жылу желілерін тексеру кезінде 70%-дан астам үнем жасауға болатынын көрсетті. Одан бөлек, газ саласында газ есептегіштерінің көрсеткіштерін фотосы бойынша автоматты түрде тану үшін мобильді қосымшаға ЖИ көмекшісі енгізілді. Шешім операторларға түсетін жүктемені азайтып, адам факторына байланысты қателерді болдырмауда тиімді екенін дәлелдеді.
Шетелдік инвесторлармен ашық диалог барысында көптеген мәселелер талқыланды.
Marubeni корпорациясы жапондық компаниялардың ЖИ және цифрлық технологияларға қатысуына, соның ішінде оларды әлеуметтік осал топтарды қолдау үшін қолдану мүмкіндігіне қызығушылық білдірді. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Smart Data Ukimet-те "Отбасының цифрлық картасы" негізінде жасанды интеллектінің практикалық жағдайларын мысалға келтірді, сондай-ақ "Әлеуметтік әмиянның" дамуын атап өтті.
Polpharma компаниясы пациенттердің қауіпсіздігі мен жалған дәрі-дәрмектермен күресу мәселелерін көтерді. Денсаулық сақтау министрлігі 2024 жылғы 1 шілдеден бастап препараттарды міндетті таңбалауды және нарықтан дәрі-дәрмектерді іріктеудің тәуекелге бағдарланған тетігін енгізу жоспарлары туралы хабарлады.
Сондай-ақ CNPC, EY, JP Morgan, Kazzinc (Glencore) компаниялары мұнайды тасымалдауға арналған тарифтер, деректерді локализациялау және оларды трансшекаралық жолмен беру жөніндегі талаптарды жаңғырту, тау-кен-металлургия кешенінде салық салу және басқа да мәселелерді өзектендірді.
Отырыс қорытындысы бойынша Премьер-министр мемлекеттік органдар мен ұйымдарға "Қазақстанның шетелдік инвесторлар кеңесі" қауымдастығымен бірлесіп барлық айтылған мәселелер мен ұсыныстарды пысықтауды тапсырды.
Шетелдік инвесторлар кеңесі аясында ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов шетелдік компаниялардың басшыларымен кездесті.
Еуропалық қайта құру және даму банкінің Орталық Азия мен Моңғолия бойынша басқарушы директоры Хусейн Озханмен кездесуде Қазақстанның ЕҚДБ-мен стратегиялық әріптестігінің перспективалары, оның ішінде басым салалар талқыланды. Банк жұмысының барлық кезеңінде елімізде $12 млрд-тан астам сомаға 345 жобадан тұратын пул құрылғаны атап өтілді.
Халықаралық қаржы институттарымен өзара іс-қимылдың жаңа форматы қаралды: енді жұмысты Премьер-министрдің төрағалығымен Үйлестіру кеңесі реттейтін болады. ҚР Үкіметінің бірлескен бастамаларды үздіксіз жүзеге асыру үшін қолдауды қамтамасыз етуге әзірлігі атап өтілді.
Beeline Kazakhstan холдингінің президенті Евгений Настрадинмен кездесу барысында цифрлық инфрақұрылымды одан әрі дамыту және Қазақстанда VEON Group бірлескен жобаларын жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Beeline Kazakhstan компаниясының 11 млн-нан астам абонентке қызмет көрсетуге және цифрлық инклюзия мен цифрлық сауаттылықты арттыру жөніндегі бастамаларға қатысуға қосқан үлесі атап өтілді.
Премьер-министр Үкіметтің қажетті қолдау көрсетуге дайын екендігін растады және салалық министрліктерге айтылған ұсыныстарды, соның ішінде ЖИ және цифрлық шешімдерді қолдана отырып, жаңа инновациялық жобаларды пысықтауды тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 14:54 31966
Сенат қару иелеріне қойылатын талаптарды күшейтетін құжатты мақұлдады
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі, тұрғын үй қатынастары және құқық қорғау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заң мақұлданды.
Заңның негізгі мақсаты - күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілердің қызметін жетілдіру, қару иелеріне қойылатын талаптарды күшейту, құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету және тұрғын үй төлемдерін жүзеге асыру тәртібін жетілдіру. Қаралып отырған заң келесі негізгі ережелерді қамтиды. Біріншіден, "Тұрғын үй қатынастары туралы" Заңына тұрғын үй төлемдерін беру, есептеу тәртібін айқындау бойынша өкілеттікті Қазақстан Республикасының Үкіметіне беру бөлігінде түзетулер енгізіледі. Осыған байланысты, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдар, азаматтық қорғау органы қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің тұрғын үй төлемдерін алуға құқықтары мен олардың міндеттері осы заңмен бекітіліп, ал осы құқықтарды іске асыру тетігі заңға тәуелді актілерде көзделетін болады", - деді сенатор Советбек Медебаев.
Бұл түзетулер нормалардың артық регламенттелуін болдырмауға және заңға тәуелді актілердегі құқықтық қатынастарды реттеуге мүмкіндік береді.
Екіншіден, "Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" Заңында азаматтық және қызметтік қару иелері үшін қосымша міндеттер бекітіледі.
Үшіншіден. "Күзет қызметі туралы" Заңында:
- күзет қызметі саласындағы субъектілердің қызметі туралы есептілікті уәкілетті органға ұсынуы бойынша міндеттері бекітіледі.
- жеке күзет ұйымының филиалы мен өкілдігінің басшыларына қойылатын міндетті талаптар енгізіледі. Қазіргі уақытта бұл талаптар жеке күзет ұйымының басшылары мен күзетшілеріне ғана қолданылады. Төртіншіден. "Теміржол көлігі туралы" Заңында "әскерилендірілген теміржол күзеті" деген ұғым енгізіледі және оның құқықтық мәртебесі бекітіледі.
Бұдан басқа оған транзиттік теміржол жүк тасымалдарын жүзеге асыруға тартылған терминалдар аумақтарында үшінші тұлғаларға жүктерді және теміржол көлігі объектілерін күзету жөніндегі қызметтерді көрсету құқығы беріледі.
Сонымен қатар, "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Заңында уәкілетті органның қылмыстық қатерлерді анықтау жөніндегі болжамды-талдамалық қызметті жүзеге асыру нәтижелері бойынша ұсыныстар әзірлеу, оларды құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілеріне жіберу бөлігіндегі құзыреті кеңейтіледі", - деді депутат.
Сенатор Жанна Асанованың сөзіне қарағанда, осы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ішкі істер органдарында есепте 4 463 жеке күзет ұйымы тіркелген. Күзетшілер саны 97 мыңнан асады. Жеке күзет ұйымдары полиция қызметкерлерімен тең дәрежеде күзетілетін объектілердің қауіпсіздігін, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 13:23 32981
Мемлекет басшысы Жоғарғы Сот төрағасы Асламбек Мерғалиевті қабылдады
Сурет: Akorda
Президентке сот төрелігін іске асырудың былтырғы қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған жоспары баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Асламбек Мерғалиев сот төрелігінің сапасы тұрақты түрде сақталғанын айтты. Жоғары тұрған сот сатылары сот актілерінің 98,8 пайызын түзетпеген.
Әкімшілік әділет аясындағы жүйелі шаралардың нәтижесінде мемлекеттік органдармен арадағы даулар кезінде азаматтардың құқығын қорғау көрсеткіштері жақсарды: әкімшілік органдар мен лауазымды тұлғалардың 4,5 мың актісі заңсыз деп танылды. Татуластыру рәсімдерін қолдану үлесі азаматтық істерде - 45,9 пайызды, әкімшілік істерде 11,8 пайызды құрады. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс саны 11,8 пайызға азайды (500 мыңнан 441 мыңға дейін төмендеді).
Рақымшылық актісін жариялау арқылы 583 адам жазадан, 5 мыңнан аса сотталушы жазасын одан әрі өтеуден босатылды, 9,2 мың адамның жаза мерзімі қысқартылды.
Қамауда ұстауға рұқсат беруден бас тарту үлесі 25,7 пайыздан 37,5 пайызға дейін артты. Оның орнына үй қамағына алу екі есе жиі тағайындалды (2786-дан 5019-ға дейін ұлғайды). Бұған электронды браслетті кеңінен қолдану ықпал етті (954 адамнан 2283 адамға дейін). Бұл бюджет шығындарын оңтайландыруға және тергеудегі азаматтардың қоғаммен қарым-қатынасын сақтауға мүмкіндік береді.
Кассациялық сотқа сұраныстың жоғары екені байқалды. Жарты жыл ішінде Кассациялық сотқа 16,2 мыңнан аса арыз-шағым мен наразылық түскен. Былтырғы осы кезеңде Жоғарғы сотқа 9,8 мың арыз-шағым жасалған болатын. Кассация арқылы түзетілген сот актілерінің үлесі азаматтық істерде - 3 пайыздан 18 пайызға, қылмыстық істерде 8 пайыздан 28 пайызға дейін ұлғайды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, сот жүйесіне абсолютті сенім деңгейі 3 жылда, яғни 2023 жылдан бері 55,2 пайыздан 63,2 пайызға дейін өскені жөнінде ақпарат берілді.
Президент "Заң және тәртіп" қағидатын жүзеге асырудың, азаматтарға әділ сот төрелігін қамтамасыз етудің, сондай-ақ заң үстемдігіне басымдық беріп, қоғамның сот жүйесіне сенімін арттырудың маңызын атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.01.2026, 10:38 22151
Айбек Смадияров Президенттің кеңесшісі - Баспасөз хатшысы болды
Сурет: gov.kz
Ақорда Айбек Смадияровтың Президенттің кеңесшісі - Баспасөз хатшысы болып тағайындалғанын хабарлады.
- Мемлекет басшысының өкімімен Айбек Серікбайұлы Смадияров Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі - Президенттің Баспасөз хатшысы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, - делінген ресми дереккөзде.
Айбек Смадияров II сыныпты Төтенше және Өкілетті Уәкіл дипломатиялық дәрежеге ие. Қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілдерін меңгерген. Ол 1983 жылғы 7 шілдеде Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 2004 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірген.
Еңбек жолын 2005 жылы "Қазақстандағы Қытай банкі" АҚ Әкімшілік департаментінің маманы ретінде бастаған. 2006 жылдан 2008 жылға дейін ҚР Сыртқы істер министрлігі Консулдық қызмет департаментінің маманы ретінде қызмет атқарды.
2008-2010 жылдары ҚР СІМ Еуропа департаментінің атташесі және үшінші хатшысы лауазымдарында жұмыс істеді.
2010-2012 жылдар аралығында Қазақстанның Мажарстандағы Елшілігінде үшінші хатшы қызметін атқарды.
2012 жылдан 2013 жылға дейін ҚР Президентінің Баспасөз қызметінде сарапшы, ал 2013-2014 жылдары ҚР СІМ Сыртқы саяси сараптау мен болжамдау комитетінің бірінші хатшысы лауазымын атқарды.
2014 жылдан 2018 жылға дейін Вьетнамдағы ҚР Елшілігінде екінші және бірінші хатшы қызметінде жұмыс істеді.
2018-2019 жылдары ҚР СІМ баспасөз қызметін басқарып, 2019-2023 жылдар аралығында ҚР СІМ Халықаралық ақпарат комитеті төрағасының орынбасары - баспасөз хатшысы лауазымын атқарды.
2023 жылғы маусымнан бастап ҚР СІМ Коммуникациялар департаментінің директоры - Ресми өкілі болды.
2025 жылы ҚР СІМ Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы - Ресми өкілі.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Руслан Сұлтанұлы Желдібай Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі - Президенттің Баспасөз хатшысы лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
