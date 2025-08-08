Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі
ҰҚК Алматы мен 7 облыстан 45 атыс қаруы мен 400-ден астам оқ-дәрі тәркіледі
Алматы облысында заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
Астанада полиция қызметкерлері "экстази" мен мефедрон сатушыны ұстады
Көлік вице-министрі пара алды деген күдікпен қамауға алынды
Алимент төлемей жүргендер мүлкі мен бас бостандығынан айырылады
Ақтөбе облысындағы су бөгетінің бұзылуы: әкімдік қызметкері сотталды
Павлодарда қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды
TAKORP" қаржы пирамидасы инновациялық жарнама технологияларына бағытталған АҚШ платформасы ретінде таныстырылған.
Инвестиция түріндегі бизнес-жобаға ақша салуды ұсынған алаяқ 6 жылға сотталды
