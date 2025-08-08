06.08.2025, 17:07 3421

Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі

Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі, деп хабарлайды Polisia.kz.

Ұлытау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі тарату бойынша қылмыстың жолын кесті. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 32 жастағы Сәтбаев қаласының ұсталды.

Ұстау барысында және кейіннен тінту кезінде кондиционер қорабынан құрамында ұнтақ тәрізді және өсімдік тектес заттары бар үш түйіншек табылды. Бұдан басқа, күдіктінің тұрғылықты жерін тінту кезінде полицейлер құрамында ұнтақ тәрізді заттар бар тағы бес түйіншек, сондай-ақ бес электронды таразы, орау материалдары және оқшаулағыш таспаны тәркіледі, бұл оның одан әрі сатуға дайындалғанын көрсетеді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 700 грамнан асатын синтетикалық есірткі болып шықты, бұл аса ірі партияға жатады.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде қамауда ұстау түріндегі шара таңдалды.
 

06.08.2025, 12:29 5401

ҰҚК Алматы мен 7 облыстан 45 атыс қаруы мен 400-ден астам оқ-дәрі тәркіледі  

ҰҚК Алматы мен 7 облыстан 45 атыс қаруы мен 400-ден астам оқ-дәрі тәркіледі
Сурет: gov.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қарудың, жарылғыш заттардың және оқ-дәрілердің заңсыз айналымымен күресу жөніндегі жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.

2025 жылдың шілде айында прокуратураның үйлестіруімен, ҰҚК ІІМ-мен бірлесіп, Алматы қаласында, Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, Павлодар, Атырау, Маңғыстау және Ұлытау облыстарында бірқатар жедел іс-шаралар өткізілді.


45 атыс қаруы, оның ішінде 6 Калашников автоматтары, түрлі модификациядағы 18 тапанша, 14 аңшылық мылтық, 7 шолақ мылтық, сондай-ақ 6 граната, 2 тротил шашкасы және 400-ден астам оқ-дәрі тәркіленді.

Сонымен қатар, Ақмола облысының өңірдегі кәсіпорындардың бірінде өнеркәсіптік жарылғыш заттарды ұрлау арнасы жойылды. 20 кг жарылғыш зат тәркіленген.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
 

06.08.2025, 10:52 5566

Алматы облысында заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды  

Алматы облысында заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
Сурет: Polisia.kz
Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаментінің және Алматы облысының полиция департаментінің қызметкерлері ауқымды операция барысында елімізге заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды Polisia.kz.

Заңсыз арнаны шетел азаматтары ұйымдастырғаны анықталды. Қаскөйлер Қазақстан Республикасының аумағына шетел азаматтарын заңсыз кіргізу, транзитпен өткізу және заңдастырумен айналысқан. Топ мүшелері бұл "қызметтері" үшін әрбір мигранттан 150 мыңнан 700 мың теңгеге дейін сыйақы алып отырған.


Арнайы іс-шаралар барысында ұсталғандардан ондаған шетелдік төлқұжаттар, медициналық сақтандырулар, жалған құжаттар, сондай-ақ есірткі заттары мен діни әдебиеттер тәркіленді.

Қылмыстық топтың барлық мүшелері ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша заңсыз көші-қонды ұйымдастыру, алаяқтық және есірткі құралдарын заңсыз сақтауға қатысты алты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

ІІМ ескертеді: заңсыз көші-қонның кез келген түрі мен ұйымдасқан сызбалар әшкереленіп, қатаң түрде тоқтатылады. Барлық кінәлілер заң аясында қатаң жауапкершілікке тартылады.
 

04.08.2025, 14:57 11286

Астанада полиция қызметкерлері "экстази" мен мефедрон сатушыны ұстады  

Полицияға 26 жастағы азаматтың есірткі таратумен айналысуы мүмкін екені туралы хабарлама келіп түсті. "Қарасора - 2025" жедел алдын алу іс-шарасы аясында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Нәжімеденов көшесіндегі көпқабатты үйдің жанында күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz.

Пәтеріне тінту жүргізу барысында жасыл түсті таблетка тәрізді заттар салынған 314-тен астам орама мен ерекше иісі бар ақ түсті зат салынған пакетті тапты. Сараптама нәтижесі тәркіленген заттардың құрамында "экстази" атауымен танымал MDMA және меткатинон - мефедрон бар екенін көрсетті.


Белгілі болғандай күдікті өз қызметін интернет-дүкендердің бірі арқылы жүзеге асырған. Ол үйлестірушінің нұсқауы бойынша тауарды алып, таратумен айналысқан.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс тіркелді. Күдіктіні медициналық куәландыру барысында есірткі қолданғаны анықталып, ол сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылды және 10 тәулікке арнайы қабылдағышқа қамалды. Бұл мерзім аяқталғаннан кейін ол тергеу аяқталғанша уақытша ұстау изоляторына ауыстырылады.

Полиция азаматтарды синтетикалық және өзге де есірткі мен психотроптық заттарды жасырып қою арқылы тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді.
 

04.08.2025, 09:42 11421

Көлік вице-министрі пара алды деген күдікпен қамауға алынды  

Көлік вице-министрі пара алды деген күдікпен қамауға алынды
Сурет: бейнеден скриншот
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі Қазақстан Республикасының Көлік вице-министрін пара алды деген күдікпен ұстап, сот санкциясымен қамауға алды, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

 

01.08.2025, 12:05 22471

Алимент төлемей жүргендер мүлкі мен бас бостандығынан айырылады

Алимент төлемей жүргендер мүлкі мен бас бостандығынан айырылады, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау, прокуратура жұмысының басым бағыттарының бірі олып табылады.

Алматы қаласының Алмалы ауданында ЖСО-ның орындауындағы атқарушылық іс жүргізудегі алимент бойынша берешек сомасы 1,5 млрд теңгеден асты.

Тексеру, көптеген борышкерлер автокөліктері мен жылжымайтын мүліктерінің болуына қарамастан, сот шешімдерін орындаудан саналы түрде жалтаратынын көрсетті.

Осыған байланысты прокуратураның бастамасымен қаланың Полиция департаментімен бірлескен жұмыс ұйымдастырылды.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде борышкерлердің 22 автокөлігі ұсталып, айыппұл тұрағына қойылды. Бес іс бойынша мүлік алынғаннан кейін 7 миллион теңгеден астам қарыз толығымен өтелді. Өндірілген қаржының жалпы сомасы 74 млн теңгеден асты.

Жасалған заңбұзушылықтар үшін ең қасақана жалтарғандар жауапқа тартылды, соның ішінде қылмыстық жауапкершілікке де.

Олардың біреуі Қылмыстық кодекстің 139-бабына сәйкес кінәлі деп танылған: ол сот шешімін қасақана орындамаған және кірісін жасырған, нәтижесінде 11 миллион теңгеден астам қарыз болып шықты.

Оған пробациялық бақылаумен бас бостандығын шектеуге бір жыл жаза берілді.
 

01.08.2025, 09:45 22641

Ақтөбе облысындағы су бөгетінің бұзылуы: әкімдік қызметкері сотталды

Ақтөбе облысындағы су бөгетінің бұзылуы: әкімдік қызметкері сотталды
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті Хромтау ауданындағы "Магаджан" су бөгетінің қирауына әкелген немқұрайлылық фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Бөгеттің бұзылуына жергілікті атқарушы орган қызметкерінің өз қызметтік міндеттерін тиісінше орындамауы себеп болды. Аталған әкімдік қызметкері гидротехникалық құрылыстың техникалық жағдайын бақыламаған, тексеріс жүргізбеген және апаттың алдын алуға қажетті шараларды қабылдамаған.

Салдарынан Алға ауданының елді мекендері мен Ілек және Қарғалы өзендерінің маңындағы бау-бақша ұжымдары су астында қалды. 215 адам, оның ішінде 96 бала қауіпсіздік жерге жеткізілді.

Келтірілген шығын 211 млн теңгеден асты.

 Сот кінәлі тұлғаға 1 жыл 6 ай мерзімге бостандығын шектеу жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.
 

31.07.2025, 12:10 25081

Павлодарда қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды

Павлодарда қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды
Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

TAKORP" қаржы пирамидасы инновациялық жарнама технологияларына бағытталған АҚШ платформасы ретінде таныстырылған.


Жобаның қатысушыларына "OKX" криптобиржасы арқылы криптовалюта сатып алу арқылы тіркелу ұсынылған.

Негізгі шарттардың бірі - кемінде 5 жаңа салымшыны тарту. Бұл талап орындалған жағдайда "бақ дөңгелегіне" қатысуға және бағалы сыйлық ұтып алуға мүмкіндік берілді.

 Нәтижесінде, 80-нен астам азамат уәделерге сеніп, 30-дан 500 АҚШ долларына дейін инвестиция салған, кейбірі деңгейіне қарай 2 мың АҚШ долларына дейін бонус аламыз деп үміттенген.

Қылмыстық жолмен алынған табыс 59 млн теңгеден асты.

Пирамиданы насихаттау мақсатында Zoom платформасы арқылы бейнеконференциялар форматында жарнама жүргізілген.

Бұл кездесулердің негізгі мақсаты салымшылардың материалдық жағдайын жақсарту деп көрсетілгенімен, шын мәнінде, жаңа қатысушыларды тарту қажеттігі басты назарда болған.

Салымшылардың қаражатына күдіктілер Павлодар қаласынан пәтер сатып алып, төрт банк депозитін ашқан. Аталған мүлікке соттың санкциясымен тыйым салынды.

Сот қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларды 1 жыл 6 айдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Зардап шеккен азаматтарға келтірілген шығынды өтеу мәселесі азаматтық іс жүргізу шеңберінде қаралатын болады.
 

30.07.2025, 17:08 26646

Инвестиция түріндегі бизнес-жобаға ақша салуды ұсынған алаяқ 6 жылға сотталды

Елорда тұрғыны бизнес-жобаны іске асыру түрінде көрініс тапқан алаяқтық жолмен екі жәбірленушіден 100 млн теңгеден астам ақшаны инвестиция ретінде алып, иемденген, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Сотталушы жоғары кіріс әкелетін IT-бизнеске - ақылы автотұрақ жүйесімен жабдықталған автоматтандырылған шлагбаумдар орнатуға инвестиция салу және бірлесіп қатысуды ұсынған.

Тергеу және сот процесі барысында ол өз кінәсін мойындамай, жасалған іс әрекетін азаматтық-құқықтық қатынас ретінде танып, қылмыстық жауапкершіліктен жалтармақ болып, келтірілген материалдық залалды өтеуден бас тартты.

Сотталушы жәбірленушілерден алынған қаражатты инвестициялық жобаға салмай, жеке қажеттіліктеріне пайдаланғаны дәлелденді.

Сот үкімімен оған 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, келтірілген материалдық шығын өндірілді.

Астана қаласының прокуратурасы азаматтарға инвестиция және ақшалай қаражат салу туралы күмәнді ұсыныстардан сақ болу қажеттігін ескертеді.

Күдікті жағдайлар орын алғанда, құқық қорғау органдарына дереу хабарласу қажет.
 

