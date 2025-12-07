Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Экономикалық өсуді қамтамасыз ету жөніндегі үкіметтік штаб экономиканың базалық салаларын дамытудың алдын ала қорытындыларын шығарды
Салық есептілігін ұсынбағаны үшін салынатын айыппұлдар алынып тасталады
Сонымен қатар, салық есептілігін ұсынбағаны үшін айыппұл салудан бас тартылды. Бұл әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің нормаларында бекітілген. Егер, мысалы, салық төлеуші есептілікті ұсынуды ұмытып кетсе, айыппұл салынбайды - бұл жағдай нөлдік есеп берілген деп қарастырылады. Кейін салық төлеуші өзі есептік кезең бойынша нақты кірістерін декларациялай алады", - деді спикер.
Еліміздің ішкі жалпы өнімі алғаш рет 300 миллиард доллардан аспақ - Тоқаев
Бизнеске оңай болады: салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шегі қайта қаралды
Енді 20 АЕК-ке дейін салық берешегінің пайда болуы туралы хабарлама ғана жіберіледі. 20-дан 45 АЕК-ке дейінгі берешек кезінде - хабарлама жіберіледі, борыш өтелмеген жағдайда салық берешегі сомасына шығыс операциялары тоқтатылады. Берешек 45 АЕК-тен жоғары болған жағдайда - мүлікті тізімдеу және сату қолданылады", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.
Доллар бағамы 499 теңгеге дейін түсті
Вице-премьер Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен Қызылорда облысында "Ауыл аманаты" жобасының жүзеге асырылу барысы талқыланды
Мемлекет басшысы жақында өткен ауыл әкімдерінің диалог-платформасында ауыл экономикасының тұрақты дамуы тікелей кооперативтердің тиімді жұмысына байланысты екенін атап өтті. Кооперативтерді құру процесі еліміз бойынша белсенді жүргізілуі тиіс, ал облыс әкімдіктерінің үйлестіру жұмысы қатаң бақылауда болуы қажет", - деді Қанат Бозымбаев.
Серік Жұманғарин Азия даму банкінің Орталық және Батыс Азия бойынша бас директорымен кездесті
Азия даму банкі біз үшін стратегиялық әріптес. Ынтымақтастық кезеңінде Банк көлік, энергетика, ШОБ, цифрлық даму, әлеуметтік бірқатар маңызды жобаны қаржыландырды. Бүгінгі кездесу әріптестігімізді одан әрі нығайтуға, жаңа перспективалық бастамаларды жүзеге асыруға ықпал ететініне сенімдіміз. АДБ-ның Қазақстан бойынша 2023-2027 жылдарға арналған елдік стратегиясының негізгі басымдықтары біздің ұлттық басымдыққа толық сәйкес келетінін атап өткім келеді. Қазақстан бұдан әрі де осы стратегияны тиімді жүзеге асыруды қолдамақ", - деді ол.
Біздің ынтымақтастығымыздың барысында 1994 жылдан бастап АДБ Қазақстанға $7 млрд-тан көп қаражат берді. Біз дәстүрлі бағытта да, жаңа секторда да әріптестікті одан әрі арттыруға сенеміз", - деп атап өтті ол.
Қанат Бозымбаев пен Азия даму банкі басшылығы Қазақстандағы инвестициялық жобалардың іске асырылуын талқылады
Ақмола облысы астықтың жалпы жиналымы бойынша елімізде көшбасшылар қатарына шықты
