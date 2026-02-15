14.02.2026, 18:28 1541
Алматы әуежайында Қытай Жаңа жылын мерекелеу
Сурет: Kazakhstan Today
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
07.02.2026, 14:37 18476
Миланда XXV қысқы Олимпиаданың ашылу салтанаты өтті
Сурет: Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында ресми түрде XXV қысқы Олимпия ойындары басталды. Төртжылдықтың басты додасының ашылу салтанаты Миландағы "Сан-Сиро" стадионында өтті. Мемлекеттер шеруінде Қазақстанның көк байрағын Денис Никиша (шорт-трек) мен Аяулым Әміренова (фристайл-могул) ұстап шықты.
Биылғы Олимпиаданың басты ерекшеліктерінің бірі - ашылу рәсімінің бір мезетте төрт жерде өтуі. Денис Никиша Милан қаласындағы салтанатқа қатысса, Аяулым Әміренова шаңғы жарыстарын қабылдайтын Ливиньо коммунасындағы рәсімде болды. Сондай-ақ Олимпиада алауы алғаш рет екі жерде тұтанды: бірі Миландағы Салтанат қақпасында, екіншісі Кортина-д’Ампеццодағы Piazza Dibona алаңында. Ашылу рәсімі Armonia ("Үйлесім") деп аталды.
Айта кетейік, Милан-Кортина Олимпиадасы 6-22 ақпан күндері өтеді. Италиядағы төртжылдықтың басты додасына әлемнің 93 мемлекетінен 3 мыңға жуық спортшы қатысады. Олар 8 спорт түрі (16 дисциплина) бойынша 116 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан ұлттық құрамасы сапынан 36 спортшы (18 ер, 18 әйел) 10 дисциплинада жүлдеге таласады.
03.02.2026, 18:23 29456
Қазақстан мен Пәкістан: ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
Сурет: depositphotos.com
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Пәкістанға алдағы мемлекеттік сапары қарсаңында ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, оның ішінде саяси диалогты, сауда-экономикалық өзара іс-қимылды, көпжақты ынтымақтастық пен гуманитарлық байланыстарды қамтитын инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
31.01.2026, 21:05 35696
Қазақстан мен Түркия арасындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың Түркия Республикасына ресми сапары қарсаңында қарқынды дамып келе жатқан стратегиялық серіктестігінің негізгі бағыттарын, оның ішінде саяси диалог, сауда-инвестициялық ынтымақтастық, көпжақты өзара іс-қимыл және мәдени-гуманитарлық байланыстарды қамтитын инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
07.01.2026, 11:50 56911
Рождестволық литургия Алматыдағы Вознесенский соборында өтті
Сурет: mitropolia.kz
Қаңтардың 6-нан 7-не қараған түні Алматыдағы Вознесенский соборында Христостың туған күніне орай мерекелік құдайлық литургия өтті. Қызметті Астана және Қазақстан митрополиті, Қазақстан Православие шіркеуінің приматы Александр басқарды. Мерекелік шараға шіркеуге көптеген шіркеу қызметкерлері, дінбасылары және қонақтар жиналды.
25.12.2025, 16:11 75551
Дүние жүзіндегі католиктер Рождество мерекесін тойлайды
Сурет: Depositphotos
Дүние жүзіндегі католиктер Рождествоны 25 желтоқсанда тойлайды, Иса Мәсіхтің туған күнін және бұл оқиғаның христиан діні үшін маңыздылығын еске алады. Бұл күні салтанатты рәсімдер өткізіліп, отбасылар шырша дастарханына жиналып, сыйлықтар мен ізгі тілектер алмасады.
22.12.2025, 12:18 89111
Қазақстанның барлық қалаларында жаңа жылдық шыршалар жағылды
Сурет: Алматы
Жаңа жыл қарсаңында Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қалаларда бас шыршаларды салтанатты түрде жағу рәсімі өтті. Мерекелік шаралар орталық алаңдар мен қоғамдық орындарда өтіп, мыңдаған тұрғындар мен қонақтардың назарын аударды.
Қала тұрғындары мен қонақтарын жеңіл инсталляциялар, жарқын көше безендіру және мерекелік атмосфера қуантты. Көптеген аймақтарда шыршаны жағу концерттермен, қойылымдармен және балалар ойын-сауықымен сүйемелденді.
17.12.2025, 20:21 118801
Қазақ-жапон ынтымақтастығының негізгі бағыттары
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапарына орай қазақ-жапон ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, оның ішінде сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы, сондай-ақ ядролық қаруды таратпау бағытындағы өзара іс-қимылды көрсететін инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
25.11.2025, 11:50 157821
Фотограф Келіншектауды көрсетті: басқа ғаламға ұқсайтын таулар
Сурет: dots_foto/instagram
Белгілі алматылық фотограф Дмитрий Доценко Түркістан облысындағы Келіншектау тауларының жарқын суреттерімен көрермендерді таң қалдырды. Ол, өз сөзімен айтқанда, "алып доломит жартастарының етегінде жатқан" Абай ауылында болды. Фотограф суреттерді Instagram желісінде бөлісті.
Келіншектау тауларының етегінде орналасқан шағын ауыл - пішінімен, күшімен және жеңіл, дерлік жарқыраған құрылымымен таң қалдыратын орасан зор доломит жартастары. Бұл таулар басқа, ежелгі геологиялық ғаламның кіреберісінде тұрғандай сезім тудырады. Мен бұл жерді бүкіл Қаратау жотасын жақсы көремін", - деп жазды Доценко.
