10.02.2026, 14:03 122101
Қазақстан мен Америка мемлекеттері ұйымы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстанның АҚШ-тағы Елшісі Мағжан Ілиясов Америка мемлекеттері ұйымының (АМҰ) бас хатшысы Альберт Рамдинмен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында ҚР Сыртқы істер министрлігінің Елшіні Қазақстанның АМҰ жанындағы Тұрақты байқаушысы ретінде аккредиттеу туралы вербалды нотасының көшірмесі тапсырылды. Тараптар ұйыммен өзара әрекеттестіктің қазіргі ахуалы мен даму келешегін, сондай-ақ халықаралық және аймақтық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады.
М.Ілиясов Бас хатшыны Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтарымен, оның ішінде көпжақты алаңдар аясындағы ұстанымдарымен таныстырды.
Өз кезегінде А.Рамдин бейбітшілікті ілгерілету жолындағы бірлескен күш-жігерді нығайту мақсатында Қазақстан мен АМҰ арасындағы диалогты жандандыруға, сондай-ақ Латын Америка елдерімен сауда-экономикалық қатынастарды кеңейтуге қызығушылық білдірді.
10.02.2026, 20:39 9976
Қазақстан Жидда қаласында өткен қайырымдылық фестиваліне қатысты
Сурет: gov.kz
Қазақстан өткен "Ізгі іс жолындағы бір кесе" (A Cup for a Good Cause) атты жыл сайынғы қайырымдылық фестиваліне қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Аталған іс-шараға Қазақстанның қатысуы еліміздің Жидда қаласындағы Бас консулдығының белсенді қолдауымен қамтамасыз етіліп, Сауд Арабиясы Корольдігімен мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту жөніндегі жұмыс аясында жүзеге асырылды.
Қазақстанның ұлттық экспозициясы фестивальге келушілер мен халықаралық қоғамдастық өкілдері тарапынан зор қызығушылық тудырды. Фестиваль шеңберінде іс-шара қонақтары еліміздің мәдениетімен, ұлттық дәстүрлерімен, дәстүрлі тұрмыс элементтерімен, сондай-ақ қазақ ұлттық асханасының ерекшеліктерімен танысу мүмкіндігіне ие болды. Ұсынылған материалдар мен экспозициялар қазақ халқының бай тарихи-мәдени мұрасы туралы түсінікті кеңейтуге ықпал етті.
Сонымен қатар, іс-шара қонақтарына Қазақстанның мәдени және танымдық туристік маршруттары ұсынылды. Оларға тарихи қалалар, сәулет ескерткіштері, мәдени мұра нысандары және этнотуристік бағыттар кіріп, халқымыздың дәстүрлері мен тұрмысын таныстыруға мүмкіндік берді.
Қазақстанның мәдени және танымдық туристік маршруттары ұсынылған іс-шарада тарихи қалалар, сәулет ескерткіштері, мәдени мұра нысандары және этнотуристік орындар кіріп, халқымыздың дәстүрлері мен тұрмысы таныстырылды. Жергілікті тұрғындар мен шетелдік қонақтар ел табиғатының сан қырлығын - көркем каньондар мен шексіз далалардан бастап, таулы ландшафттар мен көлдерге дейін - жан-жақты танысу мүмкіндігіне ие болды.
Қазақстанның Бас консулдығы мен қазақстандық диаспора "Өз Елінің мәдениеті мен дәстүрлерін насихаттаудағы белсенді қатысуы үшін" арнайы естелік сыйлықпен марапатталды.
Жидданың Бірінші Әйелдер Қайырымдылық Қауымдастығы (Jeddah First Women's Charity Association) басқармасының төрайымы Др. Хала Али Хасан қазақ диаспорасына ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді лайықты дәрежеде танытқаны үшін алғыс білдіріп, мәдени өзара іс-қимылды жалғастыруға дайын екендіктерін жеткізді.
Өз кезегінде Қазақстанның Жидда қаласындағы Бас консулы Руслан Қоспанов фестивальге Қазақстанның белсенді қатысуы үйлесімді командалық жұмыстың нәтижесі болғанын атап өтті.
Жидда қаласының Бірінші Әйелдер Қайырымдылық Қауымдастығы (Jeddah First Women's Charity Association) ұйымдастырған іс-шараға түрлі елдерден келген 100-ден астам қатысушы, оның ішінде 13 мемлекеттің бас консулдықтары қатысып, өз елдерінің мәдени және ұлттық көрмелерін таныстырды. Фестиваль барысында жиналған қаражат аз қамтылған отбасылар мен балаларға қолдау көрсетуге бағытталды.
10.02.2026, 19:36 10171
Мумбайдағы қазақстандық павильон халықаралық деңгейде танылды
Сурет: gov.kz
Қазақстандық делегация Азиядағы ең ірі халықаралық туристік көрмелердің біріне қатысты: "Outbound Travel Market (OTM) - 2026", деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстандық делегация құрамына Қазақстанның Үндістандағы Елшілігі мен Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері кірді. Сонымен қатар іс-шараға жетекші қазақстандық туристік компаниялардың басшылары, сондай-ақ "Air Astana" әуекомпаниясы, "Ritz-Carlton Kazakhstan" қонақүйлер желісі және басқа да бейінді компаниялар сияқты ұйымдардың өкілдері қатысты.
Қазақстандық павильон заманауи дизайнерлік шешімде көрініс тапқан еліміздің бай және үйлесімді мәдени мұрасын ұсынды. Экспозиция Қазақстанның ұлттық шеберлігін, мәдениеті мен өзіндік ерекшелігін айқын көрсетіп, Орталық Азиядағы жетекші туристік бағыттардың бірі ретіндегі позициясын нығайтуға ықпал етті.
Ұсынылған экспозиция кәсіби қоғамдастықтың айтарлықтай назарын аударды және көрме қорытындысы бойынша "Қалалық туризмді үздік насихаттағаны үшін" беделді марапатқа ие болды.
Мумбайдағы көрме аясында қазақстандық делегация жетекші туроператорлармен, авиатасымалдаушылармен және халықаралық қонақүй желілерімен 100-ден астам мақсатты В2В кездесулер өткізді. Келіссөздер кіріс туризмін дамытуға, жаңа туристік өнімдерді құруға және серіктестікті кеңейтуге бағытталған, әсіресе болашағы зор үнді нарығына баса назар аударылды.
Көрменің соңғы күнінде Қазақстан "OTM-2026" көрмесімен бірге өткізілген тақырыптық нетворкинг Үндістанның туристік саласымен үнемі дамып келе жатқан өзара іс-қимылын нығайтуға септігін тигізді.
Кездесулер форматы туристік бағыттардың таныстырылымын және Қазақстан мен Үндістан арасындағы туризм, авиация және инвестиция салаларындағы ынтымақтастықтың тұрақты даму динамикасын айқын көрсетті.
Көрме оның тарихындағы ең ірісі болды: оған 60-тан астам елден, сондай-ақ Үндістанның 30 штаты мен одақтас аумақтарынан 2200-ден астам өкіл қатысты. Іс-шараға қатысушылар арасында үкіметтік құрылымдардың, ұлттық туристік ұйымдардың, әуе компанияларының, қонақ үй желілерінің жоғары лауазымды өкілдері және әлемдік туризм индустриясының жетекші ойыншылары бар.
10.02.2026, 18:35 118376
Қазақстан Венада ғарыш саласындағы жетістіктерін таныстырды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның делегациясы БҰҰ-ның Ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта пайдалану жөніндегі комитетінің (КОПУОС) Ғылыми-техникалық кіші комитетінің (ҒТКК) 63-сессиясына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сессия аясында Василий Фесенков атындағы Астрофизикалық институттың директоры Шыңғыс Омаров Қазақстанның ғарыштық жағдайдан хабардар болу (SSA - Space Situational Awareness) саласындағы қазіргі ғылыми-техникалық жетістіктері туралы презентация жасап, Жерге таяу ғарыш кеңістігінe бақылау жүргізу және ғарыш қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын атап өтті.
Сонымен қатар, іс-шара шеңберінде Ш.Омаров Біріккен Араб Әмірліктерінің Ғарыш агенттігі (UAE Space Agency) өкілдерімен кездесу өткізді. Онда тараптар ғарыш саласындағы ғылыми және қолданбалы ынтымақтастықты дамыту, оның ішінде ғарыштық зерттеулер, деректер мен технологиялар алмасу және SSA саласындағы ықтимал бірлескен бастамалар мәселелері бойынша пікір алмасты.
Қазақстандық тараптың ҒТКК КОПУОС жұмысына қатысуы Қазақстанның ғарыш саласындағы халықаралық өзара іс-қимылды нығайтуға бейілділігін және ғарыш қызметінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету жөніндегі жаһандық күш-жігерге қосып отырған үлесін растайды.
10.02.2026, 17:14 119061
Прагада ашылған көрмеде қазақ бейнелеу өнері көрсетілді
Сурет: gov.kz
Прагадағы Ұлттық азшылықтар үйінің галереясында чех және еуропалық мәдени қоғамдастық өкілдерінің қатысуымен "Сырлы Шығыс" көрмесінің ашылу салтанаты өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Экспозицияға Чехияға кеңінен танымал жерлесіміз, медицина ғылымдарының докторы, Чехияның Адам құқықтары және ұлттық азшылықтар істері жөніндегі бұрынғы министрі Жәмилә Стехликованың кескіндемелік туындылары мен оның әкесі - белгілі қазақстандық сәулетші әрі материалдық мәдениет зерттеушісі Алмас Ордабаевтың фотосуреттері қойылды.
Ж.Стехликова өз шығармаларында туған өлкесі мен Орталық Азия көріністерін арқау етіп, кең байтақ дала мен тау көріністерін және сәулет ескерткіштерін шебер бейнелеген. А.Ордабаевтың фотосуреттері болса, экспозиция мазмұнын байытып, өткен ғасырдағы қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салты мен өмірінен сыр шертті.
Қазақстанның Чехиядағы Елшісі Қайрат Әбдірахманов суретшіні көрменің ашылуымен құттықтап, Чехияда қазақ мәдениетін дәріптеуге қосқан қомақты үлесі үшін алғыс білдірді. Ол мұндай бастамалардың екі ел арасындағы, сондай-ақ ежелгі Жібек жолы бойындағы Орталық Азиямен көпжақты байланыстарды дамытудағы маңызы зор екенін атап өтті.
"Сырлы Шығыс" көрмесі 2026 жылдың 20 ақпанына дейін келушілерге есігі ашық болады.
10.02.2026, 16:15 121146
Қазақстан мен БҰҰ АзТМЭӘК ынтымақтастықтың басым бағыттарын талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстанның БҰҰ-ның Азия және Тынық мұхиты өңіріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясы (БҰҰ АзТМЭӘК) жанындағы Тұрақты өкілі Марғұлан Баймұхан БҰҰ АзТМЭӘК Бас хатшысының серіктестік және үйлестіру мәселелері жөніндегі орынбасары Шомби Шарппен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен БҰҰ АзТМЭӘК арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі ахуалын талқылап, Азия-Тынық мұхиты өңіріндегі ең беделді өңірлік ұйымдардың бірімен серіктестікті одан әрі нығайтудың перспективаларын қарастырды.
Ерекше назар Қазақстанның Алматыда БҰҰ АзТМЭӘК-ның Тұрақты даму үшін цифрлық шешімдер орталығын құру жөніндегі бастамасына аударылды. Бұл Орталық тұрақты даму мүддесінде мемлекеттер арасында тәжірибе, озық практикалар және цифрлық технологиялар алмасуын ілгерілетуге бағытталған жаңа өңірлік БҰҰ институты болмақ.
Елші Ш.Шарпты Қазақстанның қазіргі және жоспарланған әлеуметтік-экономикалық бастамалары туралы хабардар етті. Сонымен қатар әңгіме барысында мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға, азаматтармен диалогты күшейтуге және инклюзивті әрі тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге бағытталған елдегі конституциялық реформалар қозғалды.
БҰҰ-ның Азия және Тынық мұхиты өңіріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясы (АзТМЭӘК) - өңірдегі ең ауқымды үкіметаралық платформа. Штаб-пәтері Бангкок қаласында орналасқан Комиссия 53 мүше мемлекет пен 9 қауымдастырылған мүшенің тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу жолындағы ынтымақтастығына жәрдемдеседі. БҰҰ АзТМЭӘК - Біріккен Ұлттар Ұйымының бес өңірлік комиссиясының бірі.
10.02.2026, 13:08 122326
Қазақстан мен Латвия транзит және көлік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуды жалғастыруда
Сурет: gov.kz
Рига қаласында Қазақстанның Латвиядағы Елшілігінің қолдауымен Латвия стивидор компаниялар қауымдастығы мен Латвия темір жолы бірлесіп ұйымдастырған "Латвия-Қазақстан" бизнес конференциясы өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстанның Латвиядағы Елшісі Дәурен Кәріпов Шығыс-Батыс және Солтүстік-Оңтүстік бағыттары бойынша негізгі халықаралық "торап" ретіндегі Қазақстанның транзиттік және көліктік әлеуетінің тұрақты дамуы туралы хабардар етті. Ол Қазақстанда жаңа темір және автокөлік жолдарын пайдалануға беру, заманауи көлік-логистикалық орталықтарды салу және тиімді цифрлық экожүйе құру бойынша қабылданып жатқан шаралардың дер кезінде жүзеге асырылып жатқанын жеткізді.
Бұл Қазақстан-Латвия қарым-қатынастарын кеңейту және тереңдету үшін қосымша қолайлы жағдайлар жасайды", - деп атап өтті Елші.
Латвия Көлік министрлігінің Мемлекеттік хатшысы Андулис Жидковс елдің дамыған порт және теміржол инфрақұрылымы негізінде көлік және логистика саласындағы екі елдің ынтымақтастығын нығайтуға мүдделі екенін растады. Ол Үкіметтің халықаралық жүк транзитінің көлемін арттыру бойынша қабылдап жатқан шаралар туралы мәлімдеді. Андулис Жидковс олардың ішінде қазақстандық өнімдердің үлесі айтарлықтай екенін атап өтті. Осыған байланысты ол мультимодальды логистикалық бағыттарды дамыту бойынша бірқатар ұсыныстар жасады.
Іс-шараға қатысушылар көлік саласындағы бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтарды іс-жүзінде жүзеге асыру бойынша пікір алмасып, жаңа бірлескен жобалардың перспективаларын талқылады.
Конференцияға Латвия Көлік министрлігі мен Кеден қызметінің басшылығы, сондай-ақ екі елдің бизнес және салалық қауымдастық өкілдері қатысты.
10.02.2026, 12:57 122616
Қазақстан СІМ басшысы Түркия Елшісін қабылдады
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Қазақстандағы Түркия Республикасының Елшісі Мұстафа Капуджуды қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Түркия ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларын талқылады.
Кездесу барысында екі ел арасындағы кеңейтілген стратегиялық серіктестікті жан-жақты нығайтуға бағытталған уағдаластықтарды іске асыру мәселелеріне, сондай-ақ алдағы биік және жоғары деңгейдегі сапарлардың дайындық барысына ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар тараптар Қазақстан-Түркия үкіметаралық экономикалық комиссиясының 14-ші отырысын ұйымдастыру мәселелерін талқылап, сауда-экономикалық, инвестициялық және көлік-логистикалық салалардағы практикалық өзара іс-қимылды күшейту мен бірлескен жобаларды іске асырудың маңыздылығын атап өтті.
Қазақстан мен Түркия арасындағы достық қатынастардың жоғары деңгейін растай отырып, тараптар Түркі мемлекеттері ұйымы аясында тығыз ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруға өзара мүдделілігін білдірді.
09.02.2026, 22:39 199846
Қазақстан мен Үндістан стратегиялық серіктестікті нығайту перспективаларын талқылады
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Үндістан Республикасының Елшісі Сайлас Тангалды қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында тараптар Қазақстан мен Үндістан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға өзара мүдделілігін, сондай-ақ БҰҰ, ШЫҰ және АӨСШК-ті қоса алғанда, көпжақты алаңдар аясында тығыз өзара іс-қимылды жалғастыруға дайын екендіктерін растады.
Орталық Азия - Үндістан" диалогын өңірлік ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылауға арналған маңызды платформа ретінде одан әрі ілгерілетудің маңыздылығы аталып өтті.
Министр Үндістанды Оңтүстік Азиядағы негізгі серіктес ретінде атап өтіп, Қазақстан мен Үндістан арасындағы ынтымақтастықты дамытудың ерекше маңыздылығын айтты. Сауда-экономикалық және инвестициялық өзара іс-қимылдың басымдығына, көлік-логистикалық байланыстарды дамытуға, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық пен туризмді нығайтуға ерекше назар аударды.
Өз кезегінде Елші кездесу үшін алғысын білдіріп, Нью-Делидің Қазақстанмен көпформатты ынтымақтастықты белсендетуге қызығушылығын растады.
Кездесу қорытындысы бойынша сұхбатттастар екіжақты және көпжақты өзара қарым-қатынастың өзекті мәселелері бойынша тұрақты байланыста болуға уағдаласты.
