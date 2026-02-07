Словенияның фармацевтика көшбасшылары Қазақстанмен стратегиялық серіктестікті нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Словениядағы Елшісі Алтай Әбибуллаевтың Словениядағы әлемге әйгілі фармацевтикалық компаниялардың басшылығымен-KRKA басшысы Йоже Коларичпен, сондай-ақ басқарма төрағасы Грегор Макуцпен және Lek-Sandoz басқарма мүшелерімен кездесулерінде екіжақты инвестициялық ынтымақтастықты дамытудың жай-күйі мен перспективалары және олардың Қазақстан нарығында озық препараттарының болуын кеңейту қаралды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші бизнесті, инвестицияларды және сыртқы экономикалық қызметті қолдаудың өзара жандануы мен институционалдық тетіктері тұрғысынан Қазақстан мен Словения арасындағы жалпы тауар айналымы қазіргі уақытта шамамен 170 млн еуроны құрайтынын, бұл ретте осы көлемнің елеулі үлесі KRKA және Lek-Sandoz компанияларының қызметі есебінен қалыптасатынын атап өтті, бұл олардың екіжақты экономикалық дамудағы жүйе құраушы рөлін көрсетеді. Тіркеу және реттеу рәсімдерін үйлестіру тетіктерін пайдалана отырып, көрші елдердің нарықтарына фармацевтикалық компаниялардың қатысуын ұлғайту мүмкіндіктерін қоса алғанда, Қазақстанның Орталық Азия мен Кавказ үшін өңірлік хаб ретіндегі рөлі аталып өтті.
KRKA басшылығы Қазақстан Елшісіне Еуропадағы ең заманауи және озық фармацевтикалық зауыттардың бірі таныстырды. Әлемнің 70 еліндегі компанияның жаһандық құрылымы, жаңа зерттеулер мен жобаларға салынатын инвестициялардың ауқымы туралы, сондай-ақ медициналық қоғамдастықпен маркетингтік және кәсіби өзара іс-қимылды кеңейтуді қоса алғанда, Қазақстандағы операциялық және коммерциялық қызметті дамыту туралы өзекті ақпарат ұсынылды.
Lek-Sandoz-пен келіссөздер барысында реттеуші орта және Қазақстан нарығына қол жеткізу, компанияның мемлекеттік және корпоративтік сатып алуларға қатысуы, сондай-ақ өндірісті оқшаулау, Астана Халықаралық қаржы орталығының арнайы экономикалық аймақтары мен құралдарын пайдалану перспективаларын қоса алғанда, инвестициялық ынтымақтастықты, болжамдылықты және және қорғауды нығайту мүмкіндіктеріне басты назар аударылды.
Елші компания басшылығын 12 наурызда Люблянадағы "AI&Digital Bridge" бизнес-форумына және 13 наурызда өтетін Бірлескен үкіметаралық комиссияның отырысына белсенді қатысуға шақырды. Іс-шара аясында инновациялық даму, цифрлық шешімдерді енгізу және өнеркәсіп пен фармацевтика секторында жасанды интеллектті қолдану мәселелерін талқылау жоспарлануда. Сондай-ақ компаниялар 2026 жылғы 4-5 наурызда Түркістандағы қазақстандық фармацевтикалық форумның жұмысына қатысуға ниеттерін білдірді.
Аталған компаниялар стратегиялық экономикалық әріптестікті тереңдетуге, инвестициялық қатысуды кеңейтуге және ұзақ мерзімді тұрақтылыққа, технологиялық дамуға және өзара экономикалық пайдаға бағдарланған ынтымақтастықтың практикалық жол картасын қалыптастыруға өзара мүдделілігін растады.
KRKA компаниясының жүйесінде 13 мың қызметкер жұмыс істейді, оның ішінде Қазақстанда 103 адам, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеуге және әзірлеуге бағытталған инвестиция көлемі 185 млн еуроны құрайды, 2026 жылға 300 млрд. астам таблетка шығару жоспарлануда, компания айналымының көлемі 2025 жылдың қорытындысы бойынша 2,05 млрд еуроны құрады, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 7% - ға ұлғайған.
Lek-Sandoz компаниясының жүйесінде 23 мыңға жуық қызметкер жұмыс істейді, оның ішінде Қазақстанда 1 адам, жаңа дәрі-дәрмектерді зерттеуге және әзірлеуге инвестициялар көлемі 100 млн еурон болса, компания айналымының көлемі 2025 жылдың қорытындысы бойынша 530 млн еуроны құрады.
