Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Өнеркәсіптік объектілер үшін санитариялық-қорғау аймақтарын белгілеудің жаңа қағидалары
тақырып бойынша жаңалықтар
Алматыда ірі заңсыз нысан сот шешімімен бұзылып жатыр
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Күн бетінде ең қуатты жарқыл болды
18 қаңтарда Мәскеу уақытымен сағат 21:09-да рентген диапазонындағы 4341 күн дақ тобында (S14E22) 59 минутқа созылған X1.9 жарқылы тіркелді", - делінген Ресейдің Е.К.Федоров атындағы қолданбалы геофизика институтының хабарламасында.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
2026 жылы салық режимін қалай таңдауға болады: кәсіпкерлер 1 наурызға дейін хабарлама тапсыруы қажет
Жаңа Салық кодексі аясында арнаулы салық режимдерінің саны қысқартылды, яғни олар үшке дейін оңтайландырылды. Бұған дейін олардың саны жеті болған. Қазіргі таңда үш арнаулы салық режимі қалды. Біріншісі - оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. Екіншісі - өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі. Үшіншісі - шаруа және фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі", - деп атап өтті ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің Арнаулы салық режимдерін әкімшілендіру басқармасының басшысы Ерқанат Шыңберген.
- Салық төлеушінің кабинеті (АЖ СӘИЖ жүйесінде "Құжаттарды тапсыру" - "Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама" бөлімі).
- "E-Salyq Business" арнайы мобильді қосымшасы арқылы ("Қызмет" - "ЖК салық салу режимін өзгерту" бөлімі).
- Қағаз нұсқада орналасқан жері бойынша МКБ арқылы;
- Банктердің мобильді қосымшалары арқылы (қазіргі уақытта бұл сервис Kaspi Bank қосымшасында "Мемлекеттік қызметтер" - "ЖК реквизиттері мен салық режимін өзгерту" бөлімінде іске асырылған) беруге болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Алматы мектептері жаңа платформада қалады: сот Kundelik-тің өтінішін қанағаттандырмады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Kundelik төңірегіндегі дау: Алматы мектептері жаңа платформада жұмысын жалғастырып жатыр
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес, компания өз заңды мүдделерін қорғау және түпкілікті сот актілеріне қол жеткізу мақсатында барлық сот сатысына жүгіну құқығын сақтайды. Интернетте таралып жатқан ақпарат шындыққа жанаспайды. Іс бойынша түпкілікті сот шешімі әлі қабылданған жоқ", - деп мәлімдеді компания өкілдері.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Kundelik vs. BilimClass: Алматы мектептерінде электронды күнделік қалай ауысты
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Аида Балаева Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрын 100 жылдық мерейтойымен құттықтады
Құрметті достар! Қазақ руханиятының қара шаңырағы- Мұхтар Әуезов атындағы Ұлттық драма театрының 100 жылдық мерейтойымен баршаңызды құттықтаймын! Ғасыр бұрын "Еңлік-Кебекпен" ашылған қасиетті шымылдық содан бері талай дәуірді артқа тастап, ұлттың тағдырлы кезеңдерін, арман-мұратын сахна тілімен сөйлетіп келеді. Киелі сахнада қазақ драматургиясының інжу-маржанына айналған "Абай", "Қобыланды", "Қарагөз", "Айман- Шолпан" және өзге детуындылар сахналанды. Өнер ошағы Алматыға қоныс аударып, 1937 жылы академиялық мәртебе алды, кейін оған Мұхтар Әуезовтің есімі берілді. Бүгінде "Ұлттық" мәртебеге иетеатр әлемдік мәдени кеңістікке батыл қадам жасап келеді. Театр бүгінде ұлт өнерін өркендетіп, дәстүр сабақтастығын сақтап, үлкен шығармашылық орда қалыптастырып отыр. Театр ұжымына зор денсаулық, шығармашылық шабыт, өнер жолында жаңа жетістіктер тілеймін",- делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жетісу облысының прокуратурасы "Ардагерлер саябағына" іргелес жатқан жер учаскелерін мемлекеттік меншікке қайтарды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
20.01.2026, 12:15Нью-Делиде қазақстандық өнерпаздар өнер көрсетті 20.01.2026, 13:26Қазақстанның этникалық топтамасы "International Kids Fashion Week" аясында жоғары марапатқа ие болды55196Қазақстанның этникалық топтамасы "International Kids Fashion Week" аясында жоғары марапатқа ие болды 20.01.2026, 15:2954931Қазақстан "Жасыл аптада": аграрлық әлеуетімен таныстырып, Германиямен жаңа келісімдер орнатты 19.01.2026, 20:3354171Қазақстанда жасанды интеллект саласында ЮНЕСКО-ның үздік халықаралық тәжірибелері енгізілуде 19.01.2026, 21:3053951Қазақстан мен Өзбекстан екіжақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттары бойынша ұстанымдарын үйлестірді 06.01.2026, 20:48200216Заңнамалық актілер жаңа Цифрлық кодекске сәйкес келтіріледі 07.01.2026, 09:29179206Православиелік қазақстандықтар Рождество мерекесін тойлап жатыр 07.01.2026, 10:33179106Мемлекет басшысы Рождество мерекесімен құттықтады 13.01.2026, 20:35162126Елімізде су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі әзірленуде 14.01.2026, 10:47161966Қарағанды облысында әлеуметтік сала мәселелеріне арналған жиын өтті