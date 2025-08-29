Үкімет президент тапсырмаларын орындау аясында 2030 жылға дейінгі ҚР өңірлік даму тұжырымдамасын бекіттіҮкімет президент тапсырмаларын орындау аясында 2030 жылға дейінгі ҚР өңірлік даму тұжырымдамасын бекітті
28.08.2025, 22:00
Алматыда Шыңжаң өнері мен фотосуреттерінің көрмесі ашылды
12.08.2025, 10:05
Қазақ тазылары Хельсинкидегі WDS 2025 Дүниежүзілік иттер көрмесінде ресми түрде алғаш рет әлемге таныстырылды
Сурет: gov.kz
8 тамызда Финляндия астанасы Хельсинкиде өтіп жатқан халықаралық кинологиялық федерация (FCI) эгидасы аясындағы World Dog Show 2025 дүниежүзілік иттер көрмесінде "Қазақ тазысы" ит тұқымы ресми түрде әлемге таныстырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Дүниежүзілік іс-шараға Қазақстан делегациясы қатаң талап бойынша іріктелген әрі халықаралық деңгейде өнер көрсетуге барынша үйретілген 8 тазыны апарған болатын. Әлемнің әр түкпірінен келген 25 000 үздік иттің ішінде қазақ тазылары FCI ұйымында тіркелген дербес ит тұқымы ретінде тұңғыш рет жұрт назарына ұсынылып отыр.
Қазақтың төл ит тұқымдары алғашқы сайыста айтарлықтай маңызды нәтижеге қол жеткізді: 5 тазы өздерінің рингтерінде жүлделі орындарды жеңіп алды. "2025 жылғы Әлемнің жас чемпионы" аталымында Темірлан атты тазы жеңімпаз болды, Лашын - "Әлем чемпионы", Ару атты тағы бір тазы - "Әлем чемпионы", Көксерек пен Пана - "Әлемнің вице-чемпиондары" атанды.
Бұған қоса, Лашын мен Ару Финляндия чемпиондары ретінде марапатталды.
Қазақстанның таныстырылымы көрме қатысушылары мен қонақтарының қызығушылығын тудырды. Ұлттық атрибуттары бар жартылай орда түріндегі павильон іс-шарадағы көзге көбірек түскен алаңдардың біріне айналды. Қонақтар Қазақстаннан келген иттермен суретке түсіп, оның сыртқы сипатындағы ерекшеліктерімен, тарихымен, ерекше қасиеттерімен танысты.
Қазақстан кинологтары одағының тазының шығу тегі, қасиеттері туралы баяндады, халқымыз оны неліктен жақсы көретінін және қадірлейтінін түсіндірді, ол біздің ұлттық байлығымыз, халқымыздың жеті қазынасының бірі саналатынын жеткізді.
Қазақы тазыны сақтау және таныту жөніндегі жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, 2022 жылдың тамыз айынан бері ҚР Президенті Іс басқармасының жетекшілігімен жүргізіліп келеді. Үш жылда Қазақстан кинологтары одағымен бірлесіп, осы бағытта ауқымды жұмыс атқарылды:
2023 жылы тамыз айында Қазақстан кинологтары одағы FCI-дың толыққұқылы мүшелігіне өтіп, ұлттық ит тұқымдарын халықаралық аренада таныстыру құқына ие болды.
2024 жылы мамырда Астанада өткен монотұқымды иттер көрмесі кезінде FCI комиссиясы 100 тазыны зерттеді.
2024 жылы 3 қыркүйекте Амстердамда "қазақы тазы" тұқымын әдепкі тану туралы шешім шығып, Қазақстанға оның толыққанды иесі деген мәртебе берілді.
Тазы тұқымын дамыту, халықаралық сайыстарға белсенді түрде қатыстыру сынды шарттар орындалған жағдайда 2034 жылға қарай оны толықтай тану туралы шешім шығуға тиіс. World Dog Show 2025 көрмесіне қатысып, Хельсинкиде тазыларды ресми түрде жұрт назарына ұсыну осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі болды.
18.07.2025, 19:21
"Еуразия жүрегіне саяхат" экспедициясы Худжандтан Истаравшанның бекініс қабырғаларына дейінгі бағытты жалғастырды
Орталық Азия бағыты аясында "Еуразия жүрегіне саяхат" экспедициясының қатысушылары Тәжікстанның ең көне қалаларының бірі - Худжандаға барды. Мұнда олар архитектурасы ерекше шығыс үлгісіндегі үлкен мұражай-мәдени кешенге барды.
Худжандтағы қарқынды бағдарламадан кейін экспедиция екі мың жылдан астам тарихы бар, бір кездері Струщана деп аталған қалағэ - Истаравшанға аттанды. Онда қатысушылар қалпына келтірілген Мугтеппа бекінісі көтерілген төбеге шықты. Үлкен мұнаралар, күмбезді пішіндер мен бекініс қабырғалары ортағасырлық цитадельдің бейнесін ашады, ол қала мен оның айналасындағы төбелердің көркем көріністерін тамашалауға болады.
Худжанд пен Истаравшанға бару экспедицияға қатысушылар үшін тек географиялық орын ауыстыру ғана емес, Тәжікстанның мәдени және тарихи кеңістігіне терең ену болды. Бұл орындар саяхатшылардың өткен мен бүгінді, халықтың сәулеті мен рухын, оның поэзиясын, күші мен қадір-қасиетін біріктіре білуіне түрткі болды.
29.05.2025, 20:25
Көлсай көлдері-Қазақстан табиғатының інжу-маржандары
Көлсай көлдері-өзінің әсемдігімен және ерекше табиғатымен туристерді тартатын Қазақстанның ең көрікті жерлерінің бірі. Алматы облысында, Қырғызстан шекарасына жақын жерде орналасқан Тянь-Шаньның әсем таулы алқабында орналасқан Көлсайдың үш көлін "Солтүстік Тянь-Шаньның інжу-маржандары" деп атайды.
Көлдердің әрқайсысы әр түрлі биіктікте орналасқан, яғни теңіз деңгейінен 1800-ден 2850 метрге дейін. Мұндағы су шыршалы ормандарды, жартастарды және аспанды бейнелейтін керемет мөлдір және бай көгілдір түсте. Таудың таза ауасы мен тыныштықтың арқасында Көлсай көлдері экотуризм, жаяу серуендеу, кемпинг және балық аулау үшін танымал орынға айналды.
09.05.2025, 13:09
Алматыда Жеңіс күні атап өтілді
01.05.2025, 22:11
Қазақстан халықтарының бірлігі күні атап өтілді
Сурет: gov.kz
Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі - мемлекеттік мереке және демалыс күні болып табылады. Мереке 1996 жылдан бері тойланып келеді. 1995 жылғы 18 қазанда 1 мамырды Қазақстан халықтарының бірлігі күні деп жариялау туралы Жарлыққа қол қойылды, осылайша Еңбекшілердің халықаралық ынтымақтастығы күнін мерекелеу тоқтатылды.
Қазақстан халқы Ассамблеясының деректері бойынша республикада бейбітшілік пен келісімде 130-ға жуық этнос тұрады. Халықтың бірлігі - толеранттылық пен мәдениетаралық диалогқа негізделген күшті және гүлденген мемлекеттің көрсеткіші болып табылады.
09.04.2025, 20:38
Көктем кереметі: Алматыда өрік ағаштарының ғажайып гүлденуі
Сурет: instagram.com/dots_foto
Айналада бұтақтар әлі гүлдемесе де ағаштар ақшыл-қызғылт бұлтқа оранған. Бұл ғажайып көрініс небәрі бірнеше күнге ғана созылады және де мен жыл сайын жаңа фотосуреттер түсіру үшін осы сәтті асыға күтемін", - деп жазды алматылық фотограф Дмитрий Доценко Instagram парақшасында.
28.03.2025, 17:31
Zgc Forum 2025 конференциясында Робот-гуманоидтар ұсынылды
Сурет: Xinhua/Ju Huanzong
2025 жылы Zhongguancun Forum (ZGC Forum) жыл сайынғы конференциясы "Жаңа сапалы өндірістік күштер мен жаһандық технологиялық ынтымақтастық" тақырыбында өтіп, адам тәрізді роботтар саласындағы ең жаңа технологиялар мен өнімдер көрсетілді, деп хабарлайды Синьхуа.
22.03.2025, 19:00
Қазақстанда Наурыз мерекесі қалай атап өтілуде
Сурет: gov.kz
Наурыз - түркі халықтары арасында көктем мен жаңа жылдың келуін бейнелейтін ежелгі мерекелердің бірі, сондай-ақ оны көктемгі жаңару мерекесі деп атайды.
