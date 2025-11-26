25.11.2025, 11:50 8196
Фотограф Келіншектауды көрсетті: басқа ғаламға ұқсайтын таулар
Сурет: dots_foto/instagram
Белгілі алматылық фотограф Дмитрий Доценко Түркістан облысындағы Келіншектау тауларының жарқын суреттерімен көрермендерді таң қалдырды. Ол, өз сөзімен айтқанда, "алып доломит жартастарының етегінде жатқан" Абай ауылында болды. Фотограф суреттерді Instagram желісінде бөлісті.
Келіншектау тауларының етегінде орналасқан шағын ауыл - пішінімен, күшімен және жеңіл, дерлік жарқыраған құрылымымен таң қалдыратын орасан зор доломит жартастары. Бұл таулар басқа, ежелгі геологиялық ғаламның кіреберісінде тұрғандай сезім тудырады. Мен бұл жерді бүкіл Қаратау жотасын жақсы көремін", - деп жазды Доценко.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.10.2025, 18:11 37921
Цзиндэчжэньдегі қытай фарфор мұражайы
01.10.2025, 10:16 55126
Чемпиондар лигасы: «Қайрат» өз алаңында мадридтік «Реалдан» ірі есеппен жеңілді
Сурет: gov.kz
UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің екінші турында қазақстандық «Қайрат» (Алматы) испаниялық «Реал Мадрид» (Испания) командасын қабылдады, деп хабарлайды Inform.kz.
Алматының Орталық стадионындағы тарихи матч алаң иелерінің шабуылымен басталды. Әп дегеннен «Қайрат» ойыншылары қонақтарға қауіп төндіріп, Куртуаның қақпасын торуылдаумен болды. Алайда Хаби Алонсо жаттықтыратын футболшылар да қарап қалмады. Орайы келгенде шабуылға шығып, Шерхан Қалмырзаның да шеберлігін тексеріп көрді.
Кездесудің 25-минутында «Қайрат» командасының қақпасына пенальти белгіленіп, он бір метрліктен оныншы нөмірдегі Мбаппе гол соқты. Осылайша корольдік клуб есепте алға шықты. Мұнан соң таблодағы есеп екінші таймда өзгерді. «Реалдың» үздігі Киллиан 52-минутта дубль авторы атанды. Ойынның 58 минутында Мбаппенің тамаша мүмкіндігі болған. Алайда қақпа алдында білгенінен жаңылды. Дегенмен қырағы шабуылшы 74-минутта хет-трик жасап, есепті еселей түсті.
Қонақтар мұнымен тоқтап қалмады. Кезекті шабуылдарының бірін Камавинга голға айналдырды. Франциялық ойыншы 83-минутта кездесудегі төртінші голды өз атына жазды. Ал, Браим Дияс ойынның нүктесін қойды.
Өкінішке қарай, Орталық стадиондағы 22 788 жанкүйер жиналған ойында алаң иелері 0:5 есебімен қарсылас командаға жол берді.
19.09.2025, 10:04 77956
Аты аңызға айналған император Цинь Шихуанның терракот әскері - әлемнің сегізінші кереметі
Шэньси (Солтүстік Батыс Қытай) провинциясының Сиань қаласы аты аңызға айналған император Цинь Шихуанның (б.д. дейін 259-210 жж) терракот әскерінің бірегей мұражайымен әйгілі. Кейбір деректер бойынша жыл сайын мұражай миллионнан астам туристерді қабылдайды.
22 жүзжылдық бұрын құрылған терракот әскері әлемдік ЮНЕСКО мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Ол шынымен де әлемнің сегізінші кереметі болып танылды.
Мұражай кешені Линьтун ауданының Циньлинчжэнь қыстағында орналасқан. Ол Сианьнан 35 шақырым жерде.
08.09.2025, 12:25 87556
Айдың тұтылуы: түнгі аспаннан фоторепортаж
Сурет: instagram/dots_foto
Қазақстандықтар Айдың ең ұзақ, толық тұтылуына куә болды. Бірегей табиғат құбылысы қыркүйектің 8-іне қараған түні аяқталды, деп хабарлайды Inform.kz.
Фесенков атындағы астрофизика институты мамандарының мәліметінше, 7 қыркүйек күні сағат 21:26-да Ай Жердің жартылай көлеңкесіне ене бастады.Толық фаза 22:29-да басталып, 23:53-те аяқталған. Ал тұтылудың өзі 8 қыркүйек сағат 00:56-да толық аяқталды.
Ай толық фазада 1 сағат 22 минут болады және қызғылт түске боялады.Астрономдар бұл әсер күн сәулесінің Жер атмосферасына шашырауынан туындайтынын атап өтті. Қысқа толқындар - көк және жасыл - шашыраңқы, ал ұзын толқындар - қызыл және қызғылт сары - әрі қарай өтіп, Айдың бетіне шағылысады. Сондықтан оны жиі "Қанды Ай" деп атайды.
03.09.2025, 18:17 96621
Бейжіңде Жеңістің 80 жылдығына арналған әскери парад өтті
Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында милитаристік Жапонияны жеңгені мен Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығына орай үлкен әскери шеру өтті.
28.08.2025, 22:00 101996
Алматыда Шыңжаң өнері мен фотосуреттерінің көрмесі ашылды
12.08.2025, 10:05 107576
Қазақ тазылары Хельсинкидегі WDS 2025 Дүниежүзілік иттер көрмесінде ресми түрде алғаш рет әлемге таныстырылды
Сурет: gov.kz
8 тамызда Финляндия астанасы Хельсинкиде өтіп жатқан халықаралық кинологиялық федерация (FCI) эгидасы аясындағы World Dog Show 2025 дүниежүзілік иттер көрмесінде "Қазақ тазысы" ит тұқымы ресми түрде әлемге таныстырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Дүниежүзілік іс-шараға Қазақстан делегациясы қатаң талап бойынша іріктелген әрі халықаралық деңгейде өнер көрсетуге барынша үйретілген 8 тазыны апарған болатын. Әлемнің әр түкпірінен келген 25 000 үздік иттің ішінде қазақ тазылары FCI ұйымында тіркелген дербес ит тұқымы ретінде тұңғыш рет жұрт назарына ұсынылып отыр.
Қазақтың төл ит тұқымдары алғашқы сайыста айтарлықтай маңызды нәтижеге қол жеткізді: 5 тазы өздерінің рингтерінде жүлделі орындарды жеңіп алды. "2025 жылғы Әлемнің жас чемпионы" аталымында Темірлан атты тазы жеңімпаз болды, Лашын - "Әлем чемпионы", Ару атты тағы бір тазы - "Әлем чемпионы", Көксерек пен Пана - "Әлемнің вице-чемпиондары" атанды.
Бұған қоса, Лашын мен Ару Финляндия чемпиондары ретінде марапатталды.
Қазақстанның таныстырылымы көрме қатысушылары мен қонақтарының қызығушылығын тудырды. Ұлттық атрибуттары бар жартылай орда түріндегі павильон іс-шарадағы көзге көбірек түскен алаңдардың біріне айналды. Қонақтар Қазақстаннан келген иттермен суретке түсіп, оның сыртқы сипатындағы ерекшеліктерімен, тарихымен, ерекше қасиеттерімен танысты.
Қазақстан кинологтары одағының тазының шығу тегі, қасиеттері туралы баяндады, халқымыз оны неліктен жақсы көретінін және қадірлейтінін түсіндірді, ол біздің ұлттық байлығымыз, халқымыздың жеті қазынасының бірі саналатынын жеткізді.
Қазақы тазыны сақтау және таныту жөніндегі жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, 2022 жылдың тамыз айынан бері ҚР Президенті Іс басқармасының жетекшілігімен жүргізіліп келеді. Үш жылда Қазақстан кинологтары одағымен бірлесіп, осы бағытта ауқымды жұмыс атқарылды:
2023 жылы тамыз айында Қазақстан кинологтары одағы FCI-дың толыққұқылы мүшелігіне өтіп, ұлттық ит тұқымдарын халықаралық аренада таныстыру құқына ие болды.
2024 жылы мамырда Астанада өткен монотұқымды иттер көрмесі кезінде FCI комиссиясы 100 тазыны зерттеді.
2024 жылы 3 қыркүйекте Амстердамда "қазақы тазы" тұқымын әдепкі тану туралы шешім шығып, Қазақстанға оның толыққанды иесі деген мәртебе берілді.
Тазы тұқымын дамыту, халықаралық сайыстарға белсенді түрде қатыстыру сынды шарттар орындалған жағдайда 2034 жылға қарай оны толықтай тану туралы шешім шығуға тиіс. World Dog Show 2025 көрмесіне қатысып, Хельсинкиде тазыларды ресми түрде жұрт назарына ұсыну осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі болды.
18.07.2025, 19:21 123391
"Еуразия жүрегіне саяхат" экспедициясы Худжандтан Истаравшанның бекініс қабырғаларына дейінгі бағытты жалғастырды
Орталық Азия бағыты аясында "Еуразия жүрегіне саяхат" экспедициясының қатысушылары Тәжікстанның ең көне қалаларының бірі - Худжандаға барды. Мұнда олар архитектурасы ерекше шығыс үлгісіндегі үлкен мұражай-мәдени кешенге барды.
Худжандтағы қарқынды бағдарламадан кейін экспедиция екі мың жылдан астам тарихы бар, бір кездері Струщана деп аталған қалағэ - Истаравшанға аттанды. Онда қатысушылар қалпына келтірілген Мугтеппа бекінісі көтерілген төбеге шықты. Үлкен мұнаралар, күмбезді пішіндер мен бекініс қабырғалары ортағасырлық цитадельдің бейнесін ашады, ол қала мен оның айналасындағы төбелердің көркем көріністерін тамашалауға болады.
Худжанд пен Истаравшанға бару экспедицияға қатысушылар үшін тек географиялық орын ауыстыру ғана емес, Тәжікстанның мәдени және тарихи кеңістігіне терең ену болды. Бұл орындар саяхатшылардың өткен мен бүгінді, халықтың сәулеті мен рухын, оның поэзиясын, күші мен қадір-қасиетін біріктіре білуіне түрткі болды.
