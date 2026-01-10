07.01.2026, 11:50 3881

Рождестволық литургия Алматыдағы Вознесенский соборында өтті

Сурет: mitropolia.kz
Қаңтардың 6-нан 7-не қараған түні Алматыдағы Вознесенский соборында Христостың туған күніне орай мерекелік құдайлық литургия өтті. Қызметті Астана және Қазақстан митрополиті, Қазақстан Православие шіркеуінің приматы Александр басқарды. Мерекелік шараға шіркеуге көптеген шіркеу қызметкерлері, дінбасылары және қонақтар жиналды.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

тақырып бойынша жаңалықтар

25.12.2025, 16:11 22481

Дүние жүзіндегі католиктер Рождество мерекесін тойлайды

Сурет: Depositphotos
Дүние жүзіндегі католиктер Рождествоны 25 желтоқсанда тойлайды, Иса Мәсіхтің туған күнін және бұл оқиғаның христиан діні үшін маңыздылығын еске алады. Бұл күні салтанатты рәсімдер өткізіліп, отбасылар шырша дастарханына жиналып, сыйлықтар мен ізгі тілектер алмасады.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

22.12.2025, 12:18 36041

Қазақстанның барлық қалаларында жаңа жылдық шыршалар жағылды

Сурет: Алматы
Жаңа жыл қарсаңында Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қалаларда бас шыршаларды салтанатты түрде жағу рәсімі өтті. Мерекелік шаралар орталық алаңдар мен қоғамдық орындарда өтіп, мыңдаған тұрғындар мен қонақтардың назарын аударды.

Қала тұрғындары мен қонақтарын жеңіл инсталляциялар, жарқын көше безендіру және мерекелік атмосфера қуантты. Көптеген аймақтарда шыршаны жағу концерттермен, қойылымдармен және балалар ойын-сауықымен сүйемелденді.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

17.12.2025, 20:21 65731

Қазақ-жапон ынтымақтастығының негізгі бағыттары

Сурет: Depositphotos
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға ресми сапарына орай қазақ-жапон ынтымақтастығының негізгі бағыттарын, оның ішінде сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы, сондай-ақ ядролық қаруды таратпау бағытындағы өзара іс-қимылды көрсететін инфографиканы ұсынамыз, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

25.11.2025, 11:50 104896

Фотограф Келіншектауды көрсетті: басқа ғаламға ұқсайтын таулар

Сурет: dots_foto/instagram
Белгілі алматылық фотограф Дмитрий Доценко Түркістан облысындағы Келіншектау тауларының жарқын суреттерімен көрермендерді таң қалдырды. Ол, өз сөзімен айтқанда, "алып доломит жартастарының етегінде жатқан" Абай ауылында болды. Фотограф суреттерді Instagram желісінде бөлісті.

Келіншектау тауларының етегінде орналасқан шағын ауыл - пішінімен, күшімен және жеңіл, дерлік жарқыраған құрылымымен таң қалдыратын орасан зор доломит жартастары. Бұл таулар басқа, ежелгі геологиялық ғаламның кіреберісінде тұрғандай сезім тудырады. Мен бұл жерді бүкіл Қаратау жотасын жақсы көремін", - деп жазды Доценко.

 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

24.10.2025, 18:11 134906

Цзиндэчжэньдегі қытай фарфор мұражайы


 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

01.10.2025, 10:16 152111

Чемпиондар лигасы: «Қайрат» өз алаңында мадридтік «Реалдан» ірі есеппен жеңілді

Сурет: gov.kz
UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің екінші турында қазақстандық «Қайрат» (Алматы) испаниялық «Реал Мадрид» (Испания) командасын қабылдады, деп хабарлайды Inform.kz.

Алматының Орталық стадионындағы тарихи матч алаң иелерінің шабуылымен басталды. Әп дегеннен «Қайрат» ойыншылары қонақтарға қауіп төндіріп, Куртуаның қақпасын торуылдаумен болды. Алайда Хаби Алонсо жаттықтыратын футболшылар да қарап қалмады. Орайы келгенде шабуылға шығып, Шерхан Қалмырзаның да шеберлігін тексеріп көрді. 

Кездесудің 25-минутында «Қайрат» командасының қақпасына пенальти белгіленіп, он бір метрліктен оныншы нөмірдегі Мбаппе гол соқты. Осылайша корольдік клуб есепте алға шықты. Мұнан соң таблодағы есеп екінші таймда өзгерді. «Реалдың» үздігі Киллиан 52-минутта дубль авторы атанды. Ойынның 58 минутында Мбаппенің тамаша мүмкіндігі болған. Алайда қақпа алдында білгенінен жаңылды. Дегенмен қырағы шабуылшы 74-минутта хет-трик жасап, есепті еселей түсті. 

Қонақтар мұнымен тоқтап қалмады. Кезекті шабуылдарының бірін Камавинга голға айналдырды. Франциялық ойыншы 83-минутта кездесудегі төртінші голды өз атына жазды. Ал, Браим Дияс ойынның нүктесін қойды. 

Өкінішке қарай, Орталық стадиондағы 22 788 жанкүйер жиналған ойында алаң иелері 0:5 есебімен қарсылас командаға жол берді. 

 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

19.09.2025, 10:04 174941

Аты аңызға айналған император Цинь Шихуанның терракот әскері - әлемнің сегізінші кереметі

Шэньси (Солтүстік Батыс Қытай) провинциясының Сиань қаласы аты аңызға айналған император Цинь Шихуанның (б.д. дейін 259-210 жж) терракот әскерінің бірегей мұражайымен әйгілі. Кейбір деректер бойынша жыл сайын мұражай миллионнан астам туристерді қабылдайды.

22 жүзжылдық бұрын құрылған терракот әскері әлемдік ЮНЕСКО мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Ол шынымен де әлемнің сегізінші кереметі болып танылды.

Мұражай кешені Линьтун ауданының Циньлинчжэнь қыстағында орналасқан. Ол Сианьнан 35 шақырым жерде.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

08.09.2025, 12:25 183961

Айдың тұтылуы: түнгі аспаннан фоторепортаж

Сурет: instagram/dots_foto
Қазақстандықтар Айдың ең ұзақ, толық тұтылуына куә болды. Бірегей табиғат құбылысы қыркүйектің 8-іне қараған түні аяқталды, деп хабарлайды Inform.kz.

Фесенков атындағы астрофизика институты мамандарының мәліметінше, 7 қыркүйек күні сағат 21:26-да Ай Жердің жартылай көлеңкесіне ене бастады.Толық фаза 22:29-да басталып, 23:53-те аяқталған. Ал тұтылудың өзі 8 қыркүйек сағат 00:56-да толық аяқталды.

Ай толық фазада 1 сағат 22 минут болады және қызғылт түске боялады.Астрономдар бұл әсер күн сәулесінің Жер атмосферасына шашырауынан туындайтынын атап өтті. Қысқа толқындар - көк және жасыл - шашыраңқы, ал ұзын толқындар - қызыл және қызғылт сары - әрі қарай өтіп, Айдың бетіне шағылысады. Сондықтан оны жиі "Қанды Ай" деп атайды.
 

Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.


МӘТІННЕН ҚАТЕ ТАПТЫҢЫЗ БА?

Оны тінтуірмен таңдап, Ctrl + Enter пернелерін басыңыз.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Ең көп оқылғаны