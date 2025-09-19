18.09.2025, 10:56 1246
Астанада кафе өртеніп, 8 пәтер тұрғындары зардап шекті
Сурет: gov.kz
18 қыркүйекте Достық көшесі, 12/1 мекенжайындағы 8 қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатындағы KaRima кафесінде өрт шыққаны туралы хабарлама түсті. Әкімдік, ТЖД және қалалық Полиция департаменті бірлесіп, оқиға орнында жедел штаб құрды, деп хабарлайды Астана қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
ТЖД мен Полицияның үйлесімді әрекетінің арқасында өрт тез арада жойылды.
Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Өрт салдарынан 8 пәтер зардап шекті. Тұрғындар қаланың қонақүйлеріне уақытша орналастырылады. Сондай-ақ барлық бағытта көмек көрсетілетін болады.
Алдағы тәулік ішінде бүлінген пәтерлерді жөндеу және фасадты қалпына келтіру жұмысы KaRima кафесі иелерінің қаражаты есебінен басталады.
Осындай барлық жағдайда жергілікті атқарушы органдар өрттің салдарын жедел жою үшін қажетті шаралардың бәрін қабылдайды.
тақырып бойынша жаңалықтар
18.09.2025, 15:30 1091
Мерзімді әскери қызметте жүрген сарбаз өзіне қол жұмсады
17 қыркүйекте Гвардейск гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінде мерзімді әскери қызмет атқарып жүрген сарбаз өзіне қол жұмсады, деп хабарлайды Inform.kz.
ҚР ҚК Құрлық әскерлерінің баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Құрлық әскерлері бас қолбасшысының тапсырмасымен оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия жіберілді.
Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Құрлық әскерлерінің қолбасшылығы марқұмның туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Оларға барлық қажетті көмек көрсетіледі",- делінген ресми хабарламада.
15.09.2025, 14:01 13191
Алматы облысындағы ҚТҚ полигонындағы жануды сөндіру жұмыстары жүргізілуде
Сурет: ТЖМ
Алатау қ. Әли ауылының маңында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының аумағында қоқыстың жануы орын алды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Оқиға орнында жерді қалпына келтіру, топырақпен толтыру және өртті сөндіру жұмыстары жүргізілуде. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі анықталуда.
Өртті сөндіруге ТЖД, ЖАО, ПД күштері мен құралдары жұмылдырылды.
11.09.2025, 20:42 25131
Маңғыстауда жол-көлік апатынан 10 адам қаза тапты
Жантүршігерлік оқиға 11 қыркүйек күні Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Сенек елді мекенінен 90 шақырым қашықтықта орналасқан автожолда болған, деп хабарлайды Inform.kz.
Маңғыстау облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, алдын ала мәліметтер бойынша, "Toyota Hiace" маркалы автокөліктің жүргізушісі рөлге иебола алмай, салдарынан көлік жол шетіне аударылып кеткен. Көліктің ішінде жолаушылар болған.
Жол апатының салдарынан 8 адам оқиға орнында көз жұмды, тағы екі адам ауруханаға жеткізу барысында қайтыс болды. Жүргізуші мен екі жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызылды",- делінген хабарламада.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қажетті сот-медициналық сараптамалар тағайындалған.
10.09.2025, 16:10 30316
"Келешек мектептері": Құлсарыда салынып жатқан мектептің төбесі опырылып, ортасына түсті
Сурет: Ак Жайык
Қазір комиссия құрылып, тексеру жүріп жатыр, деп хабарлайды Inform.kz.
Құлсары қаласында "Келешек мектептері" жобасы аясында 1200 орындық білім ордасы салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары кезінде спорт залының төбесі опырылып, ортасына түсті. "Samruk-Kazyna Construction" АҚ-ы Кұлсарыдағы жағдайға байланысты ресми жауап берді.
Аталған нысанды "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында "Turan Ascent" ЖШС салып жатыр. Мектепті пайдалануға беру мерзімі- 2025 жылдың соңы. Алдын ала мәлімет бойынша, құрылыс материалдарын дұрыс сақтамау және орналастыру талаптарының бұзылуынан осындай оқиға болған. Атап айтқанда, спорт залының шатырына шектелген аумаққа салмағы 6 тоннадан асатын материалдар қойылып, конструкцияға зақым келтірген. Оқиғаға байланысты тапсырыс беруші тарапынан басшылық, техникалық және авторлық қадағалау өкілдері кіретін комиссия құрылды. Сонымен қатар, жобалық шешімдерге сәйкестігін және конструкциялардың көтеру қабілетін тексеру үшін арнайы техникалық сараптама ұйымы тартылды",- деп хабарлады "Samruk-Kazyna Construction" АҚ-ның баспасөз қызметі.
Сараптама жұмыстарынан соң ғана қорытынды шешім қабылданады. Мердігер анықталған барлық кемшілікті жоюға міндетті.
"Samruk-Kazyna Construction" АҚ "Келешек мектептері" ұлттық жобасын жүзеге асыру барысында сапа мен қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды басты қағида етіп ұстанады",- деп хабарлады баспасөз қызметі.
04.09.2025, 13:59 46911
Түркістан облысының тауларында туристерді іздеу және құтқару бойынша операциясы аяқталды
Сурет: ТЖМ
1 қыркүйекте 112 пультіне 31 тамызда Шымкенттен Түркістан облысы тауға шыққан 1996 және 1997 ж.т. екі жас жігіттің жоғалып кеткені туралы туысынан хабарлама келіп түсті. Өтініш келіп түскеннен кейін іздестіру-құтқару іс-шаралары дереу басталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іздеу жұмыстары Сайрамсу шыңы ауданында теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте, "Сайрам-Өгем" ұлттық табиғи паркінің аумағында, Қасқасу ауылынан 8 км жерде жүргізілді.
Іздеу-құтқару жұмыстары қол жеткізу қиын және қауіпті таулы жерлерде жүргізілді. "Ізгі ниет" асуы ауданындағы операция барысында ТЖМ құтқарушылары туристердің бірімен дауыстық байланыс орнатты. Оның хабарлауынша, екінші қатысушы Өзбекстан Республикасының азаматы 1996 жылы туған.
Күрделі рельеф пен жартасты рельефтің себебінен тікұшақ оқиға орнына жақындай алмады және құтқару тобы жаяу жүруді жалғастырды.
Құтқарушылардың бастамасы бойынша Шымкенттегі базадан Қазақстан альпинизм федерациясының бес кәсіби альпинисті жеткізілді, олар құтқарушылармен бірлесіп іздеу және эвакуациялау жұмысын жалғастырды. Альпинистер арнайы жабдықты пайдаланып, жартастарға көтеріліп, тірі қалған бір туристті, сондай-ақ қайтыс болған адамның денесін тапты. Жәбірленуші мен дене төмен қарай тасымалданды.
Құтқарылған адам туыстары күткен таудың етегіне атпен эвакуацияланды. Марқұмның денесі де түсіріліп, полиция қызметкерлеріне берілді.
Құтқару операциясына ТЖМ жеке құрамының 18 адамы және 5 бірлік техникасы, Орман шаруашылығы, полиция бөлімшелері, Қазақстан альпинизм федерациясының альпинистері, сондай-ақ ТЖМ ұшқышсыз ұшу аппараттары мен "Қазавиақұтқару" тікұшағы жұмылдырылды.
29.08.2025, 21:03 60326
Алматы әуежайында жолаушы өзіне қол салды
Әуе айлағының мәліметінше, T1 ішкі рейстер терминалының дәретханасында жолаушы өзіне дене жарақатын салуға әрекет жасады. Әуежай қызметкерлері жағдайды дер кезінде байқап, шұғыл түрде медициналық қызметті шақырған, деп хабарлайды Inform.kz.
- Жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, ол дәрігерлердің бақылауында. Әуежай штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр, - деп хабарлады әуежай.
25.08.2025, 14:23 70496
Астанадағы автобус апаты: 14 адам ауруханаға жеткізілді
Сурет: Скриншот
Бүгін таңертең елордада автобус жолдан шығып кетіп, апатқа ұшырады, деп хабарлайды Inform.kz.
Жол-көлік оқиғасы Астанадағы Қабанбай батыр даңғылында болды. Тараған видеоға қарағанда, автобус қалалық маршрутта жүрген көлікке ұқсамайды.
- Қабанбай батыр көшесінде болған жол-көлік оқиғасы салдарынан 14 адам жедел жәрдем арқылы қалалық көпсалалы стационарларға, сондай-ақ Ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығына жеткізілді. Қабылдау бөлімінде барлығы салалық мамандардың тексеруінен өтті. Осы орайда зардап шеккендердің бірқатары амбулаторлық емдеуге жіберілді, ал қалғандары қосымша тексеруден өтіп жатыр. Зардап шеккендердің басым бөлігі жеңіл түрде жараланған, - делінген қалалық денсаулық сақтау басқармасының Kazinform агенттігіне берген мәліметінде.
25.08.2025, 10:44 70371
Жезқазған - Астана пойызымен болған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды
Сурет: Depositphotos
Ұлытау облысындағы теміржолда болған оқыс жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
- Көліктегі полиция департаменті Жезқазған - Астана бағытындағы жолаушылар пойызы мен жүк пойызының соқтығысуына байланысты "Теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігі немесе пайдалану ережелерін бұзу" бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр. Қаза тапқандар жоқ, - деп хабарлады көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Еске сала кетейік, 24 тамыз күні Қызылжар - Түйемойнақ аралығында №107 жолаушылар пойызы жолда тұрған жүк вагонына байланысты шұғыл тоқтауға мәжбүр болған. Оқиға салдарынан бірнеше жолаушы жеңіл жарақат алған.
