10.09.2025, 16:10 8806
"Келешек мектептері": Құлсарыда салынып жатқан мектептің төбесі опырылып, ортасына түсті
Сурет: Ак Жайык
Қазір комиссия құрылып, тексеру жүріп жатыр, деп хабарлайды Inform.kz.
Құлсары қаласында "Келешек мектептері" жобасы аясында 1200 орындық білім ордасы салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары кезінде спорт залының төбесі опырылып, ортасына түсті. "Samruk-Kazyna Construction" АҚ-ы Кұлсарыдағы жағдайға байланысты ресми жауап берді.
Аталған нысанды "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында "Turan Ascent" ЖШС салып жатыр. Мектепті пайдалануға беру мерзімі- 2025 жылдың соңы. Алдын ала мәлімет бойынша, құрылыс материалдарын дұрыс сақтамау және орналастыру талаптарының бұзылуынан осындай оқиға болған. Атап айтқанда, спорт залының шатырына шектелген аумаққа салмағы 6 тоннадан асатын материалдар қойылып, конструкцияға зақым келтірген. Оқиғаға байланысты тапсырыс беруші тарапынан басшылық, техникалық және авторлық қадағалау өкілдері кіретін комиссия құрылды. Сонымен қатар, жобалық шешімдерге сәйкестігін және конструкциялардың көтеру қабілетін тексеру үшін арнайы техникалық сараптама ұйымы тартылды",- деп хабарлады "Samruk-Kazyna Construction" АҚ-ның баспасөз қызметі.
Сараптама жұмыстарынан соң ғана қорытынды шешім қабылданады. Мердігер анықталған барлық кемшілікті жоюға міндетті.
"Samruk-Kazyna Construction" АҚ "Келешек мектептері" ұлттық жобасын жүзеге асыру барысында сапа мен қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды басты қағида етіп ұстанады",- деп хабарлады баспасөз қызметі.
тақырып бойынша жаңалықтар
11.09.2025, 20:42 3621
Маңғыстауда жол-көлік апатынан 10 адам қаза тапты
Жантүршігерлік оқиға 11 қыркүйек күні Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Сенек елді мекенінен 90 шақырым қашықтықта орналасқан автожолда болған, деп хабарлайды Inform.kz.
Маңғыстау облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, алдын ала мәліметтер бойынша, "Toyota Hiace" маркалы автокөліктің жүргізушісі рөлге иебола алмай, салдарынан көлік жол шетіне аударылып кеткен. Көліктің ішінде жолаушылар болған.
Жол апатының салдарынан 8 адам оқиға орнында көз жұмды, тағы екі адам ауруханаға жеткізу барысында қайтыс болды. Жүргізуші мен екі жолаушы түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызылды",- делінген хабарламада.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қажетті сот-медициналық сараптамалар тағайындалған.
04.09.2025, 13:59 25401
Түркістан облысының тауларында туристерді іздеу және құтқару бойынша операциясы аяқталды
Сурет: ТЖМ
1 қыркүйекте 112 пультіне 31 тамызда Шымкенттен Түркістан облысы тауға шыққан 1996 және 1997 ж.т. екі жас жігіттің жоғалып кеткені туралы туысынан хабарлама келіп түсті. Өтініш келіп түскеннен кейін іздестіру-құтқару іс-шаралары дереу басталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іздеу жұмыстары Сайрамсу шыңы ауданында теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте, "Сайрам-Өгем" ұлттық табиғи паркінің аумағында, Қасқасу ауылынан 8 км жерде жүргізілді.
Іздеу-құтқару жұмыстары қол жеткізу қиын және қауіпті таулы жерлерде жүргізілді. "Ізгі ниет" асуы ауданындағы операция барысында ТЖМ құтқарушылары туристердің бірімен дауыстық байланыс орнатты. Оның хабарлауынша, екінші қатысушы Өзбекстан Республикасының азаматы 1996 жылы туған.
Күрделі рельеф пен жартасты рельефтің себебінен тікұшақ оқиға орнына жақындай алмады және құтқару тобы жаяу жүруді жалғастырды.
Құтқарушылардың бастамасы бойынша Шымкенттегі базадан Қазақстан альпинизм федерациясының бес кәсіби альпинисті жеткізілді, олар құтқарушылармен бірлесіп іздеу және эвакуациялау жұмысын жалғастырды. Альпинистер арнайы жабдықты пайдаланып, жартастарға көтеріліп, тірі қалған бір туристті, сондай-ақ қайтыс болған адамның денесін тапты. Жәбірленуші мен дене төмен қарай тасымалданды.
Құтқарылған адам туыстары күткен таудың етегіне атпен эвакуацияланды. Марқұмның денесі де түсіріліп, полиция қызметкерлеріне берілді.
Құтқару операциясына ТЖМ жеке құрамының 18 адамы және 5 бірлік техникасы, Орман шаруашылығы, полиция бөлімшелері, Қазақстан альпинизм федерациясының альпинистері, сондай-ақ ТЖМ ұшқышсыз ұшу аппараттары мен "Қазавиақұтқару" тікұшағы жұмылдырылды.
29.08.2025, 21:03 38816
Алматы әуежайында жолаушы өзіне қол салды
Әуе айлағының мәліметінше, T1 ішкі рейстер терминалының дәретханасында жолаушы өзіне дене жарақатын салуға әрекет жасады. Әуежай қызметкерлері жағдайды дер кезінде байқап, шұғыл түрде медициналық қызметті шақырған, деп хабарлайды Inform.kz.
- Жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, ол дәрігерлердің бақылауында. Әуежай штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр, - деп хабарлады әуежай.
25.08.2025, 14:23 48986
Астанадағы автобус апаты: 14 адам ауруханаға жеткізілді
Сурет: Скриншот
Бүгін таңертең елордада автобус жолдан шығып кетіп, апатқа ұшырады, деп хабарлайды Inform.kz.
Жол-көлік оқиғасы Астанадағы Қабанбай батыр даңғылында болды. Тараған видеоға қарағанда, автобус қалалық маршрутта жүрген көлікке ұқсамайды.
- Қабанбай батыр көшесінде болған жол-көлік оқиғасы салдарынан 14 адам жедел жәрдем арқылы қалалық көпсалалы стационарларға, сондай-ақ Ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығына жеткізілді. Қабылдау бөлімінде барлығы салалық мамандардың тексеруінен өтті. Осы орайда зардап шеккендердің бірқатары амбулаторлық емдеуге жіберілді, ал қалғандары қосымша тексеруден өтіп жатыр. Зардап шеккендердің басым бөлігі жеңіл түрде жараланған, - делінген қалалық денсаулық сақтау басқармасының Kazinform агенттігіне берген мәліметінде.
25.08.2025, 10:44 49116
Жезқазған - Астана пойызымен болған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды
Сурет: Depositphotos
Ұлытау облысындағы теміржолда болған оқыс жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
- Көліктегі полиция департаменті Жезқазған - Астана бағытындағы жолаушылар пойызы мен жүк пойызының соқтығысуына байланысты "Теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігі немесе пайдалану ережелерін бұзу" бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр. Қаза тапқандар жоқ, - деп хабарлады көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Еске сала кетейік, 24 тамыз күні Қызылжар - Түйемойнақ аралығында №107 жолаушылар пойызы жолда тұрған жүк вагонына байланысты шұғыл тоқтауға мәжбүр болған. Оқиға салдарынан бірнеше жолаушы жеңіл жарақат алған.
14.08.2025, 09:27 62591
Шымкент қаласы Абай ауданы әкімдігінің ғимаратында өрт шықты
Сурет: ТЖМ
2025 жылғы 14 тамыз сағат 03:19-да "112" қызметіне Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы, Тәуке хан даңғылы №3 мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимаратта өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Өрттің жалпы көлемі 1200 ш.м. (шатырдың жануы) құрады.
Өрт сағат 04:58-де оқшауланып, 05:27-де толығымен сөндірілді.
Өртте зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің себебі анықталуда.
Өртті сөндіруге Шымкент қаласы ТЖД-ның 21 техникасы және 88 қызметкері, Апаттар медицинасы орталығынан 1 техника мен 3 маман, жергілікті атқарушы органнан 2 техника мен 2 қызметкер жұмылдырылды.
05.08.2025, 17:04 69846
Оралда сүт комбинатының ғимараты өртенді
Сурет: ТЖМ
Орал қаласында Ш. Айталиев көшесі бойында орналасқан "Береке" сүт комбинаты аумағында өрт шықты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
БҚО ТЖД баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, екі цехтың шатыры жанған. Оның біріншісінде дайын өніммен бірге тоңазытқыш жабдықтары орналасқан, екіншісі балмұздақ өндіруге арналған.
Алдын ала мәлімет бойынша өрттің аумағы - шамамен 3 мың шаршы метр.
- Қазіргі кезде құтқарушылар жоғары рангімен жұмыс істеп жатыр. Өрт сөндіру оқпандары іске қосылған. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.
Өртеніп жатқан ғимараттың түтіні алыстан көрініп тұр.
29.07.2025, 13:22 78466
Әскерилер су қоймасынан табылған жоғалған тікұшақтың фрагменттерін анықтайды
Сорбұлақ су қоймасы аймағында іздестіру-құтқару операциясы жалғасуда, деп хабарлайды ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сорбұлақ су қоймасы ауданында іздеу-құтқару операциясы 28 шілде күні таңертең де жалғасты. Сағат 04:30-дан бастап су беті мен жағалау маңын тексеру жүргізілді, сонымен бірге ұшқышсыз басқарылатын құрылғыларды пайдалану арқылы аймақта ұшу жүргізілді.
Іздеудің тиімділігін арттыру мақсатында жағалаудың оңтүстік бөлігін жердегі және судағы топтар қосымша іздеді. Аймақты жан-жақты қарау үшін су айлағы шартты түрде секторларға бөлінген. Суға 13 бірлік жүзу құралы жұмылдырылып, түбін тексеруге арнайы техникалық құралдар пайдаланылуда.
Күні бойы операция жүргізілетін ауданға басқа өңірлерден қосымша күш-құралдар жеткізілді. Оның ішінде Қонаев қаласынан - іздеу бөлімшесі, оған қоса Ақтау қаласынан - А-400 әскери-көлік ұшағымен жеткізілген жеке құрам мен техника да бар. Құрамында су айдынының жету қиын учаскелерін зерттеуге арналған сүңгуірлік жабдықтар, эхолоттар, катер мен қайық та бар.
Операцияларға қосымша бес әскери бөлімнің күш-құралдары тартылды. Жұмыс тәулік бойы жалғасуда.
Іздеу шаралары барысында тікұшақтың қалдықтары табылды. Оларды анықтау жұмыстары жүргізілуде.
Операция күрделі гидрография жағдайында өтуде.
Соған қарамастан, барлық жұмылған бөлімшелер жүктелген міндеттерді барынша дәл және үйлесімді орындауды жалғастыруда.
Қорғаныс министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп іздеуді аяқтау үшін барлық мүмкін шараларды қолданып жатыр. Қосымша ақпарат жаңа деректердің түсуіне қарай мәлімденетін болады.
