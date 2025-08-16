14.08.2025, 09:27 5366
Шымкент қаласы Абай ауданы әкімдігінің ғимаратында өрт шықты
Сурет: ТЖМ
2025 жылғы 14 тамыз сағат 03:19-да "112" қызметіне Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы, Тәуке хан даңғылы №3 мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимаратта өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Өрттің жалпы көлемі 1200 ш.м. (шатырдың жануы) құрады.
Өрт сағат 04:58-де оқшауланып, 05:27-де толығымен сөндірілді.
Өртте зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Өрттің себебі анықталуда.
Өртті сөндіруге Шымкент қаласы ТЖД-ның 21 техникасы және 88 қызметкері, Апаттар медицинасы орталығынан 1 техника мен 3 маман, жергілікті атқарушы органнан 2 техника мен 2 қызметкер жұмылдырылды.
