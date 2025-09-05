Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
Түркістан облысының тауларында туристерді іздеу және құтқару бойынша операциясы аяқталды
Сурет: ТЖМ
1 қыркүйекте 112 пультіне 31 тамызда Шымкенттен Түркістан облысы тауға шыққан 1996 және 1997 ж.т. екі жас жігіттің жоғалып кеткені туралы туысынан хабарлама келіп түсті. Өтініш келіп түскеннен кейін іздестіру-құтқару іс-шаралары дереу басталды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іздеу жұмыстары Сайрамсу шыңы ауданында теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте, "Сайрам-Өгем" ұлттық табиғи паркінің аумағында, Қасқасу ауылынан 8 км жерде жүргізілді.
Іздеу-құтқару жұмыстары қол жеткізу қиын және қауіпті таулы жерлерде жүргізілді. "Ізгі ниет" асуы ауданындағы операция барысында ТЖМ құтқарушылары туристердің бірімен дауыстық байланыс орнатты. Оның хабарлауынша, екінші қатысушы Өзбекстан Республикасының азаматы 1996 жылы туған.
Күрделі рельеф пен жартасты рельефтің себебінен тікұшақ оқиға орнына жақындай алмады және құтқару тобы жаяу жүруді жалғастырды.
Құтқарушылардың бастамасы бойынша Шымкенттегі базадан Қазақстан альпинизм федерациясының бес кәсіби альпинисті жеткізілді, олар құтқарушылармен бірлесіп іздеу және эвакуациялау жұмысын жалғастырды. Альпинистер арнайы жабдықты пайдаланып, жартастарға көтеріліп, тірі қалған бір туристті, сондай-ақ қайтыс болған адамның денесін тапты. Жәбірленуші мен дене төмен қарай тасымалданды.
Құтқарылған адам туыстары күткен таудың етегіне атпен эвакуацияланды. Марқұмның денесі де түсіріліп, полиция қызметкерлеріне берілді.
Құтқару операциясына ТЖМ жеке құрамының 18 адамы және 5 бірлік техникасы, Орман шаруашылығы, полиция бөлімшелері, Қазақстан альпинизм федерациясының альпинистері, сондай-ақ ТЖМ ұшқышсыз ұшу аппараттары мен "Қазавиақұтқару" тікұшағы жұмылдырылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.