Анталияда Қазақ киносының күндері өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Анталиядағы Бас консулдығының бастамасымен, Қазақстан Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Шәкен Айманов атындағы "Қазақфильм" киностудиясының қолдауымен Қазақ киносының күндері Анталияда өтті. Бұл іс-шара қаланың мәдени өміріндегі маңызды оқиғаға және қазақ-түрік мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын дамытудағы маңызды қадамға айналды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ұлы Дала таңы", "Жерұйық" және "Қайтадан" көркем фильмдері түрік көрермендеріне көрсетіліп, Қазақстан тарихының негізгі тарауларын, қазақ халқының рухани құндылықтарын және бай мәдени мұрасын ашып көрсетті. Бұл фильмдер қазіргі заманғы қазақ киносының көп қырлы сипатын және оның ұлттық дәстүрлермен терең байланысын көрсетті.
Фильм көрсетілімдеріне кең аудитория қатысып, Анталиядағы ресми, іскерлік және қоғамдық топтар өкілдерінің, консулдық корпустың, қазақстандық студенттердің және отандастардың үлкен қызығушылығын тудырды.
Қазақстанның Анталиядағы Бас консулы Қуат Канафеев өз сөзінде ұсынылған фильмдер тек ұлттық құндылықтарды ғана көрсетіп қоймай, сонымен қатар ортақ тарих, рухани жақындық және стратегиялық серіктестік біріктірген Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени диалогты нығайтуға үлес қосатынын атап өтті.
Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Жәнібек ханның ұлы Қасым ханның билігіне арналған режиссер Ақан Сатаевтың "Ұлы дал таңы" тарихи фильмі көрермендердің ерекше назарын аударды. Ұсынылған бағдарлама Қазақстанның тарихы мен қазіргі заманғы дамуына деген тұрақты қызығушылықты арттырды, сондай-ақ киноның мәдениетаралық өзара әрекеттесудің тиімді құралы ретіндегі әлеуетін көрсетті.
Іс-шара екі ел арасындағы мәдени ынтымақтастықтың жоғары деңгейін растап, өнер мен кино саласындағы бірлескен жобалар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты.
тақырып бойынша жаңалықтар
Кения Қазақстанның АКТ және жасанды интеллект саласындағы жетістіктерін жоғары бағалайды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Кениядағы Елшісі Барлыбай Садықов Кенияның Ақпарат, коммуникациялар және цифрлық экономика мәселелері жөніндегі министрі Уильям Кабого Гитаумен кездесіп, оның барысында екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, АТ саласындағы ынтымақтастықты дамыту жоспарлары, әртүрлі деңгейдегі алдағы екіжақты сапарларды және құқықтық базаны қалыптастыру мәселелерін талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында серіктеске ақпараттық технологиялар мен жасанды интеллектті және Қазақстанның электрондық үкіметін енгізу мен Астана хабының қызметі бойынша елдің саясаты туралы ақпарат берілді.
Сондай-ақ, ақпараттық технологиялар саласындағы екіжақты қарым-қатынастың әлеуетті жолдары, атап айтқанда, Астана Хаб пен Konza Technopolis арасындағы және технология саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою, цифрлық трансформация мен цифрлық шешімдерді енгізу бойынша тәжірибе алмасу мәселелері қарастырылды.
У.Гитау Қазақстанның ақпараттық технологиялар мен цифрландыру саласындағы жетістіктерін жоғары бағалап, Қазақстанның тиісті ұйымдарымен ынтымақтастық орнатуға қызығушылық танытты.
Кездесу қорытындысы бойынша ақпараттық технологиялар, коммуникациялар және ғарышты зерттеу салаларындағы екіжақты ынтымақтастықтың барлық спектрі бойынша ынтымақтастықты нығайту, сондай-ақ Қазақстан мен Кения арасындағы құқықтық базаны әзірлеу туралы келісімге қол жеткізілді.
Тараптар өзара қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша, соның ішінде цифрландыру және инновациялар мәселелері жөніндегі Қазақстан-Кения арасындағы жұмыс тобының шеңберінде ынтымақтастықты ілгерілету бойынша уағдаластыққа қол жеткізді.
Konza Technopolis, сондай-ақ кремний Саванна ретінде белгілі, Найробиден оңтүстікке қарай 64 км (39 миль) жерде салынып жатқан ірі технологиялық хаб. Бұл флагмандық ақылды қала жобасы және BPO және IT-қолданылатын қызметтер секторының экономикалық және макроэкономикалық назарында орналасқан Кенияның 2030 Vision негізгі құрамдас бөлігі.
Бакуде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың экологиялық бастамалары талқыланды
Сурет: gov.kz
Әзербайжанның жетекші жоғары оқу орны, Әзербайжан дипломатиялық академиясында (АДА) Каспий теңізінің таяздануы мәселелеріне арналған "Каспий мәселесі: себептері, салдарлары және шешімдері" тақырыбында дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шара 2026 жылғы 22-24 сәуірде Астанада өтетін Өңірлік экологиялық саммит қарсаңында Қазақстанның Бакудағы Елшілігінің бастамасымен ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелге академиялық орта, ғылыми-зерттеу институттары, мемлекеттік органдар, дипломатиялық миссиялар және халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.
Іс-шарада Қазақстанның Әзербайжандағы Елшісі Әлім Байел, Милли Мәжіліс депутаты, АДА Университетінің проректоры Фариз Исмаилзаде, Экономикалық ынтымақтастық ұйымының Таза энергия орталығының атқарушы директоры Айсель Ягубова, ҚР СІМ Ерекше тапсырмалар жөніндегі Елшісі Зүлфия Сүлейменова, Әзербайжан Республикасы СІМ Климаттық дипломатия департаментінің директоры Эльчин Аллахвердиев, Қазақ Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институтының басшысы Серік Ахметов, Әзербайжан Ұлттық гидрометеорологиялық қызметінің басшысы Назим Махмудов, Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясының өкілдері, сондай-ақ экология, су мәселелері және климаттық дипломатия саласындағы басқа да жетекші сарапшылар сөз сөйледі.
Ә. Байел өз сөзінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың экология мәселелеріне айрықша мән беретінін атап өтті. 15 наурызда Қазақстанда жаңа Конституцияны қабылдау жөнінде референдум өтеді. Ата заңның жаңа жобасында азаматтардың табиғатты сақтау және оның байлықтарына ұқыпты қарау жөніндегі міндеттері алғаш рет айқындалған. Ал мемлекет адам өмірі мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат етеді.
Сондай-ақ Елші дөңгелек үстел қатысушыларын сәуір айында Астанада өтетін Өңірлік экологиялық саммит туралы хабардар етті. Дипломат Қазақстан көшбасшысы Қ. К. Тоқаевтың БҰҰ жүйесі аясында толыққанды су ұйымын құру жөніндегі бастамасы туралы мәлімет берді.
А.Ягубова Каспий теңізінің таяздану себептері мен оның жағалаудағы мемлекеттер үшін салдарларына тоқталып, бұл мәселеге халықаралық қауымдастықтың назарын аудару қажеттігін атап өтті. З.Сүлейменова Каспий мәселелерін талқылау бастамасына жоғары баға беріп, бүгінгі күні теңіздің таяздануын тек циклдік үдерістермен байланыстыруға болмайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша, теңіздің жағдайына жаһандық жылыну елеулі теріс әсер етуде. З. Сүлейменова сондай-ақ Қазақстанның табиғатты қорғау шараларындағы жетістіктері туралы айтып берді.
Э.Аллахвердиев Каспий маңы елдерін теңіздің экологиялық мәселелерін шешу үшін күш-жігерді біріктіруге шақырып, таяздану алғаш рет тек экологиялық емес, сонымен қатар экономикалық проблемаларға да әкеп отырғанын атап өтті. С.Ахметов қатысушыларға Каспий теңізінің онжылдықтар бойынша экологиялық жағдайы туралы презентация ұсынып, су үнемдеу технологияларын енгізуді қоса алғанда, мәселенің ықтимал шешімдерін ұсынды.
Жалпы, дөңгелек үстел барысында өңірдегі экологиялық дағдарыстың себептері талқыланып, ықтимал шешімдер бойынша пікір алмасу өтті. Қатысушылар қоршаған ортаны қорғау мәселелерін бірлесіп шешу жолындағы Қазақстан мен Әзербайжанның іс-қимылдарына жоғары баға берді.
Иерусалимде Қазақстандағы конституциялық реформалар және екіжақты ынтымақтастық мәселелері талқыланды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Израильдегі Елшісі Даулет Ембердиев Иерусалим стратегия және қауіпсіздік институтының (ИИСБ) өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесуге институт басшысы, отставкадағы бригадалық генерал Йосеф Купервассер, аға ғылыми қызметкер, профессор Ефраим Инбар және ғылыми қызметкер Александр Гринберг қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Израиль арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың саяси және сауда-экономикалық салалардағы қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын қарастырды. Сонымен қатар Таяу Шығыстағы өңірлік жағдай, Газа секторындағы соғыстан кейінгі кезеңде халықаралық басқару тетіктерін қалыптастыру мәселелері, оның ішінде "Бейбітшілік кеңесін" құру жөніндегі бастамалар бойынша пікір алмасылды.
Д. Ембердиев израильдік сарапшыларды Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан саяси реформалар туралы, сондай-ақ еліміздің "Ибраһим келісімдеріне" қосылу және Таяу Шығыстағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған халықаралық бастамаларға, оның ішінде "Бейбітшілік кеңесі" аясында қатысу мәселелері бойынша ұстанымы жөнінде хабардар етті.
ИИСБ басшысы Й. Купервассер қазақстандық талдау орталықтарымен ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделілік білдірді. Осыған байланысты қазақстандық тарап ИИСБ мен Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) арасында ынтымақтастық туралы меморандум жасасу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Израиль тарапы бұл бастаманы қолдады.
Кездесу конструктивті және достық жағдайда өтті. Тараптар өңірлік проблематика бойынша сараптамалық диало
ТүркПА Қазақстандағы референдумды бақылайды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Әзербайжандағы Елшісі Әлім Байел Түркі мемлекеттері Парламенттік ассамблеясының (ТүркПА) Бас хатшысы Рамиль Хасанмен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақ дипломаты жалпы түркілік байланыстардағы ТүркПА-ның маңызын атап өтіп, ұйым қызметінің одан əрi жүйелене түсетiнiне деген сенімін білдірді.
Әңгіме барысында Ә. Байел Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың биыл 15 наурызда еліміздің жаңа Конституциясын қабылдау жөнінде республикалық референдум өткізу туралы Жарлыққа қол қойғанын атап өтті.
Осыған байланысты Елші Р.Хасанға Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың алдағы референдумға байқаушы ретінде қатысуға шақыруын табыстады.
Өз кезегінде Р.Хасан шақыру үшін алғысын білдіріп, ТүркПА делегациясы референдумға халықаралық байқаушылар ретінде белсенді түрде қатысатынын жеткізді. Бас хатшы Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси реформаларға жоғары баға беріп, қонақтарды ұйымның 2026 жылға арналған жоспарларымен таныстырды.
Қазақстанның бастамасымен Женевада медициналық-санитарлық алғашқы көмек жөніндегі Жаһандық коалиция талқыланды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бөлімшесі және басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Тұрақты өкілдігі медициналық-санитарлық алғашқы көмек (МСАК) жөніндегі Жаһандық коалицияға арналған Тұрақты өкілдер кездесуін өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға елшілер, жоғары деңгейдегі дипломаттар және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) өкілдері қатысып, қазіргі күрделі жаһандық жағдайда МСАК-ны ілгерілету мәселелері бойынша бейресми пікір алмасты.
Кездесудің ашылуында Қазақстанның Тұрақты өкілі, Елші Ержан Қазыхан еліміздің медициналық-санитарлық алғашқы көмек саласындағы көпжылдық көшбасшылығын атап өтті. Бұл көшбасшылық 1978 жылғы Алматы декларациясы мен 2018 жылғы Астана декларациясынан бастау алады. Ол гуманитарлық дағдарыстар, климаттық апаттар және теңсіздіктің өсуі жағдайында МСАК әділ әрі орнықты денсаулық сақтау жүйелерінің ең тиімді негізі болып қала беретінін айтты.
Елші Қазақстанның МСАК жөніндегі Жаһандық коалицияны диалог, әріптестік және нақты іс-қимылға арналған саяси платформа ретінде ілгерілетуге берік бейілділігін растады және алғашқы медициналық-санитариялық көмекті жаһандық денсаулық сақтау күн тәртібінің өзегінде сақтау үшін мүдделі серіктестермен бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін білдірді.
Іс-шара барысында ДДСҰ өкілдері - Қызмет көрсету тиімділігі, қаржыландыру және қызметтер көрсету департаментінің директоры Калипсо Чалкиду мен МСАК қызметтерін көрсету бөлімшесінің басшысы Шамс Сайед сөз сөйлеп, одан кейін жоғары деңгейдегі қатысушылардың пікірлері тыңдалды.
Қатысушылар ДДСҰ Бас директорының МСАК жөніндегі соңғы баяндамасына назар аударып, онда Жаһандық коалиция саяси міндеттемені сақтау және тәжірибе алмасу тетігі ретінде танылғанын атап өтті. Сонымен қатар болашақтағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды.
Қазақстан МСАК жөніндегі Жаһандық коалицияны 2023 жылы медициналық-санитарлық алғашқы көмекке жоғары деңгейдегі саяси назар аударуды көздейтін ерікті, өңіраралық платформа ретінде бастамашылық етті. Қазіргі уақытта Коалицияға ДДСҰ-ны қоса алғанда 24 серіктес ел мүше болып табылады және оған жаңа мемлекеттердің қызығушылығы артып келеді.
Қазақстан Президенті Америка Құрама Штаттарына жұмыс сапарымен барады
18-19 ақпан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысу үшін Вашингтонға жұмыс сапарымен барады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Саммит барысында Газа секторындағы ахуалды тұрақтандыру мәселесіне баса мән беріледі. Атап айтқанда, бейбітшілік орнату, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және гуманитарлық көмек жеткізу бойынша нақты шаралар әзірлеуге ден қойылады.
Сонымен қатар сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев америкалық ірі компаниялардың жетекшілерімен бірқатар кездесу өткізеді.
Қазақстан мен Молдова парламентаралық өзара іс-қимылды нығайтуға ниетті
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Молдовадағы Елшісі Алмат Айдарбеков Молдова Парламенті төрағасының орынбасары Дойна Германмен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар екіжақты қатынастардың дәйекті дамуын растады және парламентаралық ынтымақтастықты жүйелі түрде нығайтуға ниетті екенін атап өтті.
Қазақ дипломаты елде жүзеге асырылып жатқан саяси және экономикалық реформалар туралы жан-жақты ақпарат берді. Аталған реформалар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтің бастамасымен қолға алынған. Осы тұрғыда Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның қызметі, жаңартылған Конституцияның негізгі ережелері, сондай-ақ ү.ж.15 наурызына жоспарланған Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының жобасы бойынша республикалық референдум туралы мәлімет ұсыныды.
А.Айдарбеков сондай-ақ Қазақстанның халықаралық дипломатия саласындағы жетістіктері мен 2025 жылдың қорытындылары бойынша елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштеріне тоқталды.
Өз кезегінде Вице-спикер Молдованың еуропалық интеграция және сыртқы саясат, қауіпсіздік пен экономикалық өсімді ынталандыру, энергетикалық қауіпсіздікті нығайту және климаттық күн тәртібін ілгерілету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және диаспорамен өзара іс-қимылды дамыту дағы негізгі басымдықтарын атап өтті.
Д.Герман молдава тарапының екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүдделі екенін білдіріп, Кишинёвтың өзара қызығушылық тудыратын барлық бағыттар бойынша өзара іс-қимылды кеңейту мүмкіндіктерін қарастыруға дайын екенін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Қазақстан-Молдова ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға өзара мүдделілігін растап, тұрақты саяси диалогты қолдаудың және парламентаралық байланыстарды жандандырудың маңыздылығын атап өтті.
Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасы Солтүстік Македония Парламентінде таныстырылды
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Солтүстік Македониядағы Елшісі Сатыбалды Бұршақов Солтүстік Македония Парламенттік тобының төрағасымен Никола Коняновски бастаған Қазақстанмен ынтымақтастық жөніндегі мүшелерімен кездесуде Қазақстанның жаңа Конституциясы туралы презентация жасады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші депутаттарды биыл 15 наурызда Қазақстанда саяси жүйені одан әрі демократияландыру мен жаңғыртуды, Президенттен Парламентке бірқатар билік өкілеттіктерін қайта бөлуді және жергілікті өкілді органдардың рөлін күшейтуді көздейтін жаңа конституция жобасын қабылдау бойынша жалпыұлттық референдум өтетіндігі туралы хабардар етті.
Қазақ дипломаты Конституциялық новеллалар ықпалды парламенті бар супер президенттік модельден президенттік республикаға көшудің соңғы кезеңін белгілейтініне назар аударды. Елші жаңа Конституция "Күшті Президент - ықпалды Парламент - есеп беретін Үкімет" формуласы бойынша билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді айқындау арқылы тежеу мен тепе-теңдік жүйесін жетілдіруге арналғанын атап өтті.
Негізгі Заңды жаңартудың мақсаты - мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформация мен жаһандық тұрақсыздықты қоса алғанда, қазіргі әлемнің сын-қатерлеріне бейімдеу. Реформаның өзегінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейту, сондай-ақ ресурстық даму моделінен адами капиталға, ғылым мен инновацияларға негізделген экономикаға көшу мәселелері тұр", - деп мәлімдеді С.Бұршақов
Кездесу барысында тараптар екіжақты парламентаралық ынтымақтастықты дамыту перспективаларын талқылады және өзара қызығушылық тудыратын халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты.
Солтүстік Македония парламентшілері биліктің заң шығарушы тармағының өкілеттіктерін кеңейтуге және азаматтардың құқықтарын қорғау тетіктерін жетілдіруге бағытталған конституциялық реформаның қазақстандық тәжірибесін зерделеуге қызығушылық білдірді.
