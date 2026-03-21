Астанада дипломатиялық корпус өкілдеріне арналған дәстүрлі "Наурыз балы" өтті
Елорданың театрында Қазақстанда аккредиттелген шетелдік дипломатиялық миссиялар мен халықаралық ұйымдар басшыларының қатысуымен жыл сайынғы "Наурыз балы" өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Наурызнама" онкүндігі аясында ұйымдастырылған бұл іс-шара бірлік пен жаңаруды айшықтайтын мәдени дипломатияның маңызды платформасына айналды.
Салтанатты кештің ашылуында Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары - Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Наурыз мейрамының биылғы ерекше маңызына тоқталды. Ол мерекенің жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі республикалық референдуммен тұспа-тұс келуінің символдық мәні бар екенін атап өтті. Министр халықтың реформаларды қолдауы Қазақстанның әділдік пен инклюзивті қоғам құру принциптеріне адалдығын дәлелдейтінін жеткізді.
ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев өз сөзінде Наурыздың халықтар арасындағы өзара түсіністік пен сенімді нығайтудағы мәдени дипломатияның негізгі элементі ретіндегі рөлін баса айтты. Дипломаттың айтуынша, мерекенің басты құндылықтары - ынтымақ пен жаңару халықаралық ынтымақтастықтың іргетасы.
Сонымен қатар іс-шара бағдарламасы шетелдік қонақтарды қазақтың мәдени кодымен таныстыруға бағытталды. Қонақтар киіз үй құру үдерісін тамашалап, ұлттық билер бойынша шеберлік сағаттарына қатысты. Сондай-ақ, дипломаттар дәстүрлі сайыстарға қатысып, қазақ дастарқанының ерекшеліктерімен танысты, бұл оларға халқымыздың қонақжайлылық атмосферасын сезінуге мүмкіндік берді. Музыкалық бөлімде әлемдік классика мен қазақ фольклорының синтезі ұсынылып, танымал туындылар ұлттық аспаптарда орындалды.
Мерекелік кешке дипломатиялық корпус пен халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЮНИСЕФ, ДДСҰ, ХКҰ, ЕҚЫҰ және Дүниежүзілік банк) 70-тен астам басшылары мен өкілдері қатысты.
Салтанатты шара соңында дипломатиялық миссия басшылары мұндай мәдени бастамалар халықаралық қоғамдастықты жұмылдыруда және ортақ құндылықтарды ілгерілетуде зор маңызға ие екенін атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 19:14 18471
Душанбеде Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша республикалық референдумның қорытындысы талқыланды
Қазақстанның Тәжікстандағы Елшісі Уәлихан Төреханов сарапшылар, саясаттанушылар және Тәжікстанның БАҚ өкілдері үшін Қазақстан Республикасы Конституциясының жаңа редакциясын қабылдау жөніндегі республикалық референдумның қорытындыларына арналған брифинг өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шара барысында Елші дауыс беру нәтижелері туралы толық ақпарат берді. Референдумға халықтың жоғары белсенділік танытып, ұлттық даму үдерістеріне кең ауқымды қатысуын көрсеткені атап өтілді. Дауыс беру қорытындысы бойынша Қазақстан азаматтарының 87,15 пайызы ұсынылып отырған конституциялық түзетулерді қолдады.
У.Төреханов референдумның тарихи маңызы бар және еліміздің саяси жаңғыруындағы шешуші қадам екенін айтты. Конституцияның жаңа редакциясы әділетті мемлекет қағидаттарын одан әрі нығайтуға, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға, азаматтардың негізгі шешімдерді қабылдауға қатысуын кеңейтуге бағытталған.
Жоғары азаматтық жауапкершілік пен ел болашағына қызығушылық танытқан жастардың белсенді қатысуына ерекше назар аударылды. Елшінің айтуынша, Қазақстанның қоғамдық-саяси жүйесін реформалау мен жаңартудың маңызды драйверіне айналып отырған жас ұрпақ.
Елші сонымен қатар заң шығару процесінің тиімділігі мен ашықтығын арттыруға, сондай-ақ өкілді органдардың қоғам алдындағы жауапкершілігін күшейтуге бағытталған бір палаталы парламент - Құрылтайға көшу негізгі жаңалықтардың бірі екенін атап өтті.
Брифинг қорытындысында У.Төреханов референдум қорытындылары Қазақстан халқының мемлекеттіліктің одан әрі дамуы мен нығаюы жөніндегі ауызбіршілік ерік-жігерін көрсететініне тоқталып, еліміздің саяси және әлеуметтік-экономикалық реформаларды дәйекті жүзеге асыруға бейілділігін растады.
Брифингке қатысушылар Қазақстанның одан әрі дамуына қызығушылық танытып, аймақтағы тұрақтылық пен ынтымақтастықты нығайту үшін жүргізіліп жатқан реформалардың маңыздылығын атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 17:31 18721
Люблянада Наурыз мерекесі қарсаңында өткен мерекелік концерт Қазақстан мен Словения арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға қосылған жарқын үлес болды
Словениядағы Қазақстан Республикасының Елшілігінің қолдауымен Қазақстан мен Словения арасындағы достық пен өнерге арналған музыкалық кеш өтті. Концерт Любляна университетінің профессоры, танымал қазақ‑неміс виолончелисті Эльдар Сапараев және қазақстандық студенттерден құралған "Botti‑Celli" ансамблімен бірлесе ұйымдастырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кешке дипломатиялық корпус өкілдері, Қазақстанның достары, Люблянаға келген шетелдік қонақтар, сондай‑ақ Словенияның іскер және қоғамдық топтарының өкілдері қатысты. Олардың қатысуы залға шынайы мәдени бірлік пен өзара құрмет атмосферасын сыйлады. Бұл кеш Словенияда тұратын қазақстандықтар үшін ерекше мәнге ие болды, себебі ол көктемнің жаңаруын, бейбітшілік пен келісімді білдіретін Наурыз мерекесі қарсаңында ұйымдастырылды. Классикалық музыкалық бағдарлама осы құндылықтарды айқын бейнелеп, көрермендердің жүрегінен терең орын алды.
Концерт Қазақстан мен Словения арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға қосылған тағы бір жарқын үлес болды. Музыкаға, шабытқа және достыққа толы бұл кеш өнердің адамдарды біріктіріп, өзара түсіністікке жол ашатын қуатты құрал екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 16:10 18946
Латвияда Наурыз мерекесі аталып өтті
Қазақстанның Латвиядағы Елшілігі Әзербайжан, Түркия және Өзбекстанның дипломатиялық өкілдіктерімен бірлесіп, Ригада "Наурыз" мерекесін салтанатты түрде атап өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараның ашылуында сөз сөйлеген Қазақстанның Елшісі Дәурен Кәріпов Наурыз мейрамының терең мәніне тоқталып, оның ата-баба дәстүріне деген құрмет пен ұлттық бірліктің мызғымастығын білдіретінін, сондай-ақ ол еліміздің өткені мен бүгінін және болашағын тоғыстыратын мереке екенін атап өтті. Сонымен қатар ол "Наурызнама" кезеңінде Қазақстанның жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі референдум өткізудің символдық маңызына ерекше назар аударды. Оның айтуынша, Қазақстан халқы заман талабына сай келетін елдің саяси моделін жаңарту жолын таңдады.
Салтанатты жиынның концерттік бағдарламасында Е.Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармонияның "Қорқыт" этно-ансамблі өнерпаздары өз өнерлерін көрсетіп, заманауи қазақстандық композиторлар мен халық шығармашылығының танымал туындыларын орындады.
Наурыздың басты дәстүрі де сақталып, қонақтарға ұлттық дастархан жайылып, мол тағам ұсынылды.
Мерекелік іс-шараға латвиялық саяси қайраткерлер, дипломатиялық корпус мүшелері, іскер топтардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық және мәдени ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ Латвияда тұратын отандастар қатысты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 15:24 19221
Гонконгта Наурыз мейрамы атап өтілді
Бас консулдықтың қатысуымен гонконгтық "PolyU" университетінде Қазақстан Республикасы азаматтары, студенттер мен шетелдік азаматтардың қатысуымен "Наурыз" мерекесі атап өтілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараның ашылуында Қазақстан Республикасының ҚХР Гонконг қаласындағы Бас консулы Бауыржан Досманбетов Наурыз мерекесінің ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан дәстүріміз бен ұлттық бірегейлігіміздің белгісі екенін атап өтті. Биылғы жылы татулығымызды одан әрі нығайтып, осындай шаралар арқылы халқымыздың ежелгі салт-дәстүрлері мен мәдени мұрасын дәріптеуге қолдау білдірді.
Өз кезегінде, қонақтардың қатысуымен концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, ұлттық ойындар мен түрлі жарыстар өткізілді. Мерекеге қатысушылар қазақ халқының ежелгі мәдениеті мен Наурыз мерекесінің тарихымен танысты. Қазақстандық студенттердің орындауындағы қойылымдар мен ұлттық күйлер, билерді тамашалады.
Кеш соңында шетелдік азаматтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 14:05 19516
Наурыз мерекесі Қазанда аталып өтті
Қазан Федералдық университетінің қолдауымен көктем мен жаңаруды тойлау - Наурыз мерекесі кең көлемде аталып өтті, оған Қазанда аккредиттелген консулдық мекемелер қатысты. Іріктелген елдердің өзіндік мәдениеті мен салт-дәстүрлерін Иран, Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және Түрікменстан таныстырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қатысушылар әлем халықтарының мәдениетімен жасалған жылы атмосфераны атап өтіп, рухани құндылықтарға қосылудың мүмкіндігіне ризашылық білдірді. Наурыз жаңару мен көктемнің, көркею мен бірліктің символы болып табылады, тойлаудың негізінде қоғамдағы тыныштық пен келісімнің маңызы, ұлттық дәстүрлер мен салт-дәстүрлер жатыр.
Қазақстан стенді келушілердің қызығушылығын тудырып, онда "Наурызнама" деп аталатын жаңа форматтағы көрмені, ұлттық тағамдарды және ұлттық бейнес-құндылықтар заттарын ұсынды.
Қазан Федералдық университетінің 1 курс студенті Жасмина Қадырбаева және Қазан Мемлекеттік консерваториясы Н.Жиганов атындағы консерваторияның 2-курс студенті Нұржан Жүнісов белгілі қазақ музыкалық шығармаларын орындап, жарқын орындауымен мерекені атап өтті.
Мереке Татарстандағы түрлі мемлекеттердің өкілдерін біріктірген жарқын мәдени оқиғаға айналды және халықтардың дәстүрі мен мәдениетіне ерекше құрметпен қараған тұрғындардың қызығушылығын тудырды, сондай-ақ қатысушыларды осы айтулы оқиғамен құттықтады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 11:08 19981
Беларусь Президенті Қазақстанды референдумның сәтті өтуімен құттықтады
Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенко Қазақстан Республикасының Беларусь Республикасындағы Елшісі, Қазақстан Республикасының ТМД Жарғылық органдары жанындағы Тұрақты өкілі Тимур Жақсылықовты қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Беларусь басшысы биыл 15 наурызда өткен Қазақстанның жаңа конституциясының жобасы бойынша республикалық референдумның сәтті өтуімен құттықтап, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа ізгі лебіздерін білдірді. Дауыс беру нәтижелері азаматтардың елді жаңғырту және мемлекеттілікті нығайту бағытына деген жоғары сенімінің кезекті дәлелі болғаны аталып өтті.
А.Лукашенко жаңа Конституцияның қабылдануымен Қазақстан тұрақты дамуын жалғастырады және одан үлкен оң нәтиже алады деген үмітін білдірді. Ол сондай-ақ Беларусь үшін Қазақстан Орталық Азия елдері арасындағы басты әріптес екеніне және екі ел арасындағы қарым-қатынас әрқашан жоғары деңгейде екеніне назар аударды.
Кездесу барысында екіжақты экономикалық ынтымақтастық мәселелері де талқыланды. Қазақ дипломаты сауда-экономикалық, инвестициялық ынтымақтастықтың белсенді дамуда екенін атап өтті. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша тауар айналымының өсуі шамамен 30% құрады. Өсім Қазақстанға импортты және Беларуське экспортты қоса алғанда, барлық құрамдас бөліктерді қамтуда.
Бұл ретте А.Лукашенко өзара сауда көрсеткіштері екі елдің мүмкіндіктеріне сай келмейтінін атап өтті. "Біз тауар айналымын оңай екі есеге арттыра аламыз. Бізде осыған деген ұмтылыс бар. Қазақстандықтармен біз әрқашан жақсы қарым-қатынаста болдық және олардың сақталатынына сенімдімін",- деді ол.
Кездесу соңында Елші Т.Жақсылықов Беларусь президентіне кездесу мүмкіндігі үшін алғысын білдіріп, Беларусияда 15 наурызда атап өтілетін жақында өткен - Конституция күні мерекесіне байланысты құттықтауын жеткізді.
Бұл ретте А.Лукашенко өзара сауда көрсеткіштері екі елдің мүмкіндіктеріне сай келмейтінін атап өтті: "біз тауар айналымын оңай екі есеге арттыра аламыз. Бізде осыған деген ұмтылыс бар. Қазақстандықтармен біз әрқашан жақсы қарым-қатынаста болдық және олардың сақталатынына сенімдімін".
Кездесу соңында Елші Т.Жақсылықов Беларусь президентіне кездесу мүмкіндігі үшін алғысын білдірді және осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Беларуссияда 15 наурызда атап өтілетін жақында өткен - Конституция күні мерекесіне құттықтауын жеткізді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.03.2026, 10:57 20201
Қазақстан СІМ-де Мысыр Елшісімен кездесу өтті
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Мысыр Араб Республикасының Елшісі Ибтиссам Ракха Хассанмен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Мысыр ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларын талқылады.
Кездесу барысында екі ел арасындағы серіктестікті жан-жақты нығайтуға бағытталған уағдаластықтарды іске асыру мәселелеріне, сондай-ақ алдағы биік және жоғары деңгейдегі сапарлардың дайындық барысына ерекше назар аударылды.
Сұхбаттастар Астана мен Каир арасындағы ынтымақтастықты екіжақты және көпжақты форматтарда одан әрі кеңейтудің маңыздылығын атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
17.03.2026, 18:43 9246
Жапонияның Қоршаған ортаны қорғау министрі Қазақстанның экологиялық бастамаларын қолдайды
Қазақстанның Жапониядағы Елшісі Ерлан Баударбек-Қожатаев Жапонияның қоршаған ортаны қорғау министрі Хиротака Ишихарамен кездесу өткізіп, оны еліміздің жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі республикалық референдумның нәтижелерімен таныстырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар сондай-ақ климаттың өзгеруіне қарсы күрес және "жасыл" технологияларды енгізу жөніндегі бірлескен шараларға назар аудара отырып, орнықты даму және экологиялық сын-тегеуріндерге қарсы іс-қимыл саласындағы екіжақты ынтымақтастықтың болашағын талқылады.
Елші жапондық саясаткерді Қазақстанның БҰҰ шеңберінде Халықаралық су ұйымын құру жөніндегі бастамасы туралы хабардар етіп, оны елдің су қауіпсіздігін қамтамасыз ету, су ресурстарын ұтымды пайдалану және сақтау, сондай-ақ климаттың өзгеруінің салдарына бейімделу тәсілдерімен таныстырды.
Е.Баударбек-Қожатаев Министрге 2026 жылғы 22-24 сәуірде Астанада өтетін және бизнес пен сарапшылар қоғамдастығы өкілдерінің қатысуымен климаттың өзгеруі және орнықты даму мәселелерін талқылау және "жасыл" инвестицияларды тарту үшін Орталық Азияның негізгі платформасы болатын Өңірлік экологиялық саммиттің бағдарламасын ұсынды.
Өз кезегінде Х.Ишихара жапон тарапының саяси деңгейде Өңірлік экологиялық саммитке қатысуын растай отырып, Токионың жаһандық экологиялық мәселелерді шешудегі белсенді ұстанымын мәлімдеді. Ол Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары аясында қол қойылған екі елдің тиісті мекемелері арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумның маңыздылығын атап өтіп, экологиялық таза технологияларды енгізуге және парниктік газдар шығарындыларын азайтуға бағытталған Бірлескен кредиттік тетік (JCM) шеңберінде жобаларды іске асыруға мүдделілігін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
