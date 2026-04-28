Қазақстан мен Германия "жасыл" стратегиялық серіктестікті нығайтуда: климат, су және орнықты даму
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде "Орнықты дамуға бірлесіп қол жеткізу: Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасының "жасыл" болашақ жолындағы стратегиялық серіктестігі" тақырыбында Берлин Еуразиялық клубының кезекті отырысы өтті. Іс-шара Өңірлік экологиялық саммит аясында екі елдің мемлекеттік органдары, іскер топтары мен халықаралық ұйымдарының қатысуымен ұйымдастырылды., деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Өз сөзінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев 2012 жылдан бері Берлин Еуразиялық клубы диалогтан нақты бірлескен жобаларды іске асыруға мүмкіндік беретін тиімді алаң ретінде өзін танытқанын атап өтті. Оның айтуынша, Қазақстан мен Германия арасындағы қатынастар сенімге, прагматизмге және ұзақ мерзімді мүдделердің үндестігіне негізделген стратегиялық серіктестік деңгейіне жетті. Германия Еуропа одағындағы Қазақстанның негізгі серіктестерінің бірі, ал Қазақстан Орталық Азиядағы өңірлік ынтымақтастықтың маңызды орталығы.
Е.Ашықбаев климаттың өзгеруі жағдайында су экономикалық дамуға, азық-түлік қауіпсіздігіне және өңірлік қауіпсіздікке тікелей әсер ететін стратегиялық ресурсқа айналуда, әсіресе Орталық Азияда. Қазақстан су қауіпсіздігін мемлекеттік саясаттың басым бағыты ретінде қарастырып, тиісті министрлікті құру, инфрақұрылымды жаңғырту және цифрлық әрі су үнемдеу технологияларын енгізуді қоса алғанда, жүйелі шараларды жүзеге асыруда.
Қазіргі уақытта Қазақстан БҰҰ аясында Халықаралық су ұйымын құру бастамасын ілгерілетіп, халықаралық әріптестердің қолдауына үміт артады. Осы тұрғыда оның ішінде "Орталық Азия - Германия" форматы мен "Green Central Asia" бастамасы шеңберінде өңірлік ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығы атап өтілді.
Германия экономикасының Шығыс комитеті басқарма төрайымы Катрина Клаас-Мюльхойзер Қазақстанның реформалардың серпінін жоғары бағалап, су секторындағы ынтымақтастықтың перспективаларын атап өтті. Мысал ретінде инновациялар, цифрландыру және кадр даярлау алаңы болатын Kazakh-German Water Hub құру бастамасы аталды.
Отырыс барысында тараптардың практикалық ынтымақтастықты тереңдету үшін елеулі әлеуетке ие екені, соның ішінде инфрақұрылымдық және экологиялық жобаларды бірлесіп іске асыру, ғылыми-зерттеу бастамаларын дамыту және өңірлік климаттық күн тәртібін нығайту мүмкіндігі айтылды.
Екі панельдік сессия барысында қатысушылар азық-түлік қауіпсіздігі, су ресурстарын басқару, климаттық орнықтылық мәселелерін, сондай-ақ өңірлік қауіпсіздік пен экологиялық ынтымақтастықты нығайту құралы ретіндегі "Green Central Asia" бастамасын іске асыруды талқылады. Озық технологиялармен алмасуға және салааралық өзара іс-қимылды дамытуға ерекше назар аударылды.
Отырыс қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі мен Германияның Қоршаған орта мәселелері жөніндегі тәуелсіз институты; Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі мен Германияның Қоршаған орта мәселелері жөніндегі тәуелсіз институты; Су ресурстарын ақпараттық-талдау орталығы мен Германияның Қоршаған орта мәселелері жөніндегі тәуелсіз институты; сондай-ақ "Қазақстандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту орталығы" АҚ, "German Water Partnership" Германия су қауымдастығы және "System S&P GmbH" компаниясы арасында ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.
