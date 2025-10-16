10.10.2025, 11:11 26741
Қазақстан мен Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімшесі ғылыми-технологиялық ынтымақтастықты дамытуды талқылады
Сурет: primeminister.kz
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин РҒА вице-президенті, РҒА төрағасы академик Валентин Пармон бастаған Ресей Ғылым академиясының (РҒА СБ) Сібір бөлімшесінің делегациясымен кездесті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Новосібір ғалымдары делегациясының Қазақстанға келу себебі - ғылыми-технологиялық саладағы ынтымақтастықты нығайту. Сапар барысында жоғары технологиялық аумақ құру мен дамытудың озық тәжірибесімен алмасуға ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, Қазақстанда Новосібір ғылыми-инновациялық экожүйесінің элементтерін енгізу бойынша бірлескен жұмыс тобын құру ғылыми қала құрудың модельдік үлгісі ретінде талқылануда.
Серік Жұманғарин атап өткендей, Кольцово мен Академқалашықтың тәжірибесі Қазақстанның зор қызығушылығын тудыруда:
Бұл ғылымды, білім мен инновацияны біртұтас жүйеге біріктірудің бірегей мысалы. Ол өңірлердің білімі мен технологиялық дамуын коммерцияландыру үшін жағдай жасайды", - деп атап өтті вице-премьер.
Бүгінде Қазақстанда Алматы облысы мен Курчатов қаласында ғылыми қала құру жұмысы жүргізілуде. Негізгі бағыт - энергетика, биотехнология, азық-түлік қауіпсіздігі, ақпараттық технология мен жасанды интеллект, жаңа материалдар мен ядролық технологиялар.
РҒА вице-президенті Валентин Пармон делегация құрамына Кольцово ғылым қалашығының инфрақұрылымын дамытуға тікелей қатысқан мамандар кіргенін атап өтті. Сапар аясында олар Астанадағы KMG Engineering Ұлттық онкологиялық орталығына барып, жоғары білім және ғылым министрімен кездесті.
Қазақстандық тарап көмір химиясы саласындағы бірлескен жобаларға және елдің ЖІӨ мен экономикасына түрлі факторлардың әсерін бағалауға қабілетті жасанды интеллект моделін әзірлеуге қызығушылық танытты.
Біз көпсалалымыз және кез келген міндетке құзыреттілікке дайынбыз. Мысалы, күкіртті қайта өңдеу технологиясы Қазақстанға пайдалы болуы мүмкін", - деп атап өтті академик Валентин Пармон.
Техноқала жобасын құру жөніндегі жұмыс тобын басқаратын профессор, экономика ғылымдарының кандидаты Жақсыбек Құлекеев ядролық медицина және мұнай химиясы саласындағы Сібір РҒА бөлімшесімен ынтымақтастықтың зор мүмкіндігін атап өтті. Ол Новосібір мен Томск облысындағы жабдықтар мен әзірлемелер бірлескен күш-жігермен таратуға болатын маңызды нәтиже көрсеткенін атап өтті.
Кездесуде Курчатов қаласының даму перспективасына ерекше назар аударылды. Серік Жұманғаринның айтуынша, оның болашағы ғылым мен технологияны коммерцияландырумен тікелей байланысты.
Сондай-ақ академиктер Новосібір Академқалашығында Қазақстанның мәдениет және ғылым күндерін ұйымдастыруды ұсынды. Вице-премьер Валентин Пармонға Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің атынан Қазақстан-Ресей ғылыми байланысын дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс хат табыс етті.
