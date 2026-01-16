Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Словения: ынтымақтастықтың болашағына ортақ көзқарас
тақырып бойынша жаңалықтар
Қара теңіздегі мұнай танкерлеріне дрон шабуылы - ҚР СІМ мәлімдеме жасады
Женевада 2026 жылға жоспарланған Өкілетті конференцияға дайындық мәселелері талқыланды
Ұлан-Батырда Қазақстан мен Моңғолия арасындағы ынтымақтастықты кеңейту перспективалары талқыланды
Риядта Іскерлік кеңесі қызметін жандандыру мәселелері талқыланды
Кореяның болашақ дипломаттары Қазақстанның сыртқы саяси бағыты және реформаларымен танысты
Қазақстан мен Финляндия ядролық және радиациялық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық перспективаларын талқылады
Президент АҚШ-пен келіссөздер бойынша өкілін тағайындады
Жиддада Ауғанстан жөніндегі ИЫҰ Байланыс тобының Кабулға сапарына дайындық талқыланды
