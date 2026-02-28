Бірлескен зерттеулер мен кадр даярлау Қазақстан мен Антверпен университеті диалогының өзегінде
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Бельгиядағы Елшісі Роман Василенко Антверпен университетінің (University of Antwerp - UAntwerp) ректоры Хервиг Лейрс және вице-ректор Натали Дэнспен кездесу өткізді. Тараптар жоғары білім, ғылым және инновациялар саласындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны кеңейту перспективаларын талқылады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Елші Қазақстанның Еуразиялық кеңістіктегі жетекші білім беру және ғылыми орталықтардың бірі ретіндегі рөлін дәйекті түрде нығайтып келе жатқанын атап өтті. Елде халықаралық университеттік ынтымақтастық белсенді дамуда, шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдары ашылуда, бірлескен білім беру бағдарламалары мен ғылыми-зерттеу жобалары іске асырылуда. Бұл ашық академиялық ортаны қалыптастырып, білім, технология және адами капитал алмасуға кең мүмкіндіктер береді.
Кездесуде Қазақстандағы жаңғырту күн тәртібіне ерекше назар аударылды. Елші мемлекеттік басқаруды жетілдіруге, құқықтық институттарды нығайтуға және орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуға жағдай жасауға бағытталған кешенді реформалар жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Осы үдерістің маңызды кезеңі 2026 жылғы 15 наурызда өтетін жалпыұлттық референдум болмақ. Онда азаматтар заң үстемдігін одан әрі нығайту және қоғамның мемлекеттік шешімдер қабылдауға қатысуын кеңейтуге бағытталған жаңа Конституция жобасы бойынша шешім қабылдайды.
Қолданбалы ғылымды, технологияларды және білім трансферін дамыту Қазақстанның басым бағыттарының бірі екенін атап өтіп, бұл еуропалық зерттеу орталықтарымен өзара іс-қимыл үшін қосымша мүмкіндіктер ашады.
Қазіргі уақытта Антверпен университетінде Қазақстаннан 11 студент білім алуда, сондай-ақ бес қазақстандық зерттеуші - докторанттар мен постдокторанттар жұмыс істейді. Ынтымақтастықтың басқа бағыты - Алматы Менеджмент Университеті мен Antwerp Management School арасындағы қос дипломды MBA бағдарламасы, оған сегіз магистрант қатысуда.
Сұхбаттастар академиялық ұтқырлықты кеңейтуге, жаңа қос дипломды бағдарламалар мен бірлескен курстарды іске қосуға, соның ішінде UAntwerp жанындағы Теңіз және әуе көлігін басқару орталығының (Centre for Maritime & Air Transport Management - C-MAT) әлеуетін пайдалана отырып көлік және логистика саласында ынтымақтастықты дамытуға қызығушылық білдірді. Сондай-ақ Антверпен университетінің алдағы екіжақты сапарлар мен іс-шаралар аясындағы академиялық бастамаларға қатысу перспективалары талқыланды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ғылымды, инновацияларды дамытуға және жоғары білікті мамандар даярлауға бағытталған ұзақ мерзімді әріптестікті тереңдетуге өзара дайын екендіктерін растады.
Антверпен университеті - Бельгиядағы қарқынды дамып келе жатқан зерттеу университеттерінің бірі. Ол гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары, инженерия және қолданбалы зерттеулер салаларында мықты позицияға ие және кең халықаралық серіктестік желісін қалыптастырған.
Қазіргі уақытта Қазақстан мен University of Antwerp арасында берік ынтымақтастық негізі қалыптасқан. Математика, компьютерлік ғылымдар, биология және эпидемиология салаларында Қазақстан-Британ техникалық университеті және М. Айкимбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығымен бірлесіп үш зерттеу жобасы жүзеге асырылды. Ұзақ мерзімді ғылыми өзара іс-қимыл профессор Х. Лейрстың жетекшілігімен оба мониторингі бағдарламасы аясында жүргізілді.
Екіжақты ынтымақтастықты дамытудың қосымша әлеуетін Антверпен университетінің Бизнес және экономика факультеті құрамында жұмыс істейтін Теңіз және әуе көлігін басқару орталығы (C-MAT) құрайды. Орталық халықаралық логистика, теңіз және әуе тасымалдары, порттық менеджмент, мультимодальды тасымалдар, "жасыл" логистика және көлік жүйелерін цифрландыру салаларында кадр даярлау және қолданбалы зерттеулер жүргізуге маманданған.
