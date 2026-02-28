Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Иорданияда Қазақстандағы конституциялық реформалар талқыланды
Қазақстан мен Ұлыбритания басым салаларда экономикалық серіктестікті тереңдетуде
Қазақстан-Ұлыбритания үкіметаралық комиссиясының тең төрағасы ретінде Сіз көп жоспарлы серіктестікті ілгерілетуде маңызды рөл атқарасыз. Біз осы тетіктің көмегімен бұдан арғы іс жүзіндегі нәтижелерге жете аламыз деп санаймыз. Аса маңызды қазбалар, ядролық энергетика, цифрлық трансформация және жасанды интеллект секілді басым секторлардағы инновациялық серіктестікті кеңейте отырып, біздің елдер ұзақ мерзімді өзара тиімді ынтымақтастыққа негіз қалай алады", - деп сұхбат барысында Е.Көшербаев хабарлады.
Қазақстан мен Ұлыбритания стратегиялық серіктестікті тереңдету бағытын растады
Биыл елдеріміз дипломатиялық қатынастардың орнатылғанына 34 жыл толуын атап өтуде. Осы кезең ішінде Астана мен Лондон белсенді саяси диалог орнатып, сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейтіп, халықтар арасындағы байланыстарды нығайтты. Ұлыбритания Қазақстанның Еуропадағы негізгі серіктестерінің бірі болып қала береді және біз стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетуге бейілдіміз", - деп атап өтті Қазақстан СІМ басшысы.
Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты
Қазақстан өңірлік байланыстылықты қамтамасыз етуде жетекші рөл атқарады. Біздің аумақ арқылы 13 ірі транзиттік дәліз өтеді, ал Еуропа мен Азия арасындағы құрлық арқылы жүк тасымалының шамамен 85 пайызы Қазақстан арқылы жүзеге асырылады. Дәл осы стратегиялық маңыздылық "CA5+UK" форматының өзегін құрайды. Оның шеңберінде біз Ұлыбританияны ұзақ мерзімді серіктес ретінде қарастырамыз және экономикаларымыздың, қоғамдарымыздың және ортақ болашағымыздың игілігі үшін іс жүзіндегі нәтижелерді қамтамасыз етуге дайынбыз", - деп атап өтті Е.Көшербаев.
Эдинбург герцогы, ханзада Эдвард Орталық Азия елдерінің cыртқы істер министрлерін Лондонда ресми кездесуге шақырды
CA5+UK" форматындағы сапар Орталық Азия мен Ұлыбритания арасындағы серіктестіктің жаңа кезеңін бастайды. Осы форматтағы бірлескен жұмыс біздің мемлекеттеріміздің дамуына және өңіраралық ынтымақтастықты тереңдетуге тың серпін беретініне сенімдімін", - деп атап өтті Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев.
Мексика Парламентінің депутаттары Қазақстан Республикасымен ынтымақтастықты жандандыруға мүдделі
Қазақстан мен Грекия білім беру саласындағы серіктестікке жаңа серпін беруде
Қазақстан БҰҰ Туризм ұйымымен бірге өңірлік туристік хаб ретіндегі рөлін нығайтуда
Загребте жаңа Конституция жобасы таныстырылды
