Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Финляндия Президентін құттықтады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан мен Польша стратегиялық диалог пен гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан Елшісі Финляндия Парламентінің Спикерімен кездесті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Братиславада Қазақстан мен Словакия арасындағы серіктестіктің басым бағыттары қарастырылды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Доха форумы: Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға өз үлесін қосуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан БҰҰ-да Халықаралық еріктілер жылының тұсаукесер рәсіміне қатысты
Қазақстан БҰҰ-ға барлық мүше мемлекетпен тәжірибе алмасуға және осы Халықаралық жылды нақты іс-әрекеттер, өзара қолдау және жасампаз шешімдер кезеңіне айналдыру үшін бірлесе жұмыс істеуге дайын" - деп түйіндеді Ж.Мәдиев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Қырғызстан Президентімен телефон арқылы сөйлесті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан СІМ басшысы Аустрияның бизнес өкілдерімен ынтымақтастық перспективаларын талқылады
Аустрия бизнесі Қазақстанға жоғары сенім білдіріп келеді. Біздің ынтымақтастығымыз технологиялық даму, ұзақмерзімділік және ортақ прогреске деген ұмтылысқа негізделген. Қазақстан тұрақты макроэкономикалық орта, өңірлік нарықтарға шығу және өнеркәсіптік жобаларды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай ұсынады. Аустриялық компанияларды өз қызметін кеңейтіп, жаңа бастамаларға белсенді қатысуға шақырамыз", - деді Қазақстан СІМ басшысы.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Аустрия парламенттік ынтымақтастықты жандандыруға келісті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
05.12.2025, 22:59Қазақстан мен Аустрия парламенттік ынтымақтастықты жандандыруға келісті 05.12.2025, 16:5991986Туризм және серіктестік: Қазақстан Финляндияда өз мүмкіндіктерін таныстырды 05.12.2025, 21:5688401АҚШ сарапшылары Қазақстанды Орталық Азиядағы жетекші экономика ретінде сипаттады 05.12.2025, 20:4888176Қазақстан мен Оман арасындағы Үкіметаралық ынтымақтастық нығаюда 05.12.2025, 19:4283691Қазақстан Мадрид үшін Азия бағытындағы негізгі басымдықтарының қатарында 13.11.2025, 17:40Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді176771Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді 13.11.2025, 23:28175341Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинге хат жолдады 10.11.2025, 21:56151976Алматыда бұрынғы президент резиденциясының орнында жаңа саябақ ашылды 19.11.2025, 16:26146501Президент Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады 20.11.2025, 15:30Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші - Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады146146Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік кеңесші - Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі Ерлан Қаринді қабылдады