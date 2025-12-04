Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Шри-Ланка Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан басты назарда: Германиямен медиа және сараптамалық ынтымақтастық
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Джакартада Қазақстанның туристік әлеуеті таныстырылды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Германия сыртқы саяси диалогты нығайтуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен АЭХА көпжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға берік ниетін растады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Еуропалық одақ визалық режимді жеңілдету туралы келісім бойынша ресми келіссөздерді бастады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мажарстанда отандастар бас қосты
ELTE" университетінің Халықаралық қатынастар факультетінің 3-курс студенті Тәуекел Шадияр қазақстандық жастардың бастамасы туралы айтты: "Мажарстанда оқитын қазақстандық студенттерді біріктіру үшін "Quryltai Hu" қауымдастығын құрдық. Ай сайын мәдени-білім шараларын өткіземіз. Сондай-ақ Еуропаның 11 еліндегі қазақстандық студенттік ұйымдарды біріктіретін "Qazaq Society" қауымдастығының мүшесіміз. Мақсатымыз - бірлікті нығайту және байланыстарды кеңейту", - деді ол.
Corvinus" университетінің "Бизнес әкімшілігі және менеджмент" мамандығының 4-курс студенті Елнара Исрайл өз әсерімен бөлісті: "Біз студенттер жиі бас қосамыз. Елшілік ұйымдастыратын және өзіміз өткізетін іс-шараларға белсенді қатысамыз. Мерекелерде жиналып бешбармақ дайындаймыз, тек қазақша сөйлесеміз. Осындай басқосулар Отанды ұмыттырмайды. Қазақстан - әрқашан жүрегімде", - деді ол.
Lakitelek Népfőiskola" (Лакителек Халық университеті) - Мажарстандағы ең ірі мәдени-ағартушылық орталықтардың бірі. Оқу орны 1991 жылы Мажарстан Парламентінің вице-спикері, қоғам қайраткері және жазушы Шандор Лежактың бастамасымен құрылды. Университет Лакителек қаласында орналасқан және тәуелсіз білім беру әрі мәдени мекеме ретінде жұмыс істейді.
Lakitelek Népfőiskola"-ның негізгі миссиясы - гуманитарлық және мәдени білімді дамыту, ұлттық дәстүрлерді сақтау, сондай-ақ қоғамдық дипломатия мен халықаралық жастар байланыстарын нығайту. Университет жастар мен ересектерге арналған білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады, конференциялар, гуманитарлық форумдар, мәдени шаралар, тарих, әдебиет, мәдени мұра және ұлттық болмыс тақырыптарында оқыту бағдарламаларын өткізеді. Сондай-ақ түркі әлемі елдерімен ынтымақтастықты қамтитын халықаралық алмасуларға белсенді қатысады. "Lakitelek Népfőiskola" "Hungarikum Liget" ұйымының құрылымына кіреді. Қор кампусты дамыту, мәдени және ғылыми орталықтар құру, қоғамдық және ғылыми бастамаларды қолдау бағытында жұмыс істейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан Азия-Тынық мұхиты өңірінің елдерімен дамуға ресми көмек саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде
KazAID" Қазақстандық халықаралық даму агенттігінің Басқарма Төрағасы Аркен Арыстанов бастаған қазақстандық делегация Таиландтың Бангкок қаласында өткен Азия-Тынық мұхиты өңірі елдерінің бас директорларының 7-ші форумына қатысты, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Будапештте Түркі мемлекеттері ұйымының диаспора институттары басшыларының отырысы өтті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
04.12.2025, 08:18Қазақстан мен АЭХА көпжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға берік ниетін растады 04.12.2025, 09:463501Қазақстан мен Германия сыртқы саяси диалогты нығайтуда 04.12.2025, 10:283241Джакартада Қазақстанның туристік әлеуеті таныстырылды 04.12.2025, 11:382646Қазақстан басты назарда: Германиямен медиа және сараптамалық ынтымақтастық 04.12.2025, 13:18491Алматыда жер сілкінді 27.11.2025, 12:47Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр85916Қазақстанда суару суын жеткізуге арналған электронды келісімшарттар жасасу жүйесі сынақтан өткізіліп жатыр 01.12.2025, 12:48Сианьдағы Қазақстанның Бас консулдығы өңіраралық инвестициялық ынтымақтастықтың нығаюына белсенді ат салысуда73146Сианьдағы Қазақстанның Бас консулдығы өңіраралық инвестициялық ынтымақтастықтың нығаюына белсенді ат салысуда 01.12.2025, 15:4372346Мемлекет басшысы Румыния Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады 01.12.2025, 13:3472016Қазақстан - Дания ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтерілуде 01.12.2025, 14:3872001Астана мен Сеул зияткерлік меншік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 04.11.2025, 09:02217961Қар, көктайғақ, қатты жел: ІІМ жол жүрісіне қатысушыларға үндеу жасады 04.11.2025, 11:32217151Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты 13.11.2025, 17:40Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді176166Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Касымалиев Астанада Үкіметаралық кеңестің 13-ші отырысын өткізді 13.11.2025, 23:28174286Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинге хат жолдады 19.11.2025, 16:26145966Президент Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровты қабылдады