16.03.2026, 18:14 43691
Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті
Садыр Жапаров Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстандағы жалпыхалықтық референдумның табысты өтуімен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қырғызстан Президентінің пікірінше, жаңа Конституция бойынша дауыс беру қорытындысы қазақстандықтардың Қасым-Жомарт Тоқаев қолға алған саяси және әлеуметтік-экономикалық жаңғыру жолын толық қолдайтынын көрсетеді.
Мемлекет басшысы жылы лебізі және Қырғызстаннан байқаушылар жібергені үшін Садыр Жапаровқа ризашылығын білдірді. Сондай-ақ конституциялық реформа мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталғанын айтты.
Тараптар қазақ-қырғыз сан қырлы қарым-қатынасын одан әрі нығайту перспективасын талқылады. Екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықты жан-жақты тереңдетуге ниетті екендерін растады.
Президенттер өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Сонымен қатар алдағы кездесулердің кестесін пысықтады.
17.03.2026, 12:45 95491
Мәскеуде Қазақстанның жаңа Конституциясы бойынша Референдумның қорытындылары талқыланды
Мәскеуде Қазақстан Елшілігінде Ресей парламентшілерінің, дипломаттардың, заңгерлер мен саясаттанушылардың қатысуымен ҚР жаңа Конституциясын қабылдау мәселесі бойынша Референдумның қорытындысы бойынша дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесуді аша отырып, Қазақстанның Ресейдегі Елшісі Дәурен Абаев жиналғандарды Орталық сайлау комиссиясы жариялаған плебисциттің алдын ала нәтижелерімен таныстырды. Алдын ала сандарға сәйкес, келу 73%-дан асқан, жаңа Конституцияны қолдап шамамен 8 миллионға жуық адам дауыс берген, бұл референдумға қатысушылардың 87%-дан астамын құрайды. Ол бұл көрсеткіштер Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың күш-жігерінің, оның саяси бағытына деген сенімнің нақты бағасы екенін, ал жаңа Конституцияны қабылдау ел үшін маңызды, шешуші оқиға болып табылатынын атап өтті.
Федерация Кеңесі Халықаралық істер комитеті төрағасының бірінші орынбасары Андрей Денисов Ресейде референдумды үлкен назармен және қызығушылықпен бақылағанын айтты. "Тәжірибе - шындықтың өлшемі. Қазақстанның жаңа конституциялық координаттар жүйесінде қалай дамитыны бізде өте қатты қызығушылық тудыруда",-деп атап өтті сенатор және Қазақстан-Ресей парламенттік өзара іс-қимылының сыналған нысандарын сақтаудың маңыздылығын еске салды.
Мемлекеттік Думаның Шағын және орта кәсіпкерлік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Альфия Когогина депутаттық корпуста референдумға дайындық пен оның өтубарысын жоғары ықыласпен бақылағанын айтты. Оның бағалауы бойынша, процесс бұзушылықсыз өтті, барлығы халықаралық және ұлттық заңнама шеңберінде болды, азаматтардың ерік білдіруі үшін барлық қажетті жағдайлар жасалды, бейтараптық қағидаттары сақталды, жоғары деңгейде өткізу қамтамасыз етілді, азаматтар өздерінің конституциялық құқықтарын іске асыра алды және үлкен қызығушылық танытты, бұған дауыс берушілердің аса жоғары белсенділігі куә.
РФ СІМ ТМД елдерінің үшінші департаменті директоры Александр Стерник Қазақстан басшылығы сайлау процесінің аса жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес толық ашықтығы мен демократиялық сипатын көрсетті деп келісті. Атап айтқанда, сайлаушылардың Конституция жобасының мазмұны туралы жоғары хабардарлығы үлкен әсер қалдырды.
Негізгі Заңның мазмұнына түсініктеме бере отырып, О.Е. Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң университетінің ректоры Виктор Блажеев өзіне жақын білім беру саласына тоқталды. Оның пікірінше, азаматтардың тегін білім және медициналық қызмет алу құқығының мызғымастығы құқық пен еркіндікті қорғау тұрғысынан өте маңызды.
Саясаттанушы Алексей Власов жаңа Конституцияның қабылдануы уақтылы және қажет деп атады. Оның айтуынша, егер 1995 жылғы құжат КСРО ыдырағаннан кейінгі жағдайды ескере отырып, жаңа мемлекеттіліктің негізін құраса, ендігі жаңа Негізгі Заң соңғы онжылдықтардағы іргелі өзгерістерді бекітеді.
Онымен Аймақтық мәселелер институтының ғылыми жетекшісі Дмитрий Журавлев келісті. Ол КСРО ыдырағаннан кейін жаңа мемлекеттерде супер президенттік республикалардан басқа ештеңе болмағанын еске салды. "Бұл тетік өз міндетін орындады, артық болып қалды, енді Қазақстанның жаңа Конституциясында белгіленгендей парламенттік-президенттік республика тиімдірек болуда. Және де, оның тез қабылданғаны өте жақсы. Өйткені, кез келген ескінің қалдықтары процесті баяулатады, олар жаман болғаннан емес, қазіргі заманға сай болмағаннан", - деді сарапшы.
РФ Үкіметі жанындағы Заңнама және салыстырмалы құқықтану институтының директоры Талия Хабриева Қазақстанның жаңа Конституциясы бойынша ең жоғары заң стандарттары деңгейінде жүргізілген орасан зор жұмысты атап өтті. "Бұл, бір жағынан, әлемдік конституциялық мұраның жалпыға танылған қағидаттарын ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің ұлттық-тарихи ерекшеліктерін ескеретін оңтайлы модельді іздеу - және бұл, менің ойымша, өткен конституциялық реформаның басты ерекшелігі деуге де болады", - деп түйіндеді ол.
Справедливый мир" институтының геосаясат жөніндегі сараптамалық кеңесінің жетекшісі Владимир Грачев таныс байқаушылардың референдум туралы әсерлерімен бөлісті, олардың барлығы жетістік туралы, қазақстандықтардың белсенділігі мен ынта-жігері туралы тамсана айтқанын жеткізді.
Ресей Ғылым академиясының Қытай және қазіргі Азия институтының Орталық Азия зерттеулер орталығының жетекшісі Александра Перминова да жоғары белсенділікті ескеріп, бұл жоғары сапалы үгіт-насихат және түсіндіру жұмыстарының нәтижесі екенін атап көрсетті.
Осы тұрғыда РҒА Шығыстану институтының Орталық Азия заманауи зерттеулер зертханасының меңгерушісі Андрей Быков көптеген қазақстандық интернет-пайдаланушылардың өз аккаунттарында референдумға баруға дайын екендіктерін атап өткендеріне назар аударды. "Бұл азаматтардың оқиғаға деген көзқарасының көрсеткіші, олар үшін бұл өте маңызды болды, өйткені елдің болашағы осыған байланысты", - деді ол.
Валдай" клубын дамыту қоры кеңесінің төрағасы Андрей Быстрицкий Қазақстанда бірегей жаңа қоғамның қалыптасуын байқағанын және оның одан әрі дамуын бақылауқызығушылық тудыратынын айтты. Оның айтуынша, жаңа Конституция саяси элитада және қоғамның өзінде де көптеген мәселелерді қайта қарауға жол ашады.
Ресей СІМ ММХҚИ Дипломатиялық академиясының заң факультеті кафедра меңгерушісі Андрей Данелян жаңа Конституцияда орыс тілі мәртебесінің өзгеруіне түсініктеме бере отырып, республикада орыс тіліне қатысты ешқандай проблема жоқ екенін айта кетті. Ол өзінің ЖОО-ғықазақстандық студенттердің орыс тілін жетік білетінін мысалға келтірді.
Дөңгелек үстелді қорытындылай келе, оның қатысушылары қазақстандықтарды референдумның сәтті өтуімен құттықтап, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың рөлін және оның соңғы жылдардағы ауқымды саяси өзгерістерді дәйекті жалғастыру бойынша бағытын атап өтті.
Олардың пікірінше, Қазақстанның жаңа Конституциясы ішкі және сыртқы сын-қатерлерге өзгерістер мен жауаптарды көрсетеді. Сондай-ақ, олар жаңа Негізгі Заң Қазақстан мен Ресей арасындағы тату көршілік қарым-қатынастарды дамытуға қызмет ететініне сенім білдірді.
17.03.2026, 11:53 95791
Женевада телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және киберқауіпсіздік мәселелері талқыланды
Женевадағы Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымы жанындағы Тұрақты өкілдігі Халықаралық электр байланысы одағымен (ХЭО) бірлесіп "Телекоммуникациялар - киберқауіпсіздіктің негізі" тақырыбында брифинг өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шара Женевада аккредиттелген дипломатиялық миссиялардың өкілдерін біріктіріп, телекоммуникациялық инфрақұрылымның киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мен цифрлық жүйелердің тұрақтылығын арттырудағы рөлін талқылауға арналды.
Іс-шараның ашылуында Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілі Қайрат Төребаев құттықтау сөз сөйлеп, сенімді телекоммуникациялық инфрақұрылым қазіргі цифрлық экономиканың негізгі тіректерінің бірі екенін, ал халықаралық ынтымақтастық жаһандық киберқауіпсіздікті нығайтуда маңызды рөл атқаратынын атап өтті.
Бағдарлама аясында ХЭО сарапшылары киберқауіпсіздік саласындағы жаһандық үрдістер мен негізгі сын-қатерлерге шолу жасады.
Қазақстанның цифрлық трансформациясы туралы презентацияны Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Телекоммуникациялар комитетінің төрағасы Дамир Сейсембеков таныстырды. Ол телекоммуникация секторын дамыту елдің цифрлық трансформациясының негізгі қозғаушы күштерінің бірі екенін атап өтті.
Презентация барысында Қазақстанның цифрлық экожүйені белсенді түрде дамытып жатқаны атап өтілді: бүгінде 1300-ден астам мемлекеттік қызмет онлайн форматта қолжетімді, ал электрондық үкімет жүйесі БҰҰ-ның электрондық үкіметті дамыту индексінде 24-орында тұр.
Сондай-ақ телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға ерекше назар аударылды: соңғы үш жылда салаға 2,5 млрд АҚШ долларынан астам инвестиция тартылды, ал "Қолжетімді интернет" ұлттық жобасы 2027 жылға қарай ел аумағын 100 пайыз интернетпен қамтуды көздейді.
Өткізілген брифинг дипломатиялық және сарапшылық қауымдастық арасында қауіпсіз әрі тұрақты цифрлық инфрақұрылымды дамыту мәселелері бойынша пікір алмасуға арналған тиімді алаң болды.
16.03.2026, 20:18 43496
Мемлекет басшысына республикалық референдум нәтижесіне орай құттықтау жеделхаттары келіп түсті
Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы жобасы бойынша референдумның өтуіне орай шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілері Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына құттықтау жеделхаттарын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ресей Президенті Владимир Путин Қазақстандағы конституциялық өзгерістер екі ел арасындағы одақтастық қатынастар мен жан-жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі арттыруға септігін тигізетінін атап өтті.
- Жалпыхалықтық дауыс беру нәтижесі Сіздің мемлекеттік институттарды нығайту және елдің орнықты әлеуметтік-экономикалық ілгерілеуін қамтамасыз ету бағытындағы бастамаларыңыз кеңінен қолдау тапқанын толық растады,- деп жазылған жеделхатта.
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев ауқымды саяси, әлеуметтік-экономикалық жаңғыру Жаңа Қазақстанның тұрақты дамуына ықпал етіп, халықаралық аренадағы абырой-беделін нығайтатынына сенім білдірді.
- Осы маңызды саяси науқанға азаматтардың белсенді қатысуынан, сондай-ақ референдум нәтижесінен Сіз жүргізіп жатқан реформаларды бауырлас елдің халқы жан-жақты қолдайтынын анық көреміз, - деп жазылған Өзбекстан басшысының жеделхатында.
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров Мемлекет басшысын референдумның табысты өтуімен құттықтап, екіжақты қатынастардың одан әрі қарқынды дами түсетініне сенімді екенін жеткізген.
- Бұл тарихи уақиға еліңізді одан әрі өркендетіп, халықтың әл-ауқатын арттыру жолындағы маңызды қадам болатыны сөзсіз. Сіздің жетекшілігіңізбен ынтымақ-бірлігі жарасқан Қазақстан келешекке қол созып, халықаралық беделін дәйекті түрде нығайтып келеді, - деп жазды Садыр Жапаров.
Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев саяси жүйені жаңғыртуды және басқару моделін жетілдіруді көздейтін Конституцияның қабылдануын Қазақстан тарихындағы жаңа кезеңнің бастауы ретінде сипаттаған. Оның пікірінше, бұл еліміздің серпінді дамуына және халықаралық аренадағы рөлінің күшеюіне оң септігін тигізеді.
Беларусь Президенті Александр Лукашенко Конституциядағы қағидаттардың іске асуы Қазақстанның гүлденуіне негіз қалайтынын атап өткен.
- Референдум нәтижесі Сіздің елді жаңғырту және мемлекеттілікті нығайту бағдарыңызға азаматтардың сенімі жоғары екенін тағы да дәлелдеді. Қоғамның Әділетті Қазақстанды құру, оның тұрақты дамуын қамтамасыз ету жолындағы ауызбіршілігін аңғартты, - деп жазылған жеделхатта.
Қазақстан Президентіне жылы лебізін Сербия Президенті Александр Вучич те жолдады.
- Еліңіздің шынайы әрі уақыт тезінен өткен досы ретінде Сіздің өршіл мақсат пен елеулі нәтижеге ұмтылатын әр қадамыңызды ықыласпен атап өтемін. Бұл - күрделі шешімдер қабылдауды, күнделікті және ұзақмерзімді міндеттерді табанды түрде орындауды қажет ететін үлкен жұмыс. Сонымен қатар тәжірибелі әрі парасатты көшбасшылардың қалай батыл шешім қабылдайтынын көрсетеді, - деп жазды Сербия Президенті.
Армения Премьер-министрі Никол Пашинян жеделхатта атап өткендей, жалпыхалықтық дауыс беру қорытындысы Қазақстан азаматтарының ел Тәуелсіздігі мен егемендігін сақтауға, заң үстемдік құратын бақуатты заманға сай қоғам құруға жауапкершілікпен қарайтынын байқатады.
Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевқа құттықтау жеделхаттарын Грузия Президенті Михаил Кавелашвили, Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шариф, Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Нұрлан Ермекбаев, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының бас хатшысы Сергей Лебедев, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің бас хатшысы Қайрат Сарыбай, Түркі мемлекеттері ұйымының бас хатшысы Кубанычбек Өмірәлиев, Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бас хатшысы Таалатбек Масадыков, Экономикалық ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Асад Маджид Хан, Ислам әлемі білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымының бас директоры Салим бин Мохаммед Аль-Мали, Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес төрағасы Бақытжан Сағынтаев және тағы басқалар жолдады.
Мемлекет басшысының атына құттықтау жеделхаттары әлі де келіп жатыр.
16.03.2026, 18:20 54771
Нью-Делиде Қазақстандағы конституциялық реформаның нәтижелері таныстырылды
Қазақстан Республикасының Үндістандағы Елшісі Азамат Есқараев Үндістан Сыртқы істер министрінің орынбасары Сиби Джорджпен кездесy өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында қазақ дипломаты үнді тарапын елімізде жүзеге асырылып жатқан саяси және институционалдық реформалардың негізгі бағыттарымен таныстырды. Атап айтқанда, 2026 жылғы 15 наурызда өткен жалпыұлттық референдум аясындағы конституциялық өзгерістердің маңызы ерекше атап өтілді. Бұл реформалар мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жаңғыртуға, билік тармақтары арасындағы баланс пен өзара жауапкершілік тетіктерін нығайтуға бағытталған.
Аталған өзгерістер қоғамдық-саяси тұрақтылықты нығайтуға, азаматтардың мемлекеттік басқару үдерістеріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейтуге және елдің орнықты әрі инклюзивті әлеуметтік-экономикалық дамуына қосымша серпін беруге бағытталған. Сонымен қатар бұл реформалар Қазақстанның халықаралық аренадағы сенімді және болжамды серіктес ретіндегі беделін одан әрі нығайтып, Үндістанмен сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты кеңейту үшін қолайлы жағдай қалыптастыратыны атап өтілді.
С. Джордж Қазақстан басшылығы жүзеге асырып жатқан саяси жаңғыру бастамаларын жоғары бағалап, олардың нәтижелері Қазақстанның халықаралық беделін нығайтып, Үндістанмен өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтуге қосымша серпін беретінін атап өтті.
Тараптар Қазақстан мен Үндістан арасындағы саяси, сауда-экономикалық, мәдени және білім беру салаларындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талқылады. Алдағы саяси консультацияларға дайындық аясында екіжақты күн тәртібін мазмұнды әрі практикалық бастамалармен толықтырудың маңыздылығы аталып өтті.
Кездесу барысында Елші А. Есқараев үнді әріптесін көктемнің жаңаруын, бірлік пен ізгілікті бейнелейтін Наурыз мерекесімен құттықтап, оның Наурызнама тұжырымдамасы аясында халықаралық достық пен мәдени диалогты нығайтуға ықпал ететінін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзара қызығушылық тудыратын бағыттар бойынша тұрақты байланыстарды жалғастыру және бірлескен бастамаларды ілгерілету жөнінде уағдаласты.
16.03.2026, 17:32 93231
Бейжіңде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту және стратегиялық серіктестікті нығайту сұрақтары талқыланды
Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы Елшісі Шахрат Нұрышев ҚХР Коммерция министрінің орынбасары Лин Цзимен кездесу өткізді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар стратегиялық әріптестіктің жоғарғы деңгейін растап, өзара сауданың тұрақты оң динамикасын атап өтті: 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы рекордтық 48,7 млрд. долл. жетті.
Атап айтқанда, биыл өткізуге жоспарланып отырған ҚР - ҚХР Ынтымақтастық комитетінің сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі кіші комитетінің кезекті 14-ші отырысына сапалы дайындық мәселесіне, сондай-ақ "Қорғас" шекара маңы халықаралық ынтымақтастық орталығы аясындағы өзара іс-қимылдар мен инфрақұрылымдық жобалар бойынша ынтымақтастыққа ерекше назар бөлінді.
Ш.Нұрышев қазақ тарапының сапалы отандық өнімдерінің экспортын ұлғайтуға, өзара сауданы ынталандыра алатын бірлескен жобаларды дамытуға мүдделілігін, сондай-ақ "Қытайға экспорт" бастамасы аясындағы іс-шараларға белсенді қатысуға дайын екенін атап өтті.
Сонымен қатар тараптар ағымдағы жылға жоспарланған бірқатар бірлескен сауда-экономикалық іс-шаралар мен қол қоюға көзделген екіжақты құжаттардың дайындық мәселелерін талқылады.
ҚР ҚМ МКК-нің деректері бойынша, 2025 ж. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 34,1 млрд долл. құрады (+13,2%). Оның ішінде Қазақстанның Қытайға экспорты - 15,2 млрд долл. (+2,1%), ал Қазақстанның импорты - 18,9 млрд долл. (+24,1%).
ҚХР БКБ-ның деректері бойынша, 2025 ж. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 48,7 млрд. долл. құрады (+11%). Оның ішінде Қазақстанның Қытайға экспорты - 19 млрд долл. (+19,3%), ал Қазақстанның импорты - 29,7 млрд долл. (+6,2%).
16.03.2026, 16:29 93461
ЮНЕСКО алаңында Қазақстан исламофобияға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға қолдау білдірді
ЮНЕСКО-да өткен "Исламофобиямен күрес: білім, мәдениет және диалог арқылы адам құқықтарын ілгерілету" тақырыбындағы дөңгелек үстелде Қазақстанның этносаралық және дінаралық келісімді нығайту және мәдениет пен білімді ілгерілету саласындағы тәжірибесі таныстырылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Исламофобияға қарсы күрестің халықаралық күніне (15 наурыз) орайластырылған іс-шараға ЮНЕСКО-ға мүше мемлекеттердің дипломаттары, ЮНЕСКО мен Ислам ынтымақтастық ұйымының өкілдері, сарапшылар және қоғам қайраткерлері қатысты.
Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы Тұрақты өкілі, Елші Асқар Абдрахманов өз сөзінде діни төзімсіздікпен күресте халықаралық серіктестікті нығайтудың маңыздылығын атап өтті. "Білім беруді, ғылымды, мәдениетті және коммуникацияларды дамыту арқылы бейбітшілікті қолдауға арналған мамандандырылған БҰҰ агенттігі ретінде ЮНЕСКО төзімсіздіктің, нәсілшілдіктің және кемсітушіліктің барлық түрлеріне қарсы тұрудағы күш-жігерінің ажырамас бөлігі ретінде исламофобиямен күресте маңызды рөл атқарады", - деді қазақ дипломаты.
Осыған байланысты ол іс-шараға қатысушыларға Астанада өтетін Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің дінаралық және мәдениетаралық диалог үшін тұрақты платформа құрудағы рөлін ерекше атап өтті. Елші Қазақстандағы білім берудің сапасын, қолжетімділігін, цифрландыруын жетілдіру шаралары және азаматтарды әлеуметтік қолдау, соның ішінде Сирия мен Ирактағы қарулы қақтығыс аймақтарынан қайтарылған әйелдер мен балаларды қоғамға қайта интеграциялау тәжірибесі туралы айтты. Осы орайда еліміздегі практикалық жұмыс исламофобиямен және төзімсіздікдің басқа да түрлерімен күресудегі кең ауқымды шараларды жүзеге асыруға ықпал ететіні аталып өтті.
Дөңгелек үстелге қатысушылар білім беру мен мәдениеттің қоғамдарында өзара түсіністік пен әртүрлілікті құрметтеуді ілгерілетудегі маңызды рөлін атап өтті.
ЮНЕСКО-да өткен "Исламофобиямен күрес: білім, мәдениет және диалог арқылы адам құқықтарын ілгерілету" тақырыбындағы дөңгелек үстел Ислам ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Түркияның бастамасымен өтті. 2022 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 15 наурызды Халықаралық исламофобияға қарсы күрес күні деп белгілеу туралы қарар қабылдады.
16.03.2026, 15:51 94506
Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды
Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Елшісі Бейбіт Атамқұловтың Өзбекстан Республикасының Мектепке дейінгі және мектеп білімі министрі Эъзозхон Каримовамен кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Тараптар екі ел арасындағы білім беру саласындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талқылады. Өзара іс-қимылдың тұрақты оң серпіні атап өтіліп, мектепке дейінгі және мектеп білім беру жүйесін реформалау тәжірибесімен алмасудың, заманауи білім беру стандарттарын енгізудің, сондай-ақ оқушылар мен педагог кадрларды даярлау сапасын арттырудың маңыздылығы айтылды.
Кездесу барысында Елші білім беру саласының елдің тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі стратегиялық рөлін атап өтіп, өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту сапасы қоғам мен мемлекеттің болашағын айқындайтынын ерекше атап өтті.
Сондай-ақ академиялық байланыстарды нығайтуға, білім беру үдерістерін цифрландыруға, дарынды жастарды қолдауға, педагог кадрларды даярлау саласындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге және білім беруде инновациялық тәсілдерді енгізуге бағытталған бірлескен бастамаларды дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Елші Министрді 2026 жылғы 22-24 сәуірде Астанада өтетін Өңірлік экологиялық саммит туралы хабардар етті. Іс-шара аясында БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) қолдауымен "Балалар, жастар және климат" тақырыбында дөңгелек үстел өткізу жоспарланған.
Кездесу қорытындысы бойынша Тараптар Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетуге және гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған жаңа практикалық жобаларды жүзеге асыруға өзара мүдделілік білдірді.
16.03.2026, 14:04 67541
Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы сауда-өнеркәсіптік ынтымақтастықты жандандыру мәселелері Душанбеде талқыланды
Қазақстанның Тәжікстандағы Елшісі Уәлихан Төрехановтың Тәжікстанның Сауда-өнеркәсіп палатасының төрағасы Фарходшох Рахмонализодамен кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар экономика, сауда және инвестициялар салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады, сондай-ақ екі елдің іскерлік миссияларын ұйымдастыру, халықаралық көрмелерге белсенді қатысу және іскер топтар арасындағы тікелей байланыстарды нығайту мәселелері бойынша пікір алмасты.
2025 жылы Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы тауар айналымы 1,19 млрд АҚШ долларын құрағаны атап өтілді. Тараптар екі елдің тиісті құрылымдары мен бизнес-қоғамдастықтарының бірлескен күш-жігерімен екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты 2 млрд АҚШ долларына дейін ұлғайту әлеуетінің кең перспективалары бар екенін айтты.
Екі елдің бизнес-топтары арасындағы тұрақты диалогты қолдау мақсатында Қазақстан-Тәжікстан Іскерлік кеңесінің кезекті отырысын өткізу мәселесі қозғалды. Өз кезегінде Ф.Рахмонализода 2026 жылы Тәжікстанда жоспарланған халықаралық көрмелер мен форумдарға қатысуға шақырды.
Кездесу соңында тараптар сауда-экономикалық саладағы қазақ-тәжік байланыстарын нығайту ісінде жемісті ынтымақтастыққа дайын екендігін білдірді.
13.03.2026, 10:24Қазақстан мен Малайзия сауда, инвестиция және өнеркәсіп салаларындағы ынтымақтастықты нығайтуда 17.03.2026, 11:5395046Женевада телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және киберқауіпсіздік мәселелері талқыланды 17.03.2026, 12:4594746Мәскеуде Қазақстанның жаңа Конституциясы бойынша Референдумның қорытындылары талқыланды 16.03.2026, 15:51Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды93761Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды 16.03.2026, 16:29ЮНЕСКО алаңында Қазақстан исламофобияға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға қолдау білдірді92716ЮНЕСКО алаңында Қазақстан исламофобияға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға қолдау білдірді 04.03.2026, 10:54238316Босния және Герцеговина Елшісі сенім грамотасының көшірмесін табыстады 26.02.2026, 22:48Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты230501Қазақстан Сыртқы істер министрі "Орталық Азия - Ұлыбритания" форматындағы сыртқы саяси ведомстволар басшыларының кездесуіне қатысты 26.02.2026, 17:47229946Загребте жаңа Конституция жобасы таныстырылды 26.02.2026, 23:25229946Қазақстан мен Ұлыбритания басым салаларда экономикалық серіктестікті тереңдетуде 26.02.2026, 18:49229901Қазақстан БҰҰ Туризм ұйымымен бірге өңірлік туристік хаб ретіндегі рөлін нығайтуда