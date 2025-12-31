Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Әзербайжан Президентімен телефон арқылы сөйлесті
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстан Израильмен өңіраралық ынтымақтастықты дамытуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Болгарияның жаңадан тағайындалған Елшісі сенім грамоталарының көшірмелерін табыс етті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ереванда Қазақстан мен Армения арасында туризм саласындағы ынтымақтастықты дамыту перспективалары талқыланды
Kazakh Tourism" Ұлттық компаниясы" АҚ мен "Атамекен" ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің таныстырылымдарында Қазақстанның туристік әлеуетіне және шетелдік әріптестермен серіктестік байланыстарды дамыту тәжірибесіне ерекше назар аударылды. Қазақстан туризм саласын тұрақты экономикалық өсудің қозғаушы күштерінің бірі және халықаралық өзара іс-қимылдың маңызды құралы ретінде жүйелі түрде дамытып отырғаны аталып өтті.
Қазақстан шетелдік БАҚ көзімен" атты шетелдік журналистерге арналған 10-шы мерейтойлық халықаралық байқаудың "Туризм" номинациясы бойынша лауреаты, "АрмИнфо" ақпарат агенттігінің тілшісі Марианна Мкртчянның Қазақстанның туристік мүмкіндіктері туралы пікірлері ерекше қызығушылық тудырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Солтүстік Македония білім беру саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан АЭХА-мен техникалық ынтымақтастықты нығайтуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Словениядағы Ақпараттық ғылымдар институты (IZUM) Қазақстанмен цифрлық саладағы өзара іс-қимылды нығайтуда
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан Сыртқы істер министрі Алматы қаласындағы СІМ Өкілдігіне барды және дипломатиялық қызметінің ардагерлерімен кездесті
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Роман Скляр Қытайда Чжэцзян провинциясы партия комитетінің хатшысы Ван Хао мырзамен және жетекші өнеркәсіптік компаниялармен бірқатар кездесу өткізді
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
25.12.2025, 16:25Қазақстан мен Израиль "жасыл" технологиялар және қалдықтарды қайта өңдеу саласындағы ынтымақтастықты нығайтудаҚазақстан мен Израиль "жасыл" технологиялар және қалдықтарды қайта өңдеу саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 25.12.2025, 20:4359341Қасым-Жомарт Тоқаев Тараздағы аритмология клиникасының жұмысымен танысты 26.12.2025, 13:4659126Мемлекет басшысы Премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады 29.12.2025, 09:02588512026 жылы Қазақстанда зейнетақылар мен жәрдемақылар қаншалықты өседі 25.12.2025, 15:2357841Нью-Делиде қазақ-үнді қатынастарының жылдық қорытындылары талқыланды 17.12.2025, 17:47231871Ташкентте қазақ киносының күндері өтті 17.12.2025, 15:52227391Венада Айман Мұсақожаеваның концерті өтті 15.12.2025, 23:30225676Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды 15.12.2025, 23:10222681Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті 15.12.2025, 22:01213661Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді