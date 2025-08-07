Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы көрме павильонын аралап көрді
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
Мемлекет басшысы Теңізге шығар жолы жоқ дамушы елдерге арналған Біріккен Ұлттар Ұйымының үшінші конференциясында сөз сөйледі
Тоқаев БҰҰ Бас хатшысымен келіссөз жүргізеді
Келіссөздер табысты аяқталды - Тоқаев пен Ердоған Анкарадағы кездесуді қорытындылады
Қос халықтың игілігі үшін түбі бір түрік еліне жасаған әр сапардың мән-маңызы ерекше. Президент Режеп Тайип Ердоғанның басшылығымен Түркия өзінің алтын ғасырлық белесін тарихи жетістіктермен қарсы алып жатыр. Еліңіз жаңа дәуірге нық қадам басты. Құрметті Президенттің халықаралық сахнадағы салиқалы саясатының арқасында Түркия әлемдегі беделді әрі ықпалды, шынайы құрметке ие мемлекетке айналды. Мұның түп негізінде түрік халқының бірлігі, даналығы және қайсарлығы жатыр. Осындай биік белестерді бағындыру - Президент Режеп Тайип Ердоған мырзаның қажырлы еңбегінің жемісі деп күмәнсіз айтуға болады. Қазақ азаматтары Президент Режеп Тайип Ердоғанды және бүкіл Түркия елін шын жүректен құрметтейді. Қазақстан Түркияның толайым табысына әрдайым қуанады. Болашағының жарқын болуын тілейді", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Біз бүгін Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 5-ші отырысын өткіздік. Өзара ықпалдастыққа тың серпін беретін басым бағыттарды қарастырдық. Түрлі саладағы байланысты жандандыратын маңызды үкіметаралық құжаттарға қол қойдық. Түркия - сауда-экономика және инвестиция саласындағы басты стратегиялық серіктесіміздің бірі. Осы орайда өзара тауар айналымын ұлғайту мәселесіне баса назар аудардық. Былтыр екі ел арасындағы сауда-саттық көлемі 5 миллиард доллар болды. Алдағы уақытта сауда айналымын айтарлықтай арттырамыз. Бұған әлеуетіміз жетеді", - деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті Түркияға ресми сапармен келді
Тоқаев Түркияға ресми сапармен барады
Президент Ли Чжэ Мен Тоқаевты Оңтүстік Кореяға шақырды
Ең көп оқылғаны
06.08.2025, 09:01Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынадыПрезидент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады 06.08.2025, 11:56Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді9191Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді 06.08.2025, 13:466891Қазақстанда ЭЦҚ-ны жеңілдетілген түрде алу жүйесі енгізілді 06.08.2025, 14:54Олжас Бектенов өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді2981Олжас Бектенов өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді 06.08.2025, 15:562826Елдегі жылу электр орталықтарының орташа тозу деңгейі 64%-дан 61%-ға төмендеді 31.07.2025, 17:5867491Шығыс Қазақстанға ШЫҰ елдерінің жастар делегациясы келді 31.07.2025, 18:2167176Қазақстанда мәдени мұралар бойынша бірінші жартыжылдықтың қорытындысы шығарылды 31.07.2025, 18:1067171Азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы аудит нәтижесінде мемлекет активтеріне 4,4 млрд теңге өтелді 01.08.2025, 12:02Қазақстанда "Әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкері және үздік әлеуметтік жоба" республикалық байқауы басталды57796Қазақстанда "Әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкері және үздік әлеуметтік жоба" республикалық байқауы басталды 31.07.2025, 17:0456841Қатты қалдықтарды қайта өңдеу 2029 жылға қарай 40%-ға жетеді 10.07.2025, 17:09100761Алматыда алаяқтықтың алдын алу туралы меморандумдарға қол қойылды 10.07.2025, 17:0497201Ақтөбе облысында жетім балалар тұрғын үйге кезекке қойылды 09.07.2025, 17:1593031Қазақстан ТЖМ құтқарушылары балалардың қауіпсіздігі үшін терезе блокираторларын орнатуда 18.07.2025, 14:1288596Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1988491Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде