ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр KT&G корпорациясының президенті Бан Кён Манмен кездесті
Серік Жұманғарин АҚШ конгрессмендерімен кездесті
Біз сапарымызды Мемлекет басшысының Нью-Йоркте бастаған диалогының жалғасы ретінде қарастырамыз және бұл кездесулер Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы ынтымақтастыққа жаңа серпін беретініне сенімдіміз", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Оңтүстік Кореяда өткен роуд-шоуда Alatau City жобасын таныстырды
Бүгінде Кореяның 800-ден астам компаниясы Қазақстанның барлық өңірлерінде энергетика, құрылыс, қаржы, денсаулық сақтау, автокөлік және жоғары технологиялар салаларында табысты жұмыс істеуде. Біз бірлескен жобаларды кеңейтуге, Кореяның өнеркәсіптік және энергетикалық компанияларын тартуға мүдделіміз. Өзара тиімді ынтымақтастыққа ашықпыз және сіздерді ұлттық Alatau City жобасына қатысуға шақырамыз", - деді Қанат Бозымбаев.
Мемлекет басшысы Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің (WADA) президенті Витольд Баньканы қабылдады
Қазақстан АҚШ Сауда палатасында америкалық инвесторларға өзінің белсенді экономикалық өсу саясатын таныстырды
Қазақстан - америкалық бизнес үшін тартымды ел. Биыл еліміздегі ЖІӨ $330 млрд-тан асады, бұл - Орталық Азия экономикасының шамамен 60%-ы. 2024 жылғы қорытынды бойынша жан басына шаққандағы ЖІӨ $14 мыңнан, ал сатып алу қабілетінің паритеті бойынша $44 мыңнан асты. Ортамерзімді мақсат - 2029 жылға қарай ЖІӨ көлемін $450 млрд-қа жеткізу", - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Ірі жобаларды жүзеге асыру үшін біз салалық тәжірибесі бар халықаралық жетекші компанияларды шақырамыз. Олардың қатысуы өндіріс тиімділігін арттыруға ғана емес, адами капиталды дамытуға, жаһандық тізбектермен интеграциялауға және Қазақстанның сенімді әріптес ретіндегі беделін нығайтуға ықпал етпек", - деп атап өткен Серік Жұманғарин америкалық компанияларды өзара тиімді ынтымақтастыққа шақырды.
"Душанбе халықаралық инвестициялық форумы - 2025" барысында Қазақстан-Тәжікстан ынтымақтастығының ағымдағы жағдайы мен даму перспективалары қаралды
Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
Олжас Бектенов Zijin Mining Group компаниясының басшысы Чэнь Цзиньхэмен тау-кен металлургия кешеніндегі инвестициялық ынтымақтастық мәселесін талқылады
Арал теңізі бассейнінде 40-тан астам экологиялық жоба жүзеге асырылып жатыр
Бүгінде халықаралық қоғамдастық бізден тек мәлімдемелер емес, нақты шешімдер күтеді. Арал теңізінің тағдыры, трансшекаралық суды тиімді әрі әділ пайдалану, табиғи ресурстарды сақтау - аймақтық қана емес, жаһандық маңызы бар мәселелер. Олар орнықты даму, азық-түлік пен энергетикалық қауіпсіздік, сондай-ақ миллиондаған адам тұрмысының сапасымен тікелей байланысты. БҰҰ Бас Ассамблеясының соңғы отырысында екі ел басшылары қоршаған ортаны қорғау үшін сенім, ынтымақ және бірлескен әрекеттердің маңызды екенін атап өткен болатын. Қазақстан бұл көзқарасты толық қолдайды", - деді өз сөзінде Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев.
