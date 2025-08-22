20.08.2025, 11:00 7046
Абай облысының Үржар ауданында қайғылы жағдай болды
Достарға айту
Кәмелетке толмаған балаларды көлік қағып, салдарынан үш бала көз жұмды. Тағы үш балаға дәрігерлер көмек көрсетіп жатыр, деп хабарлайды Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Президенттің тапсырмасымен Астанадан Денсаулық сақтау министрлігінің дәрігерлері Қорғаныс министрлігінің әскери-көлік авиациясымен жеткізілді.
Облыс әкімі Берік Уәлидің тапсырмасына сәйкес қаза болғандардың отбасыларына жерлеу рәсімін ұйымдастыруға қажетті барлық қолдау, сондай-ақ психологиялық және материалдық көмек көрсетіледі.
Оқиға орнында облыс әкімінің орынбасарының үйлестіруімен арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Жағдай облыс басшылығының ерекше бақылауында.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
21.08.2025, 17:45 1271
Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен балаларға барды
Сурет: pexels.com
Достарға айту
Бүгін денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Абай облысының Үржар ауданында жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккен балаларға барды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі.
Министр Кеше Астана қаласының №2 көпбейінді балалар ауруханасына жатқызылған екі баланың жағдайымен жеке танысты.
Жарақаттық шок жағдайында, жіліншік, қол жарақаттарымен түскен зардап шеккен баланы тұрақтандыруға қол жеткізілді және бүгін ол реанимациядан кәдімгі палатаға ауыстырылады, деп хабарлады бөлімше дәрігерлері.
А. Әлназарова балалар ауруханасының емдеуші дәрігерлерімен әңгімелесті, оқиғадан кейінгі алғашқы сағаттан бастап шұғыл көмектің толық көлемін қамтамасыз еткен мультидисциплиналық бригадалардың үйлесімді жұмысын атап өтті.
Сапар барысында ведомство басшысы баланың анасымен кездесіп, тезірек қалпына келуін тілеп, шын жүректен қолдау білдірді.
Біздің балаларымыздың денсаулығы мен өмірі басты басымдық болып табылады. Мемлекет оларды қалпына келтіру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Мен кішкентай пациенттерді құтқаруға жедел қатысқан дәрігерлерге алғысымды білдіремін. Балаларға тезірек сауығып кетуін, ал туыстарына - осы қиын уақытта күш пен шыдамдылық тілеймін", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Денсаулық сақтау министрлігі ЖКО-дан зардап шеккен балаларды емдеу процесін ерекше бақылауда ұстауды жалғастырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
13.08.2025, 20:40 31681
Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Қала құрылысын бақылау басқармасы Құрманғазы көшесі, 103 мекенжайында орналасқан нысанның бұзылып жатқанын хабарлады, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесі (жеке тұлға) нысанды тиісті рұқсат құжатсыз салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, заңбұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
2024 жылы 23 қыркүйекте басқарма Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына нысанды бұзу жөнінде талап-арыз түсірді. Сот талапты қанағаттандырды. 2025 жылы 20 сәуірде Алматы қалалық сотының қаулысымен бірінші сатыдағы сот шешімі өзгеріссіз қалдырылды.
Сот шешімін орындау мақсатында нысан иесі ғимаратты өзі бұза бастады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 20:26 57826
Қазақ тазылары Хельсинкидегі Дүниежүзілік иттер көрмесінде әлемге таныстырылды
Сурет: inform.kz
Достарға айту
8 тамызда Финляндия астанасы Хельсинкиде өтіп жатқан халықаралық кинологиялық федерация (FCI) эгидасы аясындағы World Dog Show 2025 дүниежүзілік иттер көрмесінде "Қазақ тазысы" ит тұқымы ресми түрде әлемге таныстырылды, деп хабарлайды Inform.kz.
Қазақстан кинологтары одағыбаспасөз қызметінің мәліметінше, дүниежүзілік іс-шараға Қазақстан делегациясы қатаң талап бойынша іріктелген әрі халықаралық деңгейде өнер көрсетуге барынша үйретілген 8 тазыны апарған. Әлемнің әр түкпірінен келген 25 000 үздік иттің ішінде қазақ тазылары FCI ұйымында тіркелген дербес ит тұқымы ретінде тұңғыш рет жұрт назарына ұсынылды.
Қазақтың төл ит тұқымдары алғашқы сайыста айтарлықтай маңызды нәтижеге қол жеткізді: 5 тазы өздерінің рингтерінде жүлделі орындарды жеңіп алды. "2025 жылғы Әлемнің жас чемпионы" аталымында Темірлан атты тазы жеңімпаз болды, Лашын - "Әлем чемпионы", Ару атты тағы бір тазы - "Әлем чемпионы", Көксерек пен Пана - "Әлемнің вице-чемпиондары" атанды.
Бұған қоса, Лашын мен Ару Финляндия чемпиондары ретінде марапатталды.
Қазақстанның таныстырылымы көрме қатысушылары мен қонақтарының қызығушылығын тудырды. Ұлттық атрибуттары бар жартылай орда түріндегі павильон іс-шарадағы көзге көбірек түскен алаңдардың біріне айналды. Қонақтар Қазақстаннан келген иттермен суретке түсіп, оның сыртқы сипатындағы ерекшеліктерімен, тарихымен, ерекше қасиеттерімен танысты.
Қазақстан кинологтары одағының тазының шығу тегі, қасиеттері туралы баяндады, халқымыз оны неліктен жақсы көретінін және қадірлейтінін түсіндірді, ол біздің ұлттық байлығымыз, халқымыздың жеті қазынасының бірі саналатынын жеткізді.
Қазақы тазыны сақтау және таныту жөніндегі жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, 2022 жылдың тамыз айынан бері ҚР Президенті Іс басқармасының жетекшілігімен жүргізіліп келеді. Үш жылда Қазақстан кинологтары одағымен бірлесіп, осы бағытта ауқымды жұмыс атқарылды.
Атап айтқанда:
- 2023 жылы тамыз айында Қазақстан кинологтары одағы FCI-дың толыққұқылы мүшелігіне өтіп, ұлттық ит тұқымдарын халықаралық аренада таныстыру құқына ие болды.
- 2024 жылы мамырда Астанада өткен монотұқымды иттер көрмесі кезінде FCI комиссиясы 100 тазыны зерттеді.
- 2024 жылы 3 қыркүйекте Амстердамда "қазақы тазы" тұқымын әдепкі тану туралы шешім шығып, Қазақстанға оның толыққанды иесі деген мәртебе берілді.
Тазы тұқымын дамыту, халықаралық сайыстарға белсенді түрде қатыстыру сынды шарттар орындалған жағдайда 2034 жылға қарай оны толықтай тану туралы шешім шығуға тиіс. World Dog Show 2025 көрмесіне қатысып, Хельсинкиде тазыларды ресми түрде жұрт назарына ұсыну осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі болды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
08.08.2025, 15:24 58216
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Достарға айту
Алматыда қазақтың ұлы ақыны, ойшыл әрі ағартушы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған ауқымды бағдарлама басталды. Тамыз айы бойы қалада 120-дан астам іс-шара жоспарланған. Олардың қатарында - театр қойылымдары, поэзия кештері, әдеби сағаттар, көрмелер, концерттер, жастармен кездесулер, сондай-ақ спорттық, қайырымдылық және ағартушылық акциялар бар, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Мерейтойдың басты салтанаты 10 тамызда - Абайдың туған күнінде өтеді.
Сағат 10:00-де Республика сарайының алдындағы Абай алаңында ұлы ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Ал сағат 12:00-де дәл осы алаңда "Алаштың Абайы" атты музыкалық-драмалық концерт ұйымдастырылады. Концертке Асанәлі Әшімов, Тұңғышбай Жаманқұлов, Саят Мерекеұлы, Роза Рымбаева, Айгүл Қосанова және өзге де танымал өнер иелері қатысады. Бағдарламада - Абай шығармаларынан шабыттанған театрландырылған көріністер, поэзия, вокалдық және аспаптық нөмірлер ұсынылады.
Іс-шаралар қаланың барлық сегіз ауданында өтеді.
Мәселен, 8 тамыз күні сағат 11:00-де №6 кітапханада "Өлмейтұғын артына сөз қалдырған" атты поэзия кеші өтеді. Жазушы Нұрдәулет Ақыш пен ақын-философ Мұратхан Шоқан Абайдың бүгінгі қоғамдағы рөлі жайлы ой бөліседі.
Сол күні Қазақстан жазушылары кітапханасында "Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе" атты дөңгелек үстел ұйымдастырылады.
С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музейінде сағат 15:00-де "Жарқын жұлдыздар" еңбегі негізінде Абай шығармашылығына арналған материалдар ұсынылады.
9 тамызда сағат 15:00-де Дінмұхамед Қонаевтың мемориалдық музейінде "Ұлы Абай" атты дәріс өтеді. Онда ақын бейнесі тарихи және әдеби контексте сараланады.
10 тамыз күні 10:00-де Махатма Ганди атындағы саябақта №4 кітапхана-филиал "Жүрегімнің түбіне терең бойла" атты арт-композиция өткізеді. Бағдарламада - әдеби ойындар, өлең оқу, Абай әндерін орындау, сондай-ақ "Ғаламның жыр данасы - Ұлы Абай" атты көрме ұсынылады.
28 тамызда сағат 19:00-де Республика сарайында "Абайға тағзым" атты мерекелік концерт өтеді. Қойылым Абайдың рухани жолын музыка, театр және биді біріктіре отырып сахналайды.
Қыркүйек айында Мемлекеттік қуыршақ театрында "Мен бір жұмбақ адаммын… Абай" спектаклінің премьерасы өтеді (жас шектеуі: 16+). Қойылым Мұхтар Әуезовтің "Абай жолы" романы мен "Қара сөздері" негізінде сахналанып, ақынның ішкі жан дүниесін, парасаты мен рухани тереңдігін ашады.
Барлық іс-шара азаматтарды, әсіресе, жастарды ұлттық мәдениетке жақындатуға, қазақ әдебиетіне деген қызығушылықты арттыруға және Абай Құнанбайұлының рухани мұрасын терең ұғынуға бағытталған. Абай тұлғасы адамгершілік пен ағартушылықтың, жанды қазақ ойының символы.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.08.2025, 13:21 58336
Алматы мен Цинхай (ҚХР) экотуризм саласындағы ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Алматы қаласы Туризм басқармасы мен "Шымбұлақ" тау-шаңғы курортының өкілдері Қытай Халық Республикасының Цинхай провинциясынан келген делегациямен кездесіп, туристік және тау инфрақұрылымын дамыту мәселелерін талқылады. Бұл сапар туристік және таулы инфрақұрылымды дамыту саласында әріптестік байланыс орнату мен тәжірибе алмасуға бағытталған маңызды қадам болды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
ҚХР-дың солтүстік-батысында орналасқан Цинхай провинциясы көркем табиғатымен, биік таулы аймақтарымен және бай мәдени мұрасымен ерекшеленетін туристік әлеуеті зор өңір. Қытай тарапы Қазақстанның, атап айтқанда, тау шаңғы курорттарын құру мен жаңғырту бағытындағы тәжірибесін зерттеуге қызығушылық білдірді.
Цинхай делегациясына Алматының негізгі туристік инфрақұрылым нысандары - "Шымбұлақ", жыл бойы жұмыс істейтін "OI-Qaragai" курорты, сондай-ақ "Медеу" спорт кешені таныстырылды.
Қалалық туризм басқармасының басшысы Ғалия Тоқсейітова Алматының елдегі ең ірі туристік орталық ретінде жыл он екі бойы тау туризміне мол мүмкіндік ұсынатынын атап өтті.
Қытай делегациясы қазақстандық тарапты 27 тамызда Алматыда өтетін экономикалық және туристік ынтымақтастық форумына қатысуға шақырды. Бұл екі өңір арасындағы туризм саласында өзара серіктестік орнатуға, сондай-ақ экотуризм, белсенді демалыс пен қысқы спорт түрлері бойынша тәжірибе алмасуға бағытталған маңызды қадам болды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
06.08.2025, 18:38 65076
Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады
Достарға айту
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен кеңесте қаланың жарықтандыру жүйесінің шебер жоспарының жобасы таныстырылды. Құжат қаланың барлық аумағын және негізгі көлік бағыттарын қамтып, заманауи қауіпсіздік, энергия үнемділік және визуалды қабылдау талаптарына сай келетін сыртқы және сәулеттік жарықтандырудың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға бағытталған, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Талқылау барысында әкім жарықтандыру стратегиясы қағаз жүзінде қалмай, нақты нәтиже беретін жүйе болуы керектігін баса айтты.
Қазір біз әртүрлі елден білікті мамандарды тартып жатырмыз. Өзім де бұл істі жіті бақылауға аламын, кешкі уақытта нысандарды аралап, жарықтың шын мәнінде халық үшін қалай қызмет етіп жатқанын көріп, бағалаймын", - деді Дархан Сатыбалды.
Әкімнің айтуынша, жарықтандырудың шебер жоспары сәулет, қауіпсіздік пен заманауи технология тоғысқан жүйелі шешім. Бұл ретте, халықаралық стандарттарға сай болу және Алматының тарихи келбетін сақтау негізгі басымдықтардың бірі.
Шебер жоспар "Atlas Global KZ" компаниясының қатысуымен әзірленіп жатыр. Жоба барысында Мәскеу, Лондон, Лион, Сеул, Измир секілді әлемнің ірі қалаларындағы тәжірибе сараланып, Алматының ерекшеліктеріне сай бейімделіп ұсынылып отыр.
Құжатта көше мен қоғамдық кеңістіктерді жарықтандыруды жүйелі тарату, сәулеттік және оқиғалық жарықтандыруды дамыту, жарықтық ластануды азайту, сыртқы жарықтандыруды "ақылды қала" жүйесіне біріктіру, сондай-ақ түнгі уақытта, әсіресе әйелдер, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аудару көзделген.
Жоспарға сай, 2025 жылдың соңына дейін Алматының барлық көшесі толық жарықтандырылады. Бұл түнгі қауіпсіздікті арттырып қана қоймай, қала өмірінің кешкі тынысын жандандыруға - туризмді дамытуға, дәмханалар мен дүкендердің, шағын бизнестің өркендеуіне жол ашады.
Кеңес соңында қала әкімі Энергетика және сумен жабдықтау басқармасына және "Алматы Қала Жарық" мекемесіне шебер жоспардың орындалуын тұрақты бақылауда ұстауды және қолданыстағы нормативтік құжаттарға қажетті толықтырулар мен өзгерістер енгізуді тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
31.07.2025, 18:18 90101
Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр
Достарға айту
Полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда бетті жабуға тыйым салу туралы түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр, - деп хабарлайды Polisia.kz.
Құқық қорғау органдары қоғамдық орындарда адамның түр-сипатын анықтауға кедергі келтіретін киім элементтерін киюге тыйым салу жөніндегі заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталған тыйым Қазақстан Республикасының "Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы" заңына енгізілген өзгерістер арқылы заңмен бекітілді.
Бұл норма қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын күшейтуге бағытталған. Соның ішінде адамның тұлғасын сәйкестендіру - құқық бұзушылықтың алдын алуда да, қылмысты ашуда да аса маңызды процесс.
Полиция қызметкерлері тұрғындарға бұл тыйым тек бетті толықтай жауып тұратын киімдерге ғана қатысты екенін түсіндіруде. Ал жүзді жаппайтын діни киімдер бұл тыйым аясында қарастырылмайды.
Сонымен қатар бұл шектеу ауа райының ерекшеліктеріне, медициналық көрсеткіштерге байланысты және заң талаптарына сәйкес қызметтік, еңбек міндеттерін орындау үшін, азаматтық қорғау мақсатында, сондай-ақ спорттық немесе мәдени-көпшілік іс-шараларға қатысу барысында бет жабуға мәжбүр болған жағдайларға қолданылмайды.
Полиция қызметкерлері қабылданып жатқан шаралар азаматтардың құқығы мен бостандығын, оның ішінде діни сенім бостандығын шектеуге емес, тек қана қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті нығайтуға бағытталғанын ерекше атап өтеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
31.07.2025, 11:59 90556
Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі
Достарға айту
2025-2026 оқу жылының қарсаңында елімізде "Жалпыға бірдей білім беру" қоры аясында оқушыларды мектепке дайындау жұмыстары жүргізілуде. Биыл 500 мыңнан астам балаға қолдау көрсетіледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қор дәстүрлі түрде жетім, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға, аз қамтылған және атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы балаларына көмек береді. Сонымен қатар, өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар да назардан тыс қалмайды.
Көмек ата-аналардың есепшоттарына аударылады, бұл оларға мектеп формасын, аяқ киім және кеңсе тауарларын өздігінен таңдауға мүмкіндік береді. 2025 жылы бір балаға берілетін ең төменгі сома көлемі - 46 228 теңге.
Оқу-ағарту министрлігі әлеуметтік осал санаттағы балаларға көмек көрсету бойынша ашық әрі ыңғайлы тетік қалыптастырды. Бұл қолдау шарасы бүгінде барлық өңірде іске асырылуда", - деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.
Жалпыға бірдей білім беру" қоры жыл сайын мыңдаған баланың оқу жылына дайындалуына жағдай жасап келеді. Биыл бұл мақсатқа өткен жылғыдай көлемде қаржы қарастырылған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
21.08.2025, 08:10Үкіметтік жұмыс топтары өңірлердің жылыту маусымына дайындығын тексеруде 21.08.2025, 09:358481Жамбыл облысында өңірлік мемлекеттік табиғи парк құрылды 21.08.2025, 12:218071Ұлытау облысының прокурорлары пайдаланылмаған жерлерді мемлекет меншігіне қайтарды 21.08.2025, 11:123721Отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде 21.08.2025, 20:043611Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды 15.08.2025, 14:4652696Олжас Бектенов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты 15.08.2025, 10:4052586Өңірлерде егін жинау науқаны басталды 15.08.2025, 09:33Роман Склярдың төрағалығымен өткен жиында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметіне ЖИ енгізу мәселелері талқыланды52576Роман Склярдың төрағалығымен өткен жиында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметіне ЖИ енгізу мәселелері талқыланды 15.08.2025, 12:1651911Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен ұстаздардың тамыз конференциясы басталды 15.08.2025, 15:1750676Ерік Байжүнісов ҰҚДО басқармасының басшысы болып тағайындалды 29.07.2025, 13:3394236"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді 31.07.2025, 11:5990551Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі 31.07.2025, 18:1890096Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр 24.07.2025, 14:068557127 мың акция: елімізде волонтерлер белсенділігі артып келеді 01.08.2025, 11:582024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды679312024 жылғы қорытынды бойынша ЖІӨ өсуін алдын ала бағалау 5%-ға дейінгі арттыру жағына қарай қайта қаралды